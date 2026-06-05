"من فئة رونالدو وكاكا" .. بيريز يثير التكهنات حول صفقة ال150 مليون يورو القادمة لريال مدريد!

أكد الرئيس فلورنتينو بيريز أن ريال مدريد سيقدم عرضًا بقيمة 150 مليون يورو لضم «نجم من طراز كريستيانو رونالدو». وعلى عكس الشائعات التي ربطت النادي بالمهاجم النرويجي إرلينج هالاند في مانشستر سيتي، أصر بيريز على أن هالاند ليس الهدف.

وأكد أن الصفقة تمثل أولوية قصوى وستتم بسرعة. وقال بيريز: "سأقدم يوم الثلاثاء عرضًا كبيرًا إلى أحد الأندية الكبرى في دوري أبطال أوروبا لضم لاعب سيصبح أكبر صفقة في تاريخ ريال مدريد. وستبلغ قيمة الصفقة 150 مليون يورو على الأقل".