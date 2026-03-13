"من لا يرغب في هذه الوظيفة؟" يورغن كلينسمان يطرح نفسه كمرشح للانضمام إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز

يمكن أن يتصور يورغن كلينسمان، بطل العالم وأوروبا، أن يعمل كمدرب في ناديه السابق توتنهام هوتسبير، الذي يصارع حالياً للبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز. وقد أعلن ذلك في مقابلة مع ESPN FC.
"من لا يرغب في هذه الوظيفة؟ إنها توتنهام"، أوضح كلينسمان، الذي سجل 20 هدفًا في 41 مباراة رسمية مع توتنهام خلال مسيرته الاحترافية في موسم 1994/95.
خسر توتنهام ست مباريات رسمية متتالية في الأسابيع الماضية، كان آخرها مباراة الذهاب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-5. على الرغم من أن المدرب إيغور تودور لم يتول منصبه إلا منذ حوالي شهر، إلا أن الحديث عن إقالته بدأ يتردد مجددًا بعد أربع هزائم في أربع مباريات.
توتنهام: هل سيخلف كلينسمان إيغور تودور؟
كلينسمان سيكون أحد الخيارات على قائمة المرشحين المحتملين لخلافته، ولكن "بغض النظر عمن يتم اختياره، نحتاج إلى شخص يمكنه بناء علاقة عاطفية مع الجميع، يعرف النادي، يشعر بالنادي، يشعر بالناس".
نظرًا لتواجد النادي في المركز السادس عشر في الدوري وبفارق نقطة واحدة فقط عن مركز الهبوط، يجب إيجاد حل سريع وفقًا لكلينسمان، حيث يمكن للمدرب البالغ من العمر 61 عامًا أن يتصور العمل كحل مؤقت حتى نهاية الموسم.
كلينسمان آخر مدرب للمنتخب الوطني لكوريا الجنوبية
"للخروج من هذه الفوضى، عليهم أن يطوروا روحاً قتالية، روحاً قتالية شريرة وقبيحة حقاً، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال العواطف"، وفقاً لكلينسمان. "لذلك، لا حاجة إلى عبقري تكتيكي أو ما شابه، بل إلى شخص يجمع الجميع على متن السفينة، ويتعامل مع هذه المباريات بشكل إيجابي، ويقنع الجميع بأنهم معرضون لخطر الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية".
كلينسمان نفسه عاطل عن العمل منذ انتهاء فترة عمله التي استمرت عامًا واحدًا كمدرب للمنتخب الوطني لكوريا الجنوبية، وقبل ذلك كان يدرب هيرتا برلين وبايرن ميونيخ والمنتخبين الوطنيين للولايات المتحدة وألمانيا، الذي احتفل معه بـ"حلم الصيف" عام 2006.
يستضيف توتنهام ليفربول يوم الأحد، قبل أن يستقبل أتلتيكو في مباراة الإياب، تليها مباراة الدوري ضد نوتنغهام فورست، الذي يواجه مثل توتنهام صراعًا للبقاء في الدوري.
يورغن كلينسمان: نظرة عامة على مسيرته التدريبية
الفريق الفترة ألمانيا 2004-2006 بايرن ميونيخ 2008-2009 الولايات المتحدة 2011 هيرتا برلين 2019-2020 كوريا الجنوبية 2023-2024