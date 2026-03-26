من إنجلترا - تونالي قد يغادر نيوكاسل دون المشاركة في المسابقات الأوروبية: ظهور "اتفاق شرف"، التفاصيل والأندية التي قد تستقطبه

يُعد لاعب خط الوسط الإيطالي أحد أكثر الأسماء التي تتردد في الأوساط الرياضية قبيل فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وتصلنا من إنجلترا شائعات جديدة حول مستقبله.

هل سيغادر ساندرو تونالي نيوكاسل في الصيف؟ يؤكدون في إنجلترا: "هناك اتفاقشفهي".


لاعب الوسط، الذي يشارك مع المنتخب الإيطالي في تصفيات كأس العالم، هو أحد أكثر الأسماء التي يتم الحديث عنها في ضوء سوق الانتقالات القادم. تراقب عدة أندية كبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإيطالي وضع اللاعب المولود عام 2000، الذي غادر ميلان في عام 2023 لبدء مغامرته مع فريق "المغار".


بعد مرور ثلاث سنوات على وصوله، فإن بقاءه على ضفاف نهر تاين ليس أمراً مفروغاً منه، وترد أخبار من وسائل الإعلام المحلية تثير اهتمام الأندية المهتمة بخدماته.

  • تونالي - نيوكاسل: "اتفاق شرفاء بشأن الوداع"

    الخبر الجديد هو أن تونالي قد توصل إلى اتفاق مع نيوكاسل للانتقال إليه في الصيف، شريطة استيفاء شروط معينة.


    هذا ما أوردته صحيفة "ذا شيلدز غازيت"، التي أفادت بأن المحيطين باللاعب مقتنعون بوجود "اتفاق شرف" مع النادي.


    وكما ورد في التقرير، إذا لم يتأهل نيوكاسل إلى أي من البطولات الأوروبية للموسم المقبل، فإن "المغاريب" سيستمعون إلى العروض ويفتحون الباب أمام بيع اللاعب، الذي كان يُعتبر حتى الآن غير قابل للبيع.

  • وضع نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز

    يبدو أن سيناريو خروج نيوكاسل من المسابقات الأوروبية أصبح اليوم مرجحاً للغاية.


    الفريق الذي يقوده إدي هاو يحتل اليوم المركز الثاني عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 42 نقطة. أصبحت دوري أبطال أوروبا مجرد حلم بعيد المنال، حيث يحتل أستون فيلا المركز الرابع برصيد 54 نقطة، بينما يحتل ليفربول المركز الخامس برصيد 49 نقطة.


    ولا تقل صعوبة السعي وراء التأهل إلى الدوري الأوروبي (تشيلسي في المركز السادس برصيد 48 نقطة)، حيث سيكون الهدف هو برينتفورد وإيفرتون المتعادلين برصيد 46 نقطة، أي المركزين السابع والثامن في الترتيب، واللذين، مع حصول الفرق الإنجليزية على المركز الخامس في دوري أبطال أوروبا، سيتنافسان على المقعد الآخر في الدوري الأوروبي والمقعد في دوري المؤتمر. ومع ذلك، وفقًا لصحيفة The Shields Gazette، قد لا يكون هذا الكأس الأخير كافيًا لإقناع تونالي بالبقاء.

  • عقد تونالي

    قد يصبح انتزاع تونالي من نيوكاسل دون التأهل إلى البطولات الأوروبية أسهل، لكنه لن يكون أرخص.


    في العام الماضي، جدد لاعب خط الوسط الإيطالي عقده مع فريق "المغار" حتى عام 2029 مع خيار للنادي لتمديده لموسم إضافي، وهذا يسمح لليوفنتو بالحفاظ على سعر مرتفع لانتقاله، والذي قُدر في نهاية العام الماضي بما لا يقل عن 80 مليون يورو.


    ولا ينبغي نسيان راتب لاعب ميلان السابق، الذي يكسب في إنجلترا 7 ملايين يورو في الموسم بالإضافة إلى 2 مليون يورو كمكافآت.

  • من يمكنه تناول تونالي

    ومع ذلك، فإن أنباء وجود اتفاق محتمل بشأن بيع اللاعب في حال عدم تأهل نيوكاسل إلى البطولات الأوروبية قد وصلت إلى مسامع الفرق المختلفة التي وضعت تونالي في مرمى اهتمامها.


    في إيطاليا، يلاحق يوفنتوس اللاعب منذ فترة طويلة، رغم أن الشروط المالية للصفقة أعاقت ذلك حتى الآن، مما يجعل حتى عودته إلى ميلان، التي يطمح إليها العديد من مشجعي الروسونيري، أمراً بالغ التعقيد.


    أما ترشيحات الأندية الإنجليزية الكبرى فهي أكثر واقعية: يحتاج مانشستر يونايتد إلى إعادة تشكيل خط الوسط، خاصة مع رحيل كاسيميرو في نهاية الموسم، ويقدر بشكل خاص اللاعب المولود عام 2000؛ وهناك أيضًا أرسنال، الذي قد يعزز خط وسطه الذي يعتبر قويًا بالفعل بوجود رايس وزوبيمندي.