يواصل برشلونة الضغط بقوة من أجل التعاقد في الصيف مع أليساندرو باستوني، الظهير الأيسر لإنتر ميلان. النادي الكتالوني مقتنع ومدرك بأن مشروعه الرياضي، استعداداً للموسم المقبل، يمكن تحسينه من خلال التعاقد مع مدافع مركزي أعسر من الطراز الرفيع، ولا يزال اللاعب الإيطالي هو الخيار المفضل للإدارة، حيث يجري العمل - وفقاً لمصادر إسبانية - على إبرام صفقة مهمة من الناحيتين الرياضية والاقتصادية.
من إسبانيا - برشلونة، بدأت المفاوضات بشأن باستوني: إنتر يبحث بالفعل عن بديل، وبونجورنو يدخل الصورة أيضًا
فقد أفادت صحيفة «سبورت» الإلكترونية أن نادي برشلونة قد بدأ بالفعل في إجراء اتصالات مع الوفد المرافق لبستوني منذ بداية الموسم الرياضي الحالي، بهدف فهم ومعرفة الخطط المستقبلية للاعب.
ووفقاً للمصدر الإسباني نفسه، يدرك إنتر ميلان أن بيع المدافع المركزي قد يساعد في تمويل صفقات التعاقدات المستقبلية خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
السعر
خلال الأسابيع الأخيرة، اتخذ برشلونة خطوات ملموسة تجاه باستوني وإنتر. ووفقاً لما تسرب من نادي فيالي ديلا ليبيراتزيوني - وفقاً لما أوردته صحيفة "سبورت" - فإن المبلغ الذي يمكن بيع المدافع النيرازوري به يبلغ حوالي 70 مليون يورو، لكن النادي البلوغرانا مقتنع بأن سعر البيع هذا يمكن تخفيضه من خلال بعض الحلول التي تدرسها الإدارة الكاتالونية.
البحث عن بديل
ومن التفاصيل التي لا ينبغي الاستهانة بها - كما تؤكد صحيفة «سبورت» - أن إنتر ميلان بدأ بالفعل في استكشاف البدائل المحتملة لبستوني، من خلال قائمة لاعبين تبدأ بأليساندرو بونجورنو من نابولي وإيفان نديكا من روما، وتنتهي بجون لوكومي من بولونيا.
برشلونة مستعد لتكثيف الاتصالات اعتبارًا من أبريل، ويقوم بدراسة الخيار الأفضل - مثل إدراج لاعب في الصفقة - لمحاولة خفض المطالب المالية المحتملة من جانب النيرازوري.