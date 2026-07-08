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Fabinho IttihadGetty
محمد سعيد

"من لا يرغب في اللعب لريال مدريد؟!" .. فابينيو يغازل مورينينو بعد رحيله عن الاتحاد

آجيار لورينتينو فابينيو
ريال مدريد
الدوري الإسباني
الاتحاد

النجم البرازيلي يريد العودة إلى نقطة البداية

أثار النجم البرازيلي فابينيو، لاعب اتحاد جدة السابق، حالة من الجدل في الأوساط الرياضية بعد تصريحاته الأخيرة التي أبدى فيها إعجابًا كبيرًا بنادي ريال مدريد.

النجم صاحب الـ33 عامًا، والذي خاض تجربة قصيرة في "سانتياجو برنابيو" ببداياته، يبدو أنه لا يزال يحتفظ بمكانة خاصة للملكي في قلبه مع دخوله مرحلة حاسمة من مسيرته الكروية.

وفي ظل القيادة الفنية الجديدة لريال مدريد مع البرتغالي جوزيه مورينيو، وثورة التصحيح والصفقات التي يقوم بها النادي الملكي، يبدو أن فابينيو يريد أن يكون له دور أكبر بقميص الملكي في المستقبل القريب.

  • اعتراف صريح بعشق الملكي

    في مقابلة حصرية مع برنامج "إل شيرينجيتو" الإسباني الشهير، لم يتردد فابينيو في التعبير عن إعجابه الشديد بنادي ريال مدريد، حيث قال: "هل أرغب في العودة إلى ريال مدريد؟ ومن لا يرغب في أن يكون في ريال مدريد؟ إنه أفضل نادٍ في العالم". هذه الكلمات التي نقلها أيضاً الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي، أعادت للأذهان العلاقة الوطيدة التي تربط اللاعب البرازيلي بالعاصمة الإسبانية.

    وعلى الرغم من أن ريال مدريد لا يضع اللاعب ضمن خططه الحالية للتعاقدات، إلا أن تصريحات فابينيو كانت بمثابة رسالة واضحة حول رغبته في العودة إلى الدوري الإسباني بعد نهاية رحلته في "دوري روشن".

    ويبدو أن اللاعب الذي يبلغ من العمر 33 عاماً، يرى أن مسيرته لم تنتهِ بعد في القارة العجوز، وأن العودة إلى مهد انطلاقته الأوروبية ستكون بمثابة الحلم الجميل.


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  • Fabinho IttihadGetty

    العودة إلى مدريد بعد رحلة السعودية

    وحرص فابينيو على توضيح موقفه الحالي، بعد انتهاء رحلته مع النادي السعودي والتي توج خلالها بلقب دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين خلال موسم 2024-2025، حيث قال: "من يستطيع أن يرفض ريال مدريد، لكن حتى الآن لا يوجد أي شيء، لذلك لا أرى جدوى من الحديث عن عروض أو اهتمام من أندية أخرى".

    ويتواجد فابينيو حاليًا في مدريد لقضاء إجازة مع عائلته عقب مشاركته في كأس العالم 2026، وهو ما زاد من تكهنات الصحافة حول مستقبله.

    وتابع البرازيلي موضحًا: "أتواجد في مدريد لقضاء بعض الوقت مع عائلتي، والدوري الإسباني هو دوري أرغب في العودة إليه بالتأكيد". ويبدو أن اللاعب يخطط بجدية للمرحلة القادمة من مسيرته الاحترافية بعيداً عن منطقة الشرق الأوسط

  • مسيرة بدأت في الكاستيا

    لا ينسى فابينيو أنه بدأ رحلته الكبرى في أوروبا بقميص ريال مدريد كاستيا عام 2012، حيث كان تحت إشراف المدرب جوزيه مورينيو الذي منحه فرصة الظهور الأول والوحيد مع الفريق الأول ضد مالاجا في 2013، وخلال تلك المباراة، نجح فابينيو في صناعة هدف للنجم أنخيل دي ماريا، لكن ندرة الفرص دفعته للانتقال إلى موناكو الفرنسي، ومن ثم إلى ليفربول الإنجليزي حيث حقق كل الألقاب الممكنة.

    تحدث فابينيو بنوع من الحنين عن تلك الفترة، قائلًا: "يا رجل، ريال مدريد. من لا يريد اللعب لمدريد؟ إنه الفريق الأكبر في العالم. ولكن بالنسبة لوضعي، كما قلت لك، لدي وقت للتفكير في الأمر الآن. سأتحدث مع وكلائي وأرى ما سيحدث. الآن ليس لدي أي شيء مرتب له لذا لا يوجد مغزى كبير من الحديث عن أسماء فرق، لكنه دوري أود العودة واللعب فيه بشكل عام".

    وجاءت هذه التصريحات لتطمئن الجماهير بأنه لا يزال يمتلك الطموح للعب في المستويات العليا.

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  • Leicester City v Liverpool FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    جدل حول وصف مدريد بـ "الأكبر"

    أثارت كلمات فابينيو بعض الحساسية لدى فئة من جماهير ليفربول، النادي الذي قضى فيه اللاعب خمس سنوات ذهبية، حيث اعتبر البعض أن وصفه لريال مدريد بـ الفريق الأكبر في العالم قد يكون غير منصف للفترة التي قضاها في أنفيلد.

    ومع ذلك، فإن الترجمة اللفظية لمصطلح "Más grande" تحتمل معنيي "الأكبر" و"الأعظم"، مما يعكس الاحترام الشديد الذي يكنه اللاعب للكيان المدريدي التاريخي.

    في نهاية المطاف، يبدو أن فابينيو يضع الكرة في ملعب إدارة فلورنتينو بيريز، على الرغم من إدراكه لصعوبة إتمام صفقة العودة في ظل سياسة النادي التي تركز على المواهب الشابة، ومع وصوله لسن 33 عامًا، يظل حلم العودة لارتداء القميص الأبيض يراوده، سواء كان ذلك بصفة أساسية أو لتقديم الخبرة في وسط ملعب الميرينغي المزدحم بالنجوم.