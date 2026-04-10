من سيحل محل إنزو فرنانديز في تشيلسي؟ «البلوز» «معجبون» بنجم الدوري الألماني الذي تقدر قيمته بـ50 مليون يورو

برز ستيلر كهدف رئيسي لتشيلسي، في الوقت الذي يسعى فيه «البلوز» إلى تعزيز خيارات خط الوسط قبل انطلاق فترة الانتقالات الصيفية. ووفقًا لصحيفة «بيلد»، قام النادي اللندني بتتبع اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا بشكل متكرر، ولا سيما خلال فوز شتوتغارت المثير للإعجاب بنتيجة 4-1 على باير ليفركوزن، حيث سيطر ستيلر على مجريات المباراة.

مع استمرار التكهنات حول مستقبل فرنانديز على المدى الطويل في ستامفورد بريدج، يُنظر إلى ستيلر على أنه لاعب يتمتع بالانضباط التكتيكي ومدى التمرير المطلوبين للنجاح في الدوري الإنجليزي الممتاز. وقد ارتفعت قيمة اللاعب بشكل كبير منذ انضمامه إلى شتوتغارت، حيث أثبت نفسه في تشكيلة المنتخب الألماني.