يُعد البرازيلي كاسيميرو أحد الأسماء البارزة التي ستصبح حرة في التوقيع مع فريق آخر في يونيو دون مقابل. ينتهي عقد لاعب الوسط البرازيلي السابق في ريال مدريد، والذي يلعب حالياً في مانشستر يونايتد، في يونيو. ووفقاً لما كشفت عنه قناة «جلوبو إسبورت» البرازيلية، فإن «إنتر» من بين العديد من الأندية التي تتابع أخباره: "تلقى كاسيميرو عروضاً من أندية أوروبية رفيعة المستوى، مثل إنتر في إيطاليا، ولكن أيضاً من أندية في بطولات أقل شهرة، مثل تلك الموجودة في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة. وهو وعائلته يدرسون الخطوات التالية، مدركين أن هذا قد يكون آخر عقد مهم في مسيرته"، وفقاً لما نقله موقع FCInter1908.it.





من بين نجوم كرة القدم العالمية الذين سيصبحون لاعبين أحرارًا بعد 30 يونيو من هذا العام، هناك أيضًا البرازيلي كاسيميرو، الذي ينتهي عقده مع مانشستر يونايتد. ولد كاسيميرو عام 1992، ويبلغ من العمر 34 عامًا (23 فبراير)، ويقال إنه تحدث مؤخرًا عن الدوري الإيطالي وكرة القدم الإيطالية مع لوكا مودريتش، نجم خط وسط ميلان وزميله السابق في ريال مدريد، حيث شكّل الاثنان مع توني كروس أحد أقوى خطوط الوسط على الإطلاق على مستوى الأندية. ووفقاً لما تردد في البرازيل، فإن النادي الميلاني الآخر، إنتر، هو الأكثر اهتماماً باللاعب في الوقت الحالي.







