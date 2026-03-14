من عام 1999 إلى عام 2026، مباراة لاتسيو وميلان محورية في السباق على لقب الدوري الإيطالي: مهمة «-5» لأليجري، ومقارنة مع جدول مباريات إنتر

فرصة نادرة للغاية لفريق ميلان بقيادة ماسيميليانو أليجري.
النتيجة النهائية بالتعادل 1-1 بين إنتر وأتالانتا في المباراة المثيرة والمثيرة للجدل التي أقيمت في سان سيرو تخلق سيناريو مثيراً للغاية للفريق الروسونيري: فالفوز في مباراة الغد مساءً على ملعب الأوليمبيكو ضد لاتسيو سيجعل نادي فيا ألدو روسي يتقدم بفارق 5 نقاط عن فريق النيرازوري بقيادة كريستيان تشيفو، وربما يعيد فتح باب المنافسة على لقب الدوري الإيطالي لموسم 2025/26.
ولكن أكثر من الموسم الحالي، تعود الذكريات إلى الوراء 27 عامًا، إلى موسم 1998/1999: من قبيل الصدفة أن مباراة أوليمبيكو بين لاتسيووميلان في ذلك الدوري كانت لها أيضًا تداعيات مهمة، تكاد تكون حاسمة، في الصراع على اللقب، تمامًا كما يحدث في عام 2026.
لكن لنرتب الأمور.
ميلان: هل لا يزال الفوز باللقب ممكنًا؟