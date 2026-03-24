Manchester United v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

من البرازيل: إنتر يراقب كاسيميرو دون مقابل

كارلوس هنريكي كاسيميرو
اللاعب البرازيلي سيغادر مانشستر يونايتد في نهاية الموسم: ماروتا يستشعر الفرصة

يُعد البرازيلي كاسيميرو أحد الأسماء البارزة التي ستصبح حرة في التوقيع مع فريق آخر في يونيو دون مقابل. ينتهي عقد لاعب الوسط البرازيلي السابق في ريال مدريد، والذي يلعب حالياً في مانشستر يونايتد، في يونيو. ووفقاً لما كشفت عنه قناة «جلوبو إسبورت» البرازيلية، فإن «إنتر» من بين العديد من الأندية التي تتابع أخباره: "تلقى كاسيميرو عروضاً من أندية أوروبية رفيعة المستوى، مثل إنتر في إيطاليا، ولكن أيضاً من أندية في بطولات أقل شهرة، مثل تلك الموجودة في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة. وهو وعائلته يدرسون الخطوات التالية، مدركين أن هذا قد يكون آخر عقد مهم في مسيرته"، وفقاً لما نقله موقع FCInter1908.it.


من بين نجوم كرة القدم العالمية الذين سيصبحون لاعبين أحرارًا بعد 30 يونيو من هذا العام، هناك أيضًا البرازيلي كاسيميرو، الذي ينتهي عقده مع مانشستر يونايتد. ولد كاسيميرو عام 1992، ويبلغ من العمر 34 عامًا (23 فبراير)، ويقال إنه تحدث مؤخرًا عن الدوري الإيطالي وكرة القدم الإيطالية مع لوكا مودريتش، نجم خط وسط ميلان وزميله السابق في ريال مدريد، حيث شكّل الاثنان مع توني كروس أحد أقوى خطوط الوسط على الإطلاق على مستوى الأندية. ووفقاً لما تردد في البرازيل، فإن النادي الميلاني الآخر، إنتر، هو الأكثر اهتماماً باللاعب في الوقت الحالي.



    بعد مسيرته المذهلة مع ريال مدريد بين عامي 2015 و2022، والتي شملت 336 مباراة و31 هدفاً و3 ألقاب في الدوري الإسباني و5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، خاض كاسيميرو مغامرة متقلبة مع مانشستر يونايتد، حيث سجل حتى الآن 152 مباراة و24 هدفاً وفاز بكأسين محليين (كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة). بعد أربعة مواسم وعمره 34 عامًا، يبدو أن مغامرة اللاعب البرازيلي الدولي في أولد ترافورد قد وصلت إلى نهايتها. يعتقد كل من اللاعب ومانشستر يونايتد أن الوقت قد حان لاتخاذ مسارات أخرى.


    بعد أن سيطر على كرة القدم الإسبانية في أفضل لحظات مسيرته، وبعد أن عانى في الدوري الإنجليزي الممتاز في المرحلة التنازلية من مغامرته الكروية، قد يفكر كاسيميرو، البالغ من العمر 34 عامًا، في ثلاثة سيناريوهات لمستقبله: العودة إلى البرازيل، ربما بعد الفوز بكأس العالم تحت قيادة أحد معلميه، كارلو أنشيلوتي، أو الانتقال إلى دوري أوروبي أقل صعوبة من الدوري الإنجليزي الممتاز من الناحية التنافسية البحتة، أو الخيار العربي، لإنهاء مسيرته بالتركيز بشكل أساسي على عقد أخير مربح.


    في الدوري الإيطالي، لا شك في أن لاعباً يتمتع بخبرة ومهارات كاسيميرو قد يكون مفيداً للعديد من الأندية، ومن بينها بالتأكيد إنتر ميلان، الذي يعتبر رئيسه، بيبي ماروتا، خبيراً لا جدال فيه في صفقات الانتقالات المجانية. وماذا عن الراتب؟ في سن الـ34، وبعد أن كان يتقاضى 18 مليون يورو صافي في الموسم مع مانشستر يونايتد، إذا أراد كاسيميرو حقاً تجربة الدوري الإيطالي، فعليه بالطبع أن يرضى بأقل من ذلك بكثير. وبالنظر إلى عمر اللاعب وخبرته وقيمته، فإن الخيار المتاح لمن يرغب في التعاقد معه قد يكون عقداً لمدة عامين بقيمة 5-6 ملايين يورو في الموسم.




