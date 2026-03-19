من هو ديفيد بوتشكا، لاعب يوفنتوس الذي يلعب في مركز كامبياسو والذي يلقى إعجاب سباليتي

مع اقتراب نهاية الموسم بعد بضعة أشهر، بدأت الأندية في التخطيط لاستراتيجياتها في سوق الانتقالات. وقد بدأت الاتصالات الأولية مع اللاعبين المستهدفين، بهدف التحرك قبل الأندية الأخرى للتغلب على المنافسة. يبحث يوفنتوس عن تعزيزات استعدادًا للموسم المقبل، لكن أنظاره تتجه أيضًا إلى الداخل، في محاولة لمعرفة ما إذا كان هناك أي مواهب يمكن استقطابها من فريق Next Gen. أحد اللاعبين الذين يراقبهم لوتشيانو سباليتي باهتمام هو ديفيد بوتشكا، الظهير الأيسر المولود عام 2005 في فريق برامبيلا، والذي قد يصبح تعزيزًا للفريق الأول في الموسم المقبل.



