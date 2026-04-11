(C)Getty Images
ترجمه
من المرجح أن يضطر تشيلسي إلى بيع إنزو فرنانديز إذا فشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا
قد تؤدي المخاوف المالية إلى عملية بيع كبيرة
بدأت الآثار المالية المترتبة على عدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا تثقل كاهل إدارة تشيلسي. فبدون الإيرادات المتأتية من البطولة الأوروبية الأرقى، قد يواجه النادي ضغوطًا لتسوية حساباته بعد الإنفاق الكبير خلال فترات الانتقالات الأخيرة. وفي ظل هذا السيناريو، برز فرنانديز باعتباره الأصل الأكثر واقعية وذو القيمة العالية الذي يمكن بيعه لتوليد إيرادات كبيرة. ولا يزال لاعب الوسط الأرجنتيني أحد أكثر اللاعبين قيمة في التشكيلة، مما يجعله مرشحًا منطقيًا إذا احتاج النادي إلى الامتثال للوائح المالية.
تدرك إدارة تشيلسي أن الخروج من المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز سيؤثر بشكل كبير على مواردها المالية. ونتيجة لذلك، يُنظر إلى بيع فرنانديز في الصيف على أنه احتمال حقيقي في حال ضياع فرصة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، وفقًا لصحيفة AS.
- Getty
الوكيل يؤكد أن الخلاف مع النادي قد تم حله
تصاعدت التوترات مؤخرًا بعد أن فُرضت عقوبات على فرنانديز لانتهاكه قواعد السلوك في تشيلسي، مما أدى مؤقتًا إلى استبعاده من تشكيلة الفريق. وجاء ذلك على إثر تصريحات أدلى بها ربط فيها اسمه بانتقال محتمل إلى ريال مدريد. ويؤكد خافيير باستوري، وكيل أعمال فرنانديز، أن إنزو والنادي قد «تصالحا» منذ ذلك الحين، بعد أن أصدر اللاعب اعتذارًا.
لا يزال اهتمام ريال مدريد يمثل أحد العناصر الثانوية الرئيسية
لم تتلاشى التكهنات المحيطة بمستقبل فرنانديز على المدى الطويل. لطالما أعجب «البلانكوس» بلاعب خط الوسط الفائز بكأس العالم، وكثيراً ما ترتبط أسماؤهم بصفقة انتقال محتملة. بالنسبة لتشيلسي، فإن بيع فرنانديز سيساعد في تخفيف الضغوط المالية، بينما سيسمح للنادي باسترداد جزء كبير من المبلغ القياسي الذي دفعه للنادي البرتغالي بنفيكا في عام 2023. وبالتالي، قد تكون الأشهر المقبلة بمثابة اختبار من نوع ما إذا قرر النادي في النهاية الاستفادة من هذه الصفقة. كما أن إنهاء الموسم بشكل قوي سيعزز موقف تشيلسي التفاوضي، مما يضمن قدرته على المطالبة بمبلغ إضافي من الأندية المهتمة.
- AFP
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
لا يزال فرنانديز يقضي عقوبة الإيقاف التي فرضها عليه ناديه، ولن يشارك في مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد. ومن المتوقع أن يعود إلى الملاعب مع «البلوز» في مواجهة مانشستر يونايتد نهاية الأسبوع المقبل.