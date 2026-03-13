"من لا يرغب في هذه الوظيفة؟" يورغن كلينسمان يطرح نفسه كمرشح للانضمام إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز

"من لا يرغب في هذه الوظيفة؟ إنها توتنهام"، أوضح كلينسمان، الذي سجل 20 هدفًا في 41 مباراة رسمية مع توتنهام خلال مسيرته الاحترافية في موسم 1994/95.

خسر توتنهام ست مباريات رسمية متتالية في الأسابيع الماضية، كان آخرها مباراة الذهاب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-5. على الرغم من أن المدرب إيغور تودور لم يتول منصبه إلا منذ حوالي شهر، إلا أن الحديث عن إقالته بدأ يتردد مجددًا بعد أربع هزائم في أربع مباريات.