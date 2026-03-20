"لا أحد يجب أن يمنعنا من التطلع إلى الأمام، فقد مارسنا اليوم بعض الضغط على من يتصدرون الترتيب". كلمات أنطونيو كونتي تبدو واضحة وجليّة، بعد فوز فريقه في كالياري بنتيجة 1-0 بفضل هدف سكوت ماكتوميناي الذي استعاد مستواه: نابولي يؤمن بالفوز بالدوري الإيطالي ويريد أن يضع من يتصدرون الترتيب في موقف صعب، مع فكرة أنه بإمكانه حقاً المنافسة على اللقب. من ناحية أخرى، حقق النابولي بفوزه الليلة فوزه الرابع على التوالي، ليصبح الفارق مؤقتًا 6 نقاط عن إنتر ميلان المتصدر، متجاوزًا مؤقتًا ميلان بقيادة ماسيميليانو أليجري، الذي أصبح الآن متأخرًا بنقطتين في انتظار مباراة الغد ضد تورينو.
من جدول المباريات إلى عودة أفضل اللاعبين: لهذا السبب يمكن لنابولي أن يطمح إلى لقب الدوري
اللقب بـ 86 نقطة؟
ولكن هل يمكن لنابولي حقاً أن يطمح إلى الفوز بلقب الدوري، وهو اللقب الثاني على التوالي تحت قيادة كونتي، والثالث خلال السنوات الأربع الأخيرة؟ وبالنظر إلى أن «الأزوري» يمتلكون حالياً 62 نقطة، وبقيت أمام كونتي وفريقه ثماني مباريات حتى نهاية الدوري، فإن الحساب بسيط: يمكنهم حصد 24 نقطة إذا حققوا ثماني انتصارات متتالية، مع إمكانية الوصول إلى 86 نقطة، وهو الرقم الذي كان يكفي دائماً في السنوات الأخيرة للفوز بلقب الدوري، باستثناء موسم 2017/2018، عندما احتل نابولي بقيادة موريزيو ساري المركز الثاني برصيد قياسي بلغ 91 نقطة، بفارق 4 نقاط عن يوفنتوس بقيادة ماسيميليانو أليجري، بطل إيطاليا. أما إنتر، الذي يبلغ رصيده 68 نقطة، أي بفارق +6، ليصل إلى 87 نقطة، فيجب أن يحصد 19 نقطة: ستة انتصارات وتعادل واحد في آخر تسع مباريات.
لماذا نثق به؟ الجدول الزمني
السبب الرئيسي الذي يدفعنا إلى التفاؤل هو جدول المباريات، الذييبدو بالتأكيد أسهل بالنسبة لنابولي: فبصرف النظر عن المواجهة المباشرة مع ميلان، المقررة يوم الاثنين بعد عيد الفصح، سيستضيف النابولي فريقي لاتسيو وبولونيا على أرضه، بالإضافة إلى كومو خارج أرضه، من بين الفرق العشرة الأولى في الدوري الإيطالي، حتى وإن لم يعد لدى فريقي العاصمة والإميليان أهداف كبيرة في الترتيب. ثم، من منظور البقاء في الدوري، هناك مباراة مارادونا ضد كريمونسي والرحلة إلى بيزا في الجولة قبل الأخيرة، عندما قد يكون التوسكانيون قد خرجوا بالفعل من المنافسة. باختصار، يبدو أنالعقبات الحقيقية الوحيدة أمام سلسلة الانتصارات هي الروسونيري واللارياني، اللذان يخوضان صراعاً حامياً على لقب الدوري ودوري أبطال أوروبا. من ناحية أخرى، يواجه إنتر مساراً صعباً: مباريات خارج أرضه في فلورنسا وكومو، والمباراة على أرضه ضد روما المتأثرة بالخروج من البطولات الأوروبية، بالإضافة إلى لاتسيو وبولونيا خارج أرضه، وهما عادةً منافسان مخيفان للنيرازوري بعيداً عن سان سيرو. كل هذا لفريق يبدو أنه فقد بعض الثقة، على الرغم من النقاط التي يتقدم بها.
الجانب النفسي
قد يكون الجانب النفسي حاسماً أيضاً: فعادةً ما يتمتع الفريق المطارد بالزخم اللازم لتحقيق سلسلة انتصارات مهمة، أكثر من الفريق المتصدر، لا سيما إذا بدا الأخير غير جاهز بدنياً ومتعباً بسبب كثرة المباريات التي خاضها. ليس هذا فحسب: فقد خسر إنتر بالفعل لقبين في المرحلة الأخيرةمن الموسم، الأول أمام ميلان بقيادة بيولي والثاني في الموسم الماضي أمام كونتي بالذات. وقد يؤدي هذا الوضع المماثل إلى إثارة بعض المخاوف في أذهان لاعبي النيرازوري، الذين يجب أن ينتبهوا لمنافسيهم. وقد أشار المدرب نفسه إلى الطريق الصحيح، مؤكداً بكلماته أنه يؤمن بذلك تماماً.
تعافي المصابين
هناك سبب آخر يدفع الفريق إلى خوض هذه المغامرة، وهو عودة اللاعبين المصابين: فقد عاد ماكتوميناي ودي بروين وبدأوا يظهرون تأثيرهم بالفعل، وكذلك أنغيسا الذي يستعيد أفضل مستوياته. بالطبع، كما يقول كونتي، العودة إلى الملاعب شيء، والوصول إلى 100٪ شيء آخر: حتى لوبوتكا لم يصل بعد إلى أفضل مستوياته، في حين يقترب رحماني ودي لورينزو من التعافي، بينما سيستغرق الأمر وقتًا أطول بالنسبة لديفيد نيريس، الذي خضع لعملية جراحية. لكن اللاعبين المخضرمين يعودون، وقمة الجبل لم تعد تبدو بعيدة.