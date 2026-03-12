اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا ارتكب خطأين فادحين في بداية المباراة التي انتهت بهزيمة توتنهام 2-5 أمام أتلتيكو مدريد، مما دفع المدرب إيغور تودور إلى استبداله عند النتيجة 0-3 بعد 17 دقيقة فقط، لتتعرض قراره لانتقادات حادة بعد ذلك.
ترجمه
"من الحلم إلى الكابوس": حارس المرمى الذي تعرض للانتقاد يرد على بدايته المروعة في دوري أبطال أوروبا
غادر كينسكي الملعب وهو في حالة من الإحباط الشديد. بعد مرور بعض الوقت، علق الحارس لأول مرة على تلك الليلة الدرامية في قصة على إنستغرام. "شكراً على الرسائل"، كتب، مؤكداً: "من الحلم إلى الكابوس ثم العودة إلى الحلم. إلى اللقاء قريباً".
في وقت سابق من الموسم، لم يشارك التشيكي سوى مرتين في كأس الرابطة الإنجليزية، ولهذا كان اختياره في التشكيلة الأساسية في مباراة الذهاب من دور الـ16 مفاجئًا للغاية. بعد ست دقائق فقط، بدأت أمسية كينسكي تسير بشكل سيئ، عندما انزلق وهو يحمل الكرة في قدمه وسمح لماركوس يورنتي بتسجيل الهدف الأول. وقبل أن يسجل خوسيه خوان خوان خوان خوان خوان خوان خوان خوان خوان خوان خوان خوان خوان خوان خوان خوان خوان خوان خوان خوان خوان خوان خوان خوان خوان خوان خوان خوان خوان خوان خوان خوان خوان خوان خ
- Getty Images
"هكذا دمر حياته المهنية بالكامل"
وبرر تيودور هذا التغيير بأنه أراد "حماية اللاعب والفريق". "لقد أوضحت لتوني بعد المباراة أنه الرجل المناسب وحارس مرمى جيد. للأسف، وقعت هذه الأخطاء في هذه المباراة المهمة".
ومع ذلك، تعرض مدرب توتنهام لانتقادات شديدة. "سيتذكر كل من في عالم كرة القدم هذا اللحظة من الآن فصاعدًا عندما يرى أو يسمع اسم كينسكي. كان عليك أن تتركه يلعب حتى نهاية الشوط الأول على الأقل. لقد دمرت مسيرته المهنية بالكامل. أنا أشعر بالأسف الشديد تجاهه"، قال الحارس الأسطوري بيتر شمايكل على سبيل المثال.
ينتمي كينسكي إلى توتنهام منذ بداية عام 2025، بعد أن انتقل من سلافيا براغ إلى لندن مقابل 16.5 مليون يورو. لكنه لا يستطيع تجاوز الحارس الأساسي غولييلمو فيكاريو. وبلغ مجموع مشاركاته حتى الآن 13 مباراة.
المباريات القادمة لتوتنهام هوتسبير
التاريخ المباراة 15 مارس ليفربول ضد توتنهام (الدوري الإنجليزي الممتاز) 18 مارس توتنهام ضد أتلتيكو مدريد (دوري أبطال أوروبا) 22 مارس توتنهام ضد نوتنغهام فورست (الدوري الإنجليزي الممتاز)