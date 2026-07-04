من مجهول إلى ظاهرة المونديال.. كواليس حوار ميسي وفوزينيا بعد الملحمة التاريخية في كأس العالم!

وصل يوسيمار جوزيه إيفورا دياز، حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر، إلى نهائيات كأس العالم 2026 كلاعب غير معروف تقريبًا على الساحة الدولية، شأنه شأن بقية زملائه في الفريق. لكن الآن، يبدو من المستحيل العثور على مشجع لكرة القدم لا يعرف من هو "فوزينيا" - كما يُعرف في عالم الساحرة المستديرة - أو على الأقل لم يسمع باسمه خلال مجريات البطولة.

تحول حارس المرمى المخضرم إلى المفاجأة السارة في المونديال الحالي، وبدأ ذلك بوضوح منذ مباراته الأولى ضد المنتخب الإسباني، حيث أدت تصدياته المذهلة، خاصة في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، إلى تعثر فريق المدرب لويس دي لا فوينتي في فخ التعادل السلبي.