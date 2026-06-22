أثار معلق بريطاني موجة سخرية واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي إثر ارتكابه خطأً جغرافياً فادحاً أثناء تعليقه على هدف النجم محمد صلاح، وذلك في خضم الانتصار التاريخي الأول الذي حققه منتخب مصر على حساب نيوزيلندا في دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2026.
من القاهرة للجيزة.. زلة معلق بريطاني تثير السخرية بعد هدف محمد صلاح أمام نيوزيلندا!
فوز تاريخي للفراعنة في المونديال
حقق منتخب مصر انتصارًا تاريخيًا هو الأول له على الإطلاق في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم، وذلك بعد تغلبه على منتخب نيوزيلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد. أقيمت المباراة على ملعب "بي سي بليس" بمدينة فانكوفر في كندا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لمونديال 2026.
ورغم تأخر الفراعنة بهدف مبكر في الدقيقة 15، نجح مصطفى زيكو في إدراك التعادل، قبل أن يضيف محمد صلاح الهدف الثاني بطريقة رائعة في الدقيقة 68، ليختتم محمود حسن تريزيجيه الثلاثية. ووسط هذه الفرحة العارمة، خطف معلق المباراة الأضواء بخطأ غير متوقع أثار تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي العالمية والمحلية.
زلة لسان من ماترفيس
أثناء بث المباراة عبر شبكة (ITV) البريطانية، تفاعل المعلق سام ماترفيس بحماس مع هدف صلاح في شباك نيوزيلندا. وتعبيرًا عن الفرحة، أطلق ماترفيس تصريحه: "سوف يهتفون من القاهرة إلى الجيزة!".
هذا التصريح تحول فورًا لمادة للسخرية عبر منصة "إكس". تفاعل المتابعون بسخرية مع الخطأ الجغرافي، حيث نشر أحد الحسابات صورة لخرائط جوجل توضح المسافة، وكتب مغردًا: "لقد استمتعت بقول سام ماترفيس إن جماهير مصر ستحتفل بهدف صلاح من القاهرة إلى الجيزة. المكانان يبعدان عن بعضهما البعض مسافة 11 دقيقة بالسيارة. هذا هو سام الخاص بنا يا رفاق". لتصبح هذه الزلة حديث المشجعين الإنجليز والمصريين على حد سواء.
موجة سخرية تجتاح مواقع التواصل
لم تتوقف ردود الأفعال عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل العديد من التعليقات اللاذعة، حيث كتب أحد المتابعين ساخرًا بشكل كبير من قصر المسافة المذكورة: "يا أخي في اقتباسات كرة القدم، هذه المسافة تبلغ حوالي 10 أميال. ماذا عن بقية مصر؟".
وفي تعليق آخر، كتب متابع بلهجة حادة: "من القاهرة إلى الجيزة، أخمّن أن المعلق جاهل بالجغرافيا بقدر جهله بكرة القدم". كما أضاف حساب آخر تعليقًا مبتهجًا بالخطأ: "إنهم يسخرون بشدة من معلق آي تي في لقوله سوف يهتفون من القاهرة إلى الجيزة".
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ماذا ينتظر الفراعنة في المونديال؟
بعد هذا الانتصار التاريخي وتصدر المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط، يطوي منتخب مصر صفحة نيوزيلندا للتركيز على التحدي القادم. ينتظر الفراعنة مواجهة حاسمة أمام منتخب إيران في الجولة الأخيرة من دور المجموعات. يحتاج الفريق إلى تحقيق الفوز لضمان صدارة المجموعة وتأمين بطاقة التأهل، خاصة مع امتلاك كل من إيران وبلجيكا لنقطتين، مما يجعل المواجهة المقبلة لا تقبل القسمة على اثنين.