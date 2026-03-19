برز ميشيل كأبرز مرشح داخلي لخلافة جوارديولا في ملعب الاتحاد. بعد أن قاد جيرونا من الدرجة الثانية الإسبانية إلى دوري أبطال أوروبا، أصبح المدرب البالغ من العمر 50 عامًا الأبرز أداءً ضمن شبكة أندية «مجموعة سيتي لكرة القدم» العالمية.

إن فهمه العميق لفلسفة مجموعة سيتي لكرة القدم يجعله الخيار التكتيكي المثالي للعملاق الإنجليزي. يلعب ميشيل بالفعل دوراً أساسياً في تطوير مواهب سيتي، حيث عمل مؤخراً مع النجم الأرجنتيني الصاعد كلاوديو إتشيفيري، مما عزز علاقاته مع الإدارة العليا في مانشستر.