من في كامل قواه العقلية سيرسل منتخب بلاده إلى مكان كهذا؟" الرئيس يلمح إلى مقاطعة كأس العالم

"إذا كانت بطولة كأس العالم ستكون على هذا النحو، فمن عاقل سيرسل منتخب بلاده إلى مكان كهذا"، قال مهدي تاج في التلفزيون الحكومي الإيراني. من المقرر أن تخوض إيران مبارياتها في الدور الأول في الولايات المتحدة، اثنتان في لوس أنجلوس وواحدة في سياتل.
أدلى تاج بتصريحاته في سياق الأحداث المتعلقة بالمنتخب الوطني للسيدات الذي شارك في بطولة آسيا في أستراليا. ووفقًا للحكومة الأسترالية، طلبت خمس لاعبات على الأقل اللجوء بعد خروج المنتخب من الدور الأول. ومن بينهن قائدة المنتخب زهرة غنباري. في المقابل، ادعى تاج أن اللاعبات قد تم اختطافهن ويتم احتجازهن الآن كـ"رهائن".
تاج يحمل ترامب مسؤولية اختطاف لاعبات كرة القدم
وقد وصفت بعض اللاعبات من قبل التلفزيون الإيراني الرسمي بأنهن "خائنات في زمن الحرب" بعد أن امتنعن عن غناء النشيد الوطني قبل الهزيمة في المباراة الافتتاحية ضد كوريا الجنوبية. وفي المبارتين التاليتين، لاحظت تاج أن الفريق بأكمله غنى النشيد الوطني وأدى التحية العسكرية.
وألقى تاج باللوم على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اختطاف اللاعبات المزعوم. "لقد هدد أستراليا قائلاً: إذا لم تمنحهن حق اللجوء، فسأمنحهن حق اللجوء في الولايات المتحدة". وبعد المباراة الأخيرة، قامت الشرطة الأسترالية "حسب معلوماتنا بإخراج لاعبة أو لاعبتين من الفندق". وأضاف تاج: "كيف يمكن أن ننظر بتفاؤل إلى كأس العالم الذي سيقام في أمريكا؟"