من سيكون خليفة ماركوس راشفورد؟ مانشستر يونايتد يضع لاعب باريس سان جيرمان الفائز بثلاثية ونجم الدوري الإنجليزي على قائمة التعاقدات المرجوة المكونة من خمسة لاعبين
راشفورد يقترب من مغادرة أولد ترافورد بشكل نهائي
وفقًا لصحيفةSport، فإن الشياطين الحمر يخططون بالفعل للحياة بدون نجم أكاديميتهم السابق، في الوقت الذي يستعد فيه برشلونة لتفعيل خيار شرائه بشكل دائم. وقد حدد فريق التوظيف خمسة أهداف محتملة لملء الفراغ في الجناح الأيسر، تتراوح بين الفائزين بدوري أبطال أوروبا والنجوم الصاعدين في الدوري الإنجليزي الممتاز. ويتصدر القائمة مهاجم باريس سان جيرمان باركولا، الذي لعب دورًا رئيسيًا في فوز النادي بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.
ديوماندي أيضًا هدف رئيسي
كما لفت يان ديوماندي لاعب RB Leipzig الأنظار. ويقال إن اللاعب الدولي الإيفواري البالغ من العمر 19 عامًا قد أثار إعجاب مسؤولي مانشستر يونايتد بسرعته ومهارته في المراوغة، بعد أن سجل 11 هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة في 27 مباراة مع Leipzig في جميع المسابقات هذا الموسم. يبحث كشافو مانشستر يونايتد عن لاعب يتمتع بخصائص معينة تتناسب مع الشدة المطلوبة في الدوري الإنجليزي الممتاز.
أسماء مفاجئة من إيطاليا وفرنسا
تضم القائمة المختصرة أيضًا خيسوس رودريغيز، اللاعب الإسباني البالغ من العمر 20 عامًا والذي يتطور حاليًا تحت إشراف سيسك فابريغاس في كومو. وقد كافأ رودريغيز ثقة مدربه بسبع تمريرات حاسمة في الدوري الإيطالي هذا الموسم، ليصبح عنصرًا أساسيًا في تشكيلة الهجوم. بالإضافة إلى ذلك، يراقب مانشستر يونايتد مارشال جودو في ستراسبورغ. سجل اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، المولود في إنجلترا واللاعب السابق في فولهام، 12 هدفًا وخمس تمريرات حاسمة في جميع المسابقات حتى الآن هذا الموسم.
البديل عن الدوري الإنجليزي الممتاز
أخيرًا، ذكرت صحيفة "ذا صن" أن مانشستر يونايتد يراقب أيضًا لاعب إيفرتون ندياي. على الرغم من أن هذا الموسم لم يكن الأكثر إنتاجية له أمام المرمى، حيث سجل خمسة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة، إلا أنه أصبح بلا شك اللاعب الأكثر أهمية في تشكيلة ديفيد مويس في جوديسون بارك. تقدر قيمة ندياي بحوالي 40 مليون جنيه إسترليني، وقد شارك في 23 مباراة هذا الموسم ولديه خبرة كافية في الدوري الإنجليزي الممتاز تشير إلى أنه قادر على الانتقال إلى أولد ترافورد.
