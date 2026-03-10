من في كامل قواه العقلية سيرسل منتخب بلاده إلى مكان كهذا؟" الرئيس يلمح إلى مقاطعة كأس العالم

وقد وصفت بعض اللاعبات من قبل التلفزيون الإيراني الرسمي بأنهن "خائنات في زمن الحرب" بعد أن امتنعن عن غناء النشيد الوطني قبل الهزيمة في المباراة الافتتاحية ضد كوريا الجنوبية. وفي المبارتين التاليتين، لاحظت تاج أن الفريق بأكمله غنى النشيد الوطني وأدى التحية العسكرية.

وألقى تاج باللوم على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اختطاف اللاعبات المزعوم. "لقد هدد أستراليا قائلاً: إذا لم تمنحهن حق اللجوء، فسأمنحهن حق اللجوء في الولايات المتحدة". وبعد المباراة الأخيرة، قامت الشرطة الأسترالية "حسب معلوماتنا بإخراج لاعبة أو لاعبتين من الفندق". وأضاف تاج: "كيف يمكن أن ننظر بتفاؤل إلى كأس العالم الذي سيقام في أمريكا؟"