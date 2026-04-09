وفقًا لما أوردته مجلة «كيكر»، سينتقل ديفيد بلاشا، المقرب من بوك، إلى نادي بوروسيا دورتموند. يشغل بلاشا حاليًا منصب المدير الرياضي المؤقت للنادي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، لكنه سيتبع بوك الآن إلى دورتموند.
من المتوقع انضمام أحد المقربين من أولي بوك: بوروسيا دورتموند يستعين مرة أخرى بخدمات نادي إلفرسبيرغ
عمل بلاشا في إلفرسبيرغ عن كثب مع خليفة سيباستيان كيل، وتولى الإشراف على قسم الكشافة وكان مديرًا لقسم التراخيص. لكن لا يُسمح للاعب البالغ من العمر 35 عامًا بمغادرة نادي إلفرسبيرغ إلا بعد شغل الوظائف الشاغرة حاليًا.
من الجيد بالنسبة لـ BVB أن الأمور في إلفرسبيرغ ستتضح قريبًا بشأن خليفتي بوك وبلاشا. تولى جوزيف فيلزمولر بالفعل مهام بوك، ووفقًا لـ Sky، يُعتبر كريستيان ويبر المرشح المفضل لشغل منصب المدير الرياضي الشاغر - وهو حاليًا بلا نادٍ.
ميسلينتات يطرد على الفور ويبر، المرشح المفضل لإلفرسبيرغ، من فورتونا دوسلدورف
تم إعفاء ويبر من مهامه كمدير رياضي في ديسمبر 2025، في أول إجراء اتخذه المدير الرياضي الجديد لفورتونا دوسلدورف سفين ميسلينتات؛ إلا أنه لا يزال مرتبطًا بعقد مع النادي العريق المهدد بالهبوط، وبالتالي لا يزال يتقاضى راتبه. وكان ويبر قد عمل سابقًا عن كثب مع سلف ميسلينتات، كلاوس ألوفس، ولهذا السبب اضطر ويبر إلى الرحيل أيضًا بعد تنحي ألوفس عن منصبه بسبب الأزمة الرياضية.
وقد تم إلقاء اللوم بشكل كبير على كليهما في تدهور أداء فورتونا، وذلك بسبب صفقات الانتقالات الصيفية وتكوين التشكيلة التي اتضح لاحقًا أنها كانت سيئة. ففي حين كان النادي قد أعلن بوضوح قبل بداية الموسم أن الصعود إلى الدوري الألماني هو هدف الموسم، اضطر ألوفس بشكل خاص إلى التراجع أكثر فأكثر مع تقدم الموسم، وادعى في النهاية وبشكل خاطئ أنه لم يحدد الهدف بهذه الوضوح من قبل.
يود بوك أن "يكتشف المواهب التي ستجعل بوروسيا دورتموند أفضل"
واصل فريق فورتونا تراجعه في أسفل جدول الترتيب، وفي أكتوبر اضطر المدرب الناجح منذ فترة طويلة دانيال تيون إلى الرحيل. وحل محله ماركوس أنفانغ، الذي لم يتمكن حتى الآن من تغيير مسار الفريق بشكل نهائي. وعلى عكس نادي إلفرسبيرغ، الذي يشارك مرة أخرى في سباق الصعود على الرغم من التغييرات الكبيرة التي شهدها الصيف الماضي وبفضل عمل بوك وبلاشا، لا يفصل فورتونا حالياً سوى نقطتين عن مركز الهبوط المباشر.
والآن، من المفترض أن يساهم الثنائي الناجح في إلفرسبيرغ، بوك وبلاشا، في دفع بوروسيا دورتموند إلى الأمام في تخطيط التشكيلة والإبداع في الانتقالات. "بشكل أساسي، أعتقد أن اللاعبين الجيدين هم لاعبون جيدون في جميع الدوريات. سنحاول العثور على المواهب التي تجعل بوروسيا دورتموند أفضل. لدي هنا إمكانيات أخرى فيما يتعلق بالكشافة والتحليل – وسأستفيد منها. لكن الأهم هو نجاح الفريق، وهذا يجب النظر إليه على المدى القصير والمتوسط والطويل"، أوضح بوك خلال تقديمه في دورتموند في نهاية مارس.