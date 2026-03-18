من هو بيتار ستانيتش، "ميلينكوفيتش-سافيتش الجديد" الذي يستهدفه ميلان، وكم تبلغ قيمته؟ إنه هداف الدوري الأوروبي

سيحاول ميلان في موسم 2026/2027 تلبية طلبات ماسيميليانو أليجري في سوق الانتقالات، حيث طلب المدرب 4 صفقات من الطراز الرفيع لمراكز محددة على أرض الملعب (اقرأ الأسماء هنا). يرغب المدرب الليفورنسي في مدافع مركزي، وظهير جانبي متعدد الاستخدامات لكلا الجانبين، ولاعب وسط ذو قدرة تهديفية عالية، ومهاجم يسجل 15 إلى 20 هدفًا في الموسم.

سيكون التأهل إلى دوري أبطال أوروبا المقبل أمرًا أساسيًا لتحديد الميزانية اللازمة لإتمام هذه الصفقات، وبشكل حتمي، سيتعين إجراء بعض التعديلات على هذا الموضوع مع صندوق RedBird الذي يواصل الضغط من أجل لاعبين واعدين وموهوبين بدلاً من لاعبين ذوي رواتب عالية في نهاية مسيرتهم.

في هذا السياق، وفي دور لاعب وسط هجومي يتمتع بقدرة تهديفية عالية، تجدر الإشارة إلى اهتمام النادي الروسونيري بالموهبة الصربية بيتار ستانيتش.