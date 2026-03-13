من مستقبل فولكروغ ونكونكو إلى مهاجم رقم 9 جديد، مروراً بكوستيتش: كيف يمكن أن يتغير خط هجوم ميلان

في الصيف الماضي، كان كين مجرد اسم محتمل: فقد كان قادماً من أفضل موسم في مسيرته، مع بند في عقده بقيمة 62 مليون يورو جعله بعيد المنال لأي نادٍ خارج دوري أبطال أوروبا. اليوم، لم يعد هذا السعر يعكس قيمة اللاعب الذي يمر بموسم يتسم بالتقلبات، مع مشاكل بدنية وأداء عام لفيورنتينا مخيب للآمال للغاية وأقل من إمكانياته الحقيقية. لا يزال مويز يتطابق تمامًا مع المواصفات التي يطلبها أليجري، وهو مهاجم حديث قادر على الهجوم العميق بسرعة، ولكنه يتمتع أيضًا بالقدرة على ملء منطقة الجزاء مستفيدًا من قوته البدنية. دون نسيان عاملين حاسمين آخرين: علاقة التقدير المتبادل ومعرفته بكرة القدم الإيطالية. نية ميلان هي التفاوض على السعر لخفض قيمة الشرط الجزائي والحصول على مهاجم المنتخب الإيطالي. مع احتمال فتح الباب لإدراج لاعب بديل يرضي فيورنتينا. لا ينبغي أن تكون هناك مشاكل كبيرة مع اللاعب: على الرغم من ارتباطه بفلورنسا وفيورنتينا، يبدو البحث عن تحدٍ جديد هو الاحتمال الأكثر ترجيحاً، كما أن العلاقات الجيدة بين تاري (وإدارة الروسونيري بشكل عام) هي عوامل يمكن أن تحدد اختياره. قد يمثل باراتيكي عقبة، حيث لم تنته علاقته مع ميلان على خير بعد فشل المفاوضات في اللحظة الحاسمة، وقد يفضل بيع اللاعب لفريق آخر.