بعد تسجيل 44 هدفاً في 28 جولة من الدوري، يحتل ميلان المركز الرابع في قائمة أفضل الهجمات بالدوريالإيطالي، خلف إنتر (64)، ويوفنتوس (50)، وكومو (46). وهو معدل يرقى إلى مستوى دوري أبطال أوروبا، وهو الهدف الأساسي لهذا الموسم، والذي يسعى النادي الروسونيري إلى تحسينه من أجل التطلع مباشرةً إلى لقب الدوري. الهدف المعلن هو جلب مهاجم رقم 9 حقيقي إلى فريق أليجري، قادر على تسجيل 15 إلى 20 هدفاً في الموسم، دون تكرار أخطاء فترة الانتقالات الصيفية الماضية. خاصة وأن المهاجم المفضل منذ فترة طويلة، فلاهوفيتش، أصبح على بعد خطوة واحدة من تجديد عقده مع يوفنتوس، الذي ينتهي في يوليو، في خطوة مفاجئة. لكن كيف ينوي ميلان تغيير خط هجومه؟
من مستقبل فولكروغ ونكونكو إلى مهاجم رقم 9 جديد، مروراً بكوستيتش: كيف يمكن أن يتغير خط هجوم ميلان
كين الهدف الأول (بدون بند)
في الصيف الماضي، كان كين مجرد اسم محتمل: فقد كان قادماً من أفضل موسم في مسيرته، مع بند في عقده بقيمة 62 مليون يورو جعله بعيد المنال لأي نادٍ خارج دوري أبطال أوروبا. اليوم، لم يعد هذا السعر يعكس قيمة اللاعب الذي يمر بموسم يتسم بالتقلبات، مع مشاكل بدنية وأداء عام لفيورنتينا مخيب للآمال للغاية وأقل من إمكانياته الحقيقية. لا يزال مويز يتطابق تمامًا مع المواصفات التي يطلبها أليجري، وهو مهاجم حديث قادر على الهجوم العميق بسرعة، ولكنه يتمتع أيضًا بالقدرة على ملء منطقة الجزاء مستفيدًا من قوته البدنية. دون نسيان عاملين حاسمين آخرين: علاقة التقدير المتبادل ومعرفته بكرة القدم الإيطالية. نية ميلان هي التفاوض على السعر لخفض قيمة الشرط الجزائي والحصول على مهاجم المنتخب الإيطالي. مع احتمال فتح الباب لإدراج لاعب بديل يرضي فيورنتينا. لا ينبغي أن تكون هناك مشاكل كبيرة مع اللاعب: على الرغم من ارتباطه بفلورنسا وفيورنتينا، يبدو البحث عن تحدٍ جديد هو الاحتمال الأكثر ترجيحاً، كما أن العلاقات الجيدة بين تاري (وإدارة الروسونيري بشكل عام) هي عوامل يمكن أن تحدد اختياره. قد يمثل باراتيكي عقبة، حيث لم تنته علاقته مع ميلان على خير بعد فشل المفاوضات في اللحظة الحاسمة، وقد يفضل بيع اللاعب لفريق آخر.
مهمة صعبة تنتظر فولكروغ
ومن المفترض أن يكون فولكروغ هو من يفسح المجال، إن لزم الأمر، لكيان أو، بشكل عام، لمهاجم آخر في التشكيلة وعلى مستوى الرقم (رقم 9، محررنا)، فقد خاض «الدبابة» من هانوفر هنا 12 مباراة لمدة إجمالية بلغت 749 دقيقة وسجل هدفاً حاسماً في مرمى ليتشي. لكن الأهم من ذلك أنه لم يشارك منذ الدقيقة الأولى في تشكيلة أليجري إلا في المباراة خارج أرضنا أمام فلورنسا. أبهر نيكلاس الجميع بروحه وتفانيه الكامل للفريق، حيث لعب وهو يعاني من ألم في إصبعه المكسور، لكن شراءه من وست هام مقابل 5 ملايين يورو لن يكون بالتأكيد استثمارًا طويل الأمد، استثمارًا من هذا النوع لميلان. لهذا السبب، حتى اليوم، من المرجح جدًا أن تنفصل الطرق بين الطرفين في نهاية الموسم بدلاً من تأكيد انتقاله بشكل نهائي.
نكونكو في مأزق
6 أهداف و3 تمريرات حاسمة في 25 مباراة بين الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا، هذا هو حصيلة نكونكو حتى الآن، الذي كان أغلى صفقة في سوق الانتقالات الصيفية الماضية بقيمة 38 مليون يورو كقيمة أساسية ثابتة و4 ملايين يورو كمكافآت، بالإضافة إلى راتب يبلغ 5 ملايين يورو. لم يُظهر كريستوفر سوى لمحات قليلة من إمكاناته كلاعب من الطراز الأول، وعليه أن يثبت جدارته للموسم المقبل من خلال أداء مقنع في نهاية الموسم. ولكن بغض النظر عن رأي النادي، قد يكون للاعب نفسه تقييم مختلف للأمور، لأنه لم يشعر بثقة كبيرة من قِبل الإدارة العليا خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.
لياو في طريقه لتجديد عقده
بصرف النظر عن المشاكل البدنية التي تعانيه منذ بداية الموسم، يعمل ليو جاهداً ليصبح المهاجم المفضل لأليجري. والنتائج، إلى جانب موقفه الإيجابي، جيدة أيضاً بالنظر إلى أنه على بعد هدف واحد فقط من بلوغ عشرة أهداف في الدوري. وتبدو احتمالات استمراره مع الفريق في الموسم المقبل عالية، خاصة وأن وكلاءه يتفاوضون حالياً مع ميلان لتجديد عقده حتى عام 2031.
بوليسيتش في حالة استعداد
أما مسألة بوليسيتش فهي بالتأكيد أكثر تعقيداً، حيث لن يتم مناقشة مستقبله مع وكيل أعماله إلا في نهاية الموسم، وذلك بناءً على رغبة الطرفين. أما بالنسبة لميلان، فهناك إمكانية لممارسة خيار التجديد التلقائي حتى عام 2028، ومن المؤكد أنه سيتم ممارسة هذا الخيار قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات لتقييم التجديد حتى عام 2031 مع تعديل كبير في الراتب في محاولة لإبعاد أصوات الإغراء التي بدأت تدوي بقوة من سوق الانتقالات.
كوستيتش في التشكيلة
صفقة للحاضر (كين) وأخرى للمستقبل: هذه هي الفكرة القوية والطموحة التي يتبناها ميلان. أما الاسم المرتبط بالمستقبل فهو دائمًا أندريه كوستيتش، حيث يعتقد كيروفسكي أنه بإمكانه إتمام الصفقة مع بارتيزان بلغراد مقابل 5 ملايين يورو ونسبة مئوية من قيمة البيع المستقبلي. وسيتنقل اللاعب الجبل الأسود المولود عام 2007 بين ميلان فوتورو والفريق الأول وفقًا لتوجيهات أليجري.
جيمينيز في موقف حرج
وأخيرًا وليس آخرًا، هناك وضع جيمينيز. وهو بالتأكيد الأكثر تعقيدًا من الناحيتين الاقتصادية — بالنظر إلى الاستثمار الذي تجاوز 30 مليون يورو والذي تم قبل عام ونصف لانتزاعه من فينورد — والتقنية. بعد أكثر من 4 أشهر، أصبح "بيبوتي" جاهزاً للعودة إلى الملعب، ربما يوم الأحد المقبل ضد لاتسيو: سيتعين على سانتي أن يثبت جدارته في ميلان الذي ينظر بتفاؤل أيضاً إلى بطولة كأس العالم كفرصة لبيعه. ما لم تكن هناك عروض مثيرة للاهتمام حقاً.