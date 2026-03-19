مع اقتراب نهاية الموسم بعد بضعة أشهر، بدأت الأندية في التخطيط لاستراتيجياتها في سوق الانتقالات. وقد بدأت الاتصالات الأولية مع اللاعبين المستهدفين، بهدف التحرك قبل الأندية الأخرى للتغلب على المنافسة. يبحث يوفنتوس عن تعزيزات استعدادًا للموسم المقبل، لكن أنظاره تتجه أيضًا إلى الداخل، في محاولة لمعرفة ما إذا كان هناك أي مواهب يمكن استقطابها من فريق Next Gen. أحد اللاعبين الذين يراقبهم لوتشيانو سباليتي باهتمام هو ديفيد بوتشكا، الظهير الأيسر المولود عام 2005 في فريق برامبيلا، والذي قد يصبح تعزيزًا للفريق الأول في الموسم المقبل.
ترجمه
من هو ديفيد بوتشكا، لاعب يوفنتوس الذي يلعب في مركز كامبياسو والذي يلقى إعجاب سباليتي
لاعب جناح يتمتع بقدرة تهديفية مميزة: سجل 8 أهداف في ما يقرب من 30 مباراة في المجموعة ب من دوري الدرجة الثالثة، بالإضافة إلى 4 تمريرات حاسمة لزملائه؛ وبفضل أهدافه، يعد حتى الآن أفضل هداف في فريق يوفنتوس نكست جين. وهو مهاجم بارع في تسديد ركلات الجزاء، حيث جاءت نصف أهدافه من ركلات الجزاء. في يناير، فاز بجائزة أفضل لاعب بين المجموعات الثلاث، ومن بين أبرز صفاته السرعة والاندفاع في المساحات؛ وهو لاعب جناح دفاعي يمكنه اللعب في جميع أنحاء الجناح عند الحاجة، وينتهي عقده مع يوفنتوس في عام 2027، وسيتم تقييمه من قبل سباليتي في الأشهر الأخيرة من الموسم قبل اتخاذ قرار بشأن مستقبله مع الإدارة.
كيف يتغير السوق نحو اليسار
تشبه ميزات هذا اللاعب ميزات أندريا كامبياسو، ولا يُستبعد أن يصبح في موسم 2026/2027 البديل الطبيعي له في الفريق الأول. اليوم، يشغل فيليب كوستيتش هذا المنصب، لكن عقد الجناح الصربي على وشك الانتهاء، ولا توجد حتى الآن أي اتصالات مع وكلائه بشأن تجديد محتمل. السيناريو الأكثر ترجيحاً هو رحيل اللاعب مجاناً، وعندها سيتعين على الإدارة التحرك للبحث عن بدائل: من المؤكد أن بعض الأسماء قيد التقييم بالفعل ومدرجة في قائمة الأهداف المحتملة في سوق الانتقالات، لكن ديفيد بوتشكا قد يصبح مفاجأة الصيف لليوفنتوس.