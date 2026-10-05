شوهد نجم المنتخب البرتغالي السابق هوجو بورفيريو يعمل كسائق "أوبر" في العاصمة لشبونة، وذلك بعد عقود من مشاركته أرض الملعب مع أساطير مثل لويس فيجو وروي كوستا. وتعرف راكبان بشكل مفاجئ على الجناح السابق لوست هام وبنفيكا، البالغ من العمر 53 عامًا، خلال رحلة روتينية داخل المدينة، مما قدم لمحة نادرة عن حياته الهادئة بعد اعتزال كرة القدم.
من زمالة فيجو إلى شوارع لشبونة.. نجم البرتغال السابق يعمل سائق "أوبر"!
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نجم دولي سابق خلف المقود
فاجأ اللاعب الدولي البرتغالي السابق بورفيريو الجماهير بعدما شوهد وهو يعمل كسائق "أوبر" في أنحاء لشبونة وهو في الثالثة والخمسين من عمره. وتم التعرف على الجناح، الذي لعب في الدوري الإنجليزي الممتاز مع وست هام خلال موسم 1996-1997، بشكل غير متوقع من قبل راكبين في رحلة قصيرة بين أوليفايس وشيلاس. وسرعان ما أثار هذا اللقاء نقاشًا واسعًا في جميع أنحاء البرتغال، خاصة وأن المهاجم السابق أمضى سنوات في العيش بعيدًا عن أعين الجمهور بشكل متعمد.
رحلة فيروسية تكشف عن ماضٍ مجيد
واكتسبت هذه الصدفة زخمًا على الإنترنت بعد أن شارك صانع المحتوى أندريه راماليو مقطع فيديو للرحلة غير المتوقعة. وأعرب راماليو عن دهشته الشديدة لاكتشاف هوية السائق، موضحًا ملابسات الواقعة في فيديو نقلته صحيفة "آ بولا" البرتغالية قائلاً: "كنا نمشي لأننا كنا نتجه فقط من أوليفايس إلى شيلاس، وهي مسافة تستغرق 10 دقائق سيرًا على الأقدام، لكننا تأخرنا قليلاً وغلبنا النعاس، فاضطررنا لطلب أوبر".
وتزايدت دهشة الركاب عندما أدركوا أن سائقهم كان جزءًا من الجيل الذهبي للبرتغال في يورو 1996. وواصل راماليو رد فعله في المقطع مضيفًا: "هذا الرجل يتعامل معنا بتواضع مذهل. ماذا تقصد بأنه لا يوجد شيء مميز؟ لقد لعب في يورو 1996، ولعب مع روي كوستا، ولويس فيجو، وفيتور بايا. إنه أروع شخص على الإطلاق. رائع حقًا. وقد قاد السيارة ببراعة.. لا أعرف حتى ما إذا كان لاعبو كرة القدم معروفين بالقيادة الجيدة".
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رحلة حافلة عبر الدوريات الأوروبية
وقبل وقت طويل من نقل الركاب عبر العاصمة، استمتع بورفيريو بمسيرة متنوعة في دوريات الأضواء بعد أن منحه السير بوبي روبسون فرصة ظهوره الأول مع الفريق الأول في سبورتينج لشبونة. ومضى الجناح المهاري ليشارك في 27 مباراة مع "الهامرز"، وتألق في إسبانيا مع راسينج سانتاندير قبل أن يحسم انتقاله إلى بنفيكا. وفي خريف مسيرته الكروية، مثل اللاعب الدولي -الذي يمتلك 3 مباريات دولية- فريق نوتينجهام فورست على سبيل الإعارة، ولعب لاحقًا في المملكة العربية السعودية مع نادي النصر.
حياة هادئة تحل محل المجد الرياضي
كانت المشاركة الأخيرة للمخضرم المولود في لشبونة في عالم كرة القدم الاحترافية كعضو في الطاقم الفني للفريق الرديف لنادي سبورتينج لشبونة (سبورتينج ب) منذ أكثر من عقد من الزمان. ويمثل كسب لقمة العيش خلف عجلة القيادة ابتعادًا لافتًا عن حقبة قضاها في مشاركة غرف الملابس مع أفضل المواهب في بلاده. ومنفصلاً تمامًا عن صخب كرة القدم الحديثة المستمر، يبدو بورفيريو راضيًا بخوض روتين يومي متواضع بعيدًا عن عدسات الكاميرات.
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