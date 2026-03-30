ترجمه
"من المستحيل ألا أشعر بشيء تجاه توتنهام" - مدرب المنتخب الأمريكي ماوريسيو بوكيتينو يترك الباب مفتوحًا أمام العودة إلى توتنهام، لكنه يؤكد أن تركيزه لا يزال منصبًا على كأس العالم
"في كرة القدم، كل شيء وارد"
لا يزال بوتشيتينو يحظى بالاحترام الشديد بفضل الفترة التي قضاها مع توتنهام، حيث قاد النادي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2019 في مواجهة ريال مدريد. وخلال فترة عمله هناك، ساعد في إطلاق مسيرة العديد من أساطير «السبورز»، ومنهم هاري كين وسون هيونغ-مين وديلي ألي.
ويقر المدرب البالغ من العمر 54 عامًا بأن ارتباطه العاطفي بالنادي لا يزال قائمًا.
وقال: "بسبب علاقتي بتوتنهام، من المستحيل ألا أشعر بشيء تجاه توتنهام، تجاه النادي، والأشخاص الذين يعملون هناك، وتجاه المشجعين. كانت تلك واحدة من أفضل التجارب في حياتي".
ومع ذلك، ومع توفر المنصب الآن، يؤكد بوكيتينو أن تركيزه لا يزال منصبًا على كأس العالم هذا الصيف.
وأكد: "في الوقت الحالي، أعتقد أننا نركز بشكل كبير جدًا، ونركز بشكل كامل هنا على كأس العالم". "أعتقد أن الجميع يعلم أنني ملتزم تجاه المنتخب الوطني هنا. أعتقد أنه ليس من المناسب التحدث عن المستقبل في الوقت الحالي".
لكنه لم يستبعد العودة في المستقبل.
"لا تقل أبداً"، قال بوكيتينو. "في كرة القدم، كل شيء ممكن."
"أنا متأكد من أنهم سيبقون في الدوري"
على الرغم من الموسم المضطرب الذي يدفع النادي إلى البحث عن مدرب ثالث هذا الموسم بعد الاستغناء عن توماس فرانك وتودور، فإن بوكيتينو واثق من أن توتنهام سيبقى في الدوري الإنجليزي الممتاز
"بفضل علاقتي بتوتنهام، من المستحيل ألا أشعر بشيء تجاه توتنهام، تجاه النادي، والأشخاص الذين يعملون هناك، وتجاه المشجعين. كانت تلك واحدة من أفضل التجارب في حياتي. وبالطبع، هذا هو أملي، وأنا متأكد من أنهم سيبقون في الدوري، سواء كان لديهم مدرب أم لا، بفضل اللاعبين"، قال. "أعتقد أن هناك اللاعبين، ثم هناك النادي مع المشجعين الذين سيبذلون قصارى جهدهم لخلق الطاقة اللازمة للفوز. بالطبع، سيكون ذلك صعبًا لأن التآزر والتوجيه أمران صعبان.
"ما أريد قوله هو، مع أو بدون مدرب، أعتقد أن لديهم القدرة على الفوز، وأنا أؤمن بذلك حقًا، بالطبع. سنكون هنا وسنركز بشكل كامل على كأس العالم، ولكن إذا سألتني عن هذا النادي، فهو نادي أهتم به حقًا، وبالتأكيد، أثق في أنهم سيبقون في الدوري الإنجليزي الممتاز لأنهم يستحقون ذلك".
يحتل توتنهام حالياً المركز الثامن عشر بفارق نقطة واحدة عن وست هام، برصيد 30 نقطة في 31 مباراة.
هل هناك احتمال لبقائه في الاتحاد الأمريكي لكرة القدم في المستقبل؟
ورغم التوقعات القوية بأن بوكيتينو سيترك منصبه مع المنتخب الأمريكي بعد كأس العالم، إلا أن الأرجنتيني ترك الباب مفتوحًا أمام إمكانية تمديد عقده مع الاتحاد الأمريكي لكرة القدم.
وقال: "أنا سعيد جدًا هنا، وبالطبع كذلك الطاقم الفني، لكن هذا تحدٍ كبير. إنه تحدٍ أكبر مما كنا نعتقد أو نتصور قبل أن نبدأ العمل هنا". "نحن نحب هذا النوع من التحديات. ليس من السهل أبدًا تغيير الأمور. تحتاج إلى التغيير، ولهذا السبب أعتقد أن هذا هو مشروع المنتخب الوطني الأمريكي للرجال. الاتحاد الأمريكي لكرة القدم رائع. ومنشأة التدريب الجديدة رائعة. ستكون واحدة من أفضل المنشآت في عالم كرة القدم. إن إمكانية العمل مع منظمة لديها رؤية لبناء شيء مميز هي دائماً مصدر تحفيز".
ينتهي العقد الحالي لبوكيتينو بعد كأس العالم.
"نتحدث عن الإمكانات الهائلة هنا، مع إرث كأس العالم، على ما أعتقد، وبالنظر إلى الطريقة التي ينمو بها كرة القدم هنا...أعتقد أن هذا أمر مثير للغاية بالنسبة للمستقبل هنا. فلماذا لا أكون منفتحًا؟ لكن الآن ليس الوقت المناسب للحديث"، قال بوكيتينو. "بعد كأس العالم، بالتأكيد، سيكون لدينا الوقت للتحدث بطريقة أو بأخرى، اعتمادًا على رؤية الاتحاد وأيضًا مشاعرنا. إذا كنا سعداء، أو غير سعداء، وإذا كان الاتحاد سعيدًا. الأمر دائمًا يتعلق بطرفين."
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
ستسعى الولايات المتحدة إلى التعافي من هزيمتها 5-2 أمام بلجيكا عندما تستضيف البرتغال مساء الثلاثاء.
ساهم رايان تولميتش من GOAL في إعداد هذا التقرير من أتلانتا.