"من المستحيل ألا أشعر بشيء تجاه توتنهام" - مدرب المنتخب الأمريكي ماوريسيو بوكيتينو يترك الباب مفتوحًا أمام العودة إلى توتنهام، لكنه يؤكد أن تركيزه لا يزال منصبًا على كأس العالم

لا يزال بوتشيتينو يحظى بالاحترام الشديد بفضل الفترة التي قضاها مع توتنهام، حيث قاد النادي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2019 في مواجهة ريال مدريد. وخلال فترة عمله هناك، ساعد في إطلاق مسيرة العديد من أساطير «السبورز»، ومنهم هاري كين وسون هيونغ-مين وديلي ألي.

ويقر المدرب البالغ من العمر 54 عامًا بأن ارتباطه العاطفي بالنادي لا يزال قائمًا.

وقال: "بسبب علاقتي بتوتنهام، من المستحيل ألا أشعر بشيء تجاه توتنهام، تجاه النادي، والأشخاص الذين يعملون هناك، وتجاه المشجعين. كانت تلك واحدة من أفضل التجارب في حياتي".

ومع ذلك، ومع توفر المنصب الآن، يؤكد بوكيتينو أن تركيزه لا يزال منصبًا على كأس العالم هذا الصيف.

وأكد: "في الوقت الحالي، أعتقد أننا نركز بشكل كبير جدًا، ونركز بشكل كامل هنا على كأس العالم". "أعتقد أن الجميع يعلم أنني ملتزم تجاه المنتخب الوطني هنا. أعتقد أنه ليس من المناسب التحدث عن المستقبل في الوقت الحالي".

لكنه لم يستبعد العودة في المستقبل.

"لا تقل أبداً"، قال بوكيتينو. "في كرة القدم، كل شيء ممكن."