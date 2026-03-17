راجكوفيتش هو مهاجم جناح يفضل اللعب على الجانب الأيسر بقدمه الضعيفة، لكنه يمكن أن يلعب أيضًا على الجانب الآخر، كما لعب في مركز الهجوم عند الضرورة. وهو لاعب في منتخب النرويج تحت 15 عامًا، ويحمل أيضًا جواز سفر صربي بسبب أصول والده، لكنه اختار، حتى الآن، اللعب لصالح البلد الذي ولد فيه؛ ويُعتبر أحد أفضل المواهب في العالم بين اللاعبين في سنه، وفي نهاية المباراة، علق مدرب فالرينجا جير باكي على ظهور اللاعب البالغ من العمر 15 عامًا قائلاً: "لا أريد أن أقول أي شيء قد يضع عليه مزيدًا من الضغوط، لكنني لم أرَ موهبة أكبر منه في هذا العمر. وهو بالفعل لاعب من طراز الدوري الإيطالي".