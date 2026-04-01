من سيحل محل هاري كين؟ وهل يستحق فيل فودن مكانًا في التشكيلة؟ ستة أسئلة لا يزال على توماس توخيل الإجابة عليها بعد معسكر إنجلترا المخيب للآمال قبل كأس العالم

غاب عن صفوف إنجلترا قائد الفريق هاري كين وعمود الوسط ديكلان رايس، بالإضافة إلى جود بيلينغهام وبوكايو ساكا، لكن ذلك لم يكن عذراً لأدائهم السيئ في المباراتين. شكّلت هاتان المباراتان بمثابة اختبار واقعي لفريق توخيل، الذي حقق حملة تصفيات قياسية لكنه لم يواجه اختباراً حقيقياً من قبل.

يجب أن يتحمل توخيل جزءاً كبيراً من المسؤولية عن هذه الأداء، حيث اختار تشكيلة كبيرة من اللاعبين وقام بتجارب أكثر مما كان ضرورياً في هذه المرحلة القريبة من البطولة التي ستحدد كيف يُنظر إلى فترة توليه المنصب، وقد تحدد ما إذا كان سيبقى في منصبه حتى يورو 2028 أم لا، على الرغم من توقيعه عقداً جديداً.

تستعرض GOAL الأسئلة الستة التي لم يرد عليها المدرب بعد فترة دولية مخيبة للآمال تمامًا...