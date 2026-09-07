يواصل النجم السويدي المعتزل زلاتان إبراهيموفيتش إثارة الجدل في أروقة نادي ميلان، فبعد ابتعاده عن المستطيل الأخضر في يونيو 2023، انتقل ليلعب دوراً محورياً في الإدارة بشغله منصب الشريك التشغيلي في مؤسسة "ريدبيرد كابيتال بارتنرز" وكبير مستشاري المالك جيري كاردينالي، وسط مؤشرات على تراجع نفوذه وتأثيره المباشر مقارنة بالموسم الماضي.
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من واجهة الروسونيري إلى الغياب المطول.. كواليس تراجع دور إبراهيموفيتش في ميلان
إبراهيموفيتش في الهيكل الإداري الجديد
كان إبراهيموفيتش المستشار الأول لكاردينالي في الثورة الإدارية التي عصفت بميلان بعد إسدال الستار على الموسم التنافسي الماضي. لكن من كان يمني النفس بعودته شخصياً لتولي زمام الإدارة في النادي أصيب بخيبة أمل؛ فغرفة القيادة باتت بالكامل في يد كاردينالي، يعاونه الرئيس التنفيذي كالفيللي. ولهذا السبب تراجع النجم السويدي خطوة إلى الوراء مقارنة بالإدارة المشتركة السابقة مع صندوق "إيليوت" ورجله القوي فورلاني.
لم يمتلك "إبرا" يوماً الكلمة الأخيرة في اختيار الرئيس التنفيذي، أو المدير الرياضي، أو المدرب. لكن من الواضح أيضاً أنه عندما تحتفظ بدور مركزي وشامل لفترة طويلة في نفس النادي، فإن رأيك يكون له وزن. وبمعرفة شخصية بحجم زلاتان، فإن هذا الوزن مهم للغاية.
سفير العلامة التجارية عالمياً
كانت الاتفاقيات بين إبراهيموفيتش وكاردينالي واضحة دائماً: ينص الاتفاق على أن نشاطه الاستشاري يمكن أن يشمل، من بين مجالات أخرى، تقييم اللاعبين، واستقطاب المواهب، وإدارة قطاع الشباب (وهو جانب يهم السويدي كثيراً)، فضلاً عن تحفيز لاعبي الفريق الأول.
ثم هناك الجانب التجاري، وهو ما توليه مؤسسة "ريدبيرد" اهتماماً خاصاً. يُعتبر السويدي بمثابة سفير عالمي للعلامة التجارية (أي أنه همزة الوصل مع الدول، والشركات متعددة الجنسيات، والشركاء التجاريين الحاليين والمحتملين). مع التركيز بشكل خاص على الولايات المتحدة الأمريكية، لاسيما فيما يتعلق بكبرى شركات الإنتاج السينمائي والتلفزيوني في هوليوود.
سمح كاردينالي لإبراهيموفيتش بالحصول على دور كمحلل وموهبة تلفزيونية بأجر مجزٍ جداً في شبكة "فوكس" خلال كأس العالم، وفي المقابل سمح السويدي للصندوق الأمريكي بزيادة عدد عقود الرعاية. بعبارة أخرى، كل منهما يجلب الأموال للآخر. في البداية، كانت فكرة كاردينالي هي امتلاك شخصية كاريزمية، بطل في كرة القدم يمثل ميلان في إيطاليا وداخل النادي، لكن هذه المرحلة تم تجاوزها تقريباً الآن، أو على الأقل أصبح تأثيرها أقل قوة.
كم يتقاضى إبراهيموفيتش؟
وفقاً لما كشفت عنه صحيفة "لا فيريتا"، يبلغ الراتب الأساسي لإبراهيموفيتش مليون دولار سنوياً لمدة خمس سنوات. ولكن هذا ليس كل شيء: فكلما زادت القيمة السوقية لميلان، زادت أرباح "إيبرا" من خلال حقه في دخول هيكل المساهمين بسعر محدد سلفاً.
باختصار: بناء الملعب الجديد سيكون عاملاً إيجابياً للغاية بالنسبة له من الناحية الاقتصادية، تماماً كما كان الفشل في التأهل إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا بمثابة أخبار سيئة له وللنادي.
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