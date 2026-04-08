من بطل الدوري الإنجليزي الممتاز إلى دوري الدرجة الأولى في غضون 10 سنوات؟ مخاوف ليستر من الهبوط تتفاقم بعد رفض الاستئناف ضد خصم ست نقاط
لجنة مستقلة تؤيد العقوبة
فشل نادي ليستر في إلغاء العقوبة التي فرضتها لجنة مستقلة في فبراير الماضي. وكان الدوري الإنجليزي الممتاز قد وجه تهمة إلى النادي في مايو 2025 لانتهاكه قواعد الربح والاستدامة خلال موسم 2023-2024. تولت رابطة كرة القدم الإنجليزية إدارة القضية، ووجدت النادي مذنبًا بتجاوز الحد المسموح به للخسارة البالغ 83 مليون جنيه إسترليني بمقدار 20.8 مليون جنيه إسترليني على مدار 36 شهرًا. دافع فريق المحامين عن النادي عن فترة 37 شهرًا بسبب تأخر الحسابات، لكن تم رفض هذا الطلب. وترك الاستئناف المرفوض النادي في المركز 22 في جدول الدوري، حيث يقاتل بشدة من أجل البقاء.
رد فعل النادي على رفض الاستئناف
وعقب صدور الحكم، أصدر النادي بيانًا حازمًا أقر فيه بخطورة الموقف الذي يواجهه. وفي معرض تعليقه على الوضع، قال النادي: "بعد أن انتهت هذه القضية، ومع بقاء خمس مباريات على نهاية الموسم، يركز جميع أفراد النادي بشكل كامل على المباريات المقبلة وعلى تحديد مصير موسمنا من خلال النتائج التي نحققها على أرض الملعب. نحن ندرك أن هذه الفترة كانت صعبة، ونشكر جماهيرنا على الدعم المستمر الذي يقدمونه للفريق. وتقع على عاتقنا الآن مسؤولية ضمان خوض المباريات المتبقية بالتركيز والعزيمة اللذين تتطلبهما ظروفنا الحالية."
رويت يواجه ضغوطًا هائلة من أجل البقاء
يضع توقيت هذا الحكم النهائي ضغطًا هائلاً على المدرب المؤقت غاري رويت. وقد تم تعيين رويت قبل أقل من 24 ساعة من تقديم الاستئناف الأولي، لذا يتعين عليه إحداث انتعاش عاجل للفريق. يعاني ليستر من تراجع كبير في المستوى، حيث حقق فوزاً واحداً فقط في 16 مباراة في جميع المسابقات. هذا التراجع، الذي تفاقم بسبب الهزيمة في المحكمة، يعني أن الفريق يحتل المركز 41 برصيد 41 نقطة بعد 41 مباراة، بفارق نقطة واحدة فقط عن منطقة الأمان. مع عدم وجود أي سبل قانونية أخرى يمكن استكشافها، يجب على الفريق الاعتماد كلياً على أدائه داخل الملعب لتجنب هبوط كارثي للمرة الثانية على التوالي.
تنتظرنا مباريات حاسمة في أبريل
وبالنظر إلى المستقبل، يواجه ليستر جدول مباريات صعب للغاية لإنقاذ موسمه. يستضيف الفريق سوانسي سيتي في نهاية هذا الأسبوع، قبل أن يخوض مباراة حاسمة تمنح ست نقاط في صراع الهبوط خارج أرضه أمام بورتسموث، الذي يتفوق عليه بفارق نقطة واحدة فقط. وتلي ذلك مواجهات مع هال سيتي وميلوال وبلاكبيرن روفرز. وقد أصبح بقاؤه في الدوري الآن متوقفًا بالكامل على هذه المباريات الخمس الحاسمة.