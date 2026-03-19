أعرب المدرب لوكاس كواسنيوك، مدرب فريق 1. FC كولونيا الذي يلعب في الدوري الألماني لكرة القدم، عن استيائه من الوضع الذي يمر به نجمه الصاعد سعيد الملا، مستخدماً عبارات عاطفية.
"من المثير للدهشة ما يحدث اليوم مع اللاعبين في سن 18 و19 عامًا": الشائعات حول سعيد الملا تثير غضب لوكاس كواسنيوك مدرب كولونيا
كان اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا محط اهتمام الجميع مؤخرًا من عدة نواحٍ. فمن ناحية، بسبب احتمال ترشيحه للمنتخب الألماني، ومن ناحية أخرى بسبب ما يُزعم أنه موافقة مبدئية على الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. وقال كواسنيوك يوم الخميس: «كيف يمكن أن يكون حال هذا الشاب؟ بصراحة، ما يحدث اليوم للاعبين في سن 18 و19 عامًا، وما يتحملونه من ضغوط، هو أمر غير معقول».
لم يسمع كواسنيوك شيئاً عن الموافقة المزعومة على الانتقال. وكما ذكرت صحيفة "بيلد" يوم الثلاثاء، يُزعم أن "إل مالا" قد أعطى موافقته للانضمام إلى نادي برايتون آند هوف ألبيون. "في النهاية، يمكن لأي شخص أن يكتب شيئًا ما، ويدعيه، ويقوم الآخرون بنسخه، وسواء كان ذلك صحيحًا أم لا، لا يهم على الإطلاق"، انتقد كواسنيوك. وأدى ذلك إلى أن "المالا يتعرض الآن للإهانة بشكل واضح في هذا العالم الاجتماعي الغريب - وهو تطور رائع للغاية".
سعيد الملا غائب عن تشكيلة المنتخب الألماني
قال كواسنيوك إنه "حزين لأن الأمور تطورت على هذا النحو. أعلم أن اللاعبين يكسبون المزيد والمزيد والمزيد من المال. لكنني أعتقد أننا جميعًا سنستفيد أكثر من سعيد لو قللنا من الحديث عنه".
"أعتقد أننا في نهاية المطاف سنحرمهم من شيء واحد: متعة القيام بما يحبونه أكثر من أي شيء آخر. وهو لعب كرة القدم"، قال كواسنيوك. في المباريات الأخيرة، عمل "إل مالا" بجدية أكبر، كما طلب منه مدرب المنتخب الألماني يوليان ناجلسمان وغيره، "لكنه لم يعد يراوغ بنفس القدر".
لم يتم ترشيح "المالا" للمنتخب الوطني الأول. بعد أن غاب مؤخرًا عن التدريبات بسبب المرض، أصبح الجناح "جاهزًا تمامًا" للمشاركة في ديربي الراين ضد بوروسيا مونشنغلادباخ يوم السبت (15:30/Sky).
سعيد الملا: إحصائياته هذا الموسم
المهام
28
الأهداف
9
تمريرات حاسمة
4