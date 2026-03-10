من هو أوسكار بيتوسزفسكي، "ليفاندوفسكي الجديد" في بورتو الذي أطلقه فاريولي؟

نشأ بيتوشيفسكي في أكاديمية جاجيلونيا، وظهر لأول مرة مع الفريق الأول في أغسطس 2024 عندما كان عمره 16 عامًا في مباراة التصفيات المؤهلة لدوري أوروبا ضد أياكس. على الجانب الآخر، كان فرانشيسكو فاريولي، مدربه الحالي في بورتو، جالسًا على مقاعد البدلاء. على الرغم من خسارة اللقب بعد أن كان متقدماً بفارق كبير عن صاحب المركز الثاني، أعاد المدرب الإيطالي إحياء أياكس بعد موسم سيئ من خلال تقييم العديد من المواهب التي استفاد منها النادي مالياً أو التي أصبحت اليوم من أبرز لاعبي الفريق. من بين أفضل صفات فاريولي العمل مع الشباب، وبيتوشيفسكي في أيد أمينة، وقد أصبح في غضون أشهر قليلة جوهرة كرة القدم الأوروبية.