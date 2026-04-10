"يجب عليه أن يتخلى عن المشاركة في كأس العالم. إذا شعرت أن هناك شيئًا ما غير صحيح في أدائي، فعليّ أن أعمل على تحسين نفسي حتى أكون جاهزًا مرة أخرى"، قال كاهن في برنامج "Triple - der Hagedorn-Fußballtalk" على قناة Sky مساء الخميس.
"من الأفضل أن يمتنع": الرئيس السابق لنادي بايرن ميونيخ ينصح جمال موسيالا بعدم المشاركة في كأس العالم
كان موسيالا قد تعرض في الصيف الماضي، خلال بطولة كأس العالم للأندية مع نادي بايرن ميونيخ، لكسر في عظم الساق خلال المباراة ضد باريس سان جيرمان، مما أدى إلى غيابه عن الملاعب حتى منتصف يناير. ومنذ ذلك الحين، يعمل اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا على العودة إلى الملاعب ببطء ولكن بثبات، إلا أنه لم يصل بعد إلى مستواه السابق.
لذلك، لا يستخدمه مدرب بايرن ميونيخ فينسنت كومباني إلا بجرعات محدودة للغاية، فمنذ عودته لم يلعب سوى مباراة واحدة كاملة مدتها 90 دقيقة. كما استغنى عنه مدرب المنتخب الألماني يوليان ناجلسمان في آخر معسكر تدريبي للمنتخب.
"نحن نعرف ما كان قادراً على تقديمه قبل الإصابة. وكانت إصابة بالغة الصعوبة. والسؤال ليس جسدياً فحسب، بل أيضاً: ماذا عن الحالة النفسية؟ هل أنت مستعد للعودة إلى المنافسات بنسبة 100 في المائة؟"، أضاف كاهن.
جمال موسيالا؟ "عليه أن يحاول استعادة مستواه"
نصح الرئيس التنفيذي السابق لنادي بايرن ميونيخ موسيالا بالتغيب عن البطولة المقبلة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، ربما عن قصد، والتركيز بدلاً من ذلك على استعادة كامل لياقته البدنية. وقال كاهن: "كلاعب، عليك أن تفكر في الأمر التالي: هل كأس العالم خيار متاح لي أصلاً، أم أن الأولوية هي استعادة مستواي السابق أولاً؟"
وقد أعرب اللاعب الدولي السابق ديتمار هامان عن رأي مماثل. فهو يرى أن اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا يواجه مهمة صعبة، خاصة وأن الوقت المتبقي حتى بداية كأس العالم لم يعد كثيرًا: "كأس العالم ليس موضوعًا بالنسبة لجمال موسيالا في الوقت الحالي. عليه أن يركز على استعادة لياقته. عندما يستعيدها، سيأتي كل شيء من تلقاء نفسه. لكن الوقت لم يعد متاحًا. لم يتبق له سوى سبعة أسابيع. يجب أن يسير كل شيء بشكل مثالي الآن."
سيعلن ناجلسمان عن تشكيلة منتخب ألمانيا لبطولة كأس العالم في 12 مايو. ومن المتوقع أن تضم التشكيلة 26 لاعباً، ويجب تقديم القائمة النهائية إلى الفيفا بحلول أوائل يونيو.
كأس العالم 2026: الجدول الزمني
التاريخ
الجولة
من 11 إلى 27 يونيو
مرحلة المجموعات
28 يونيو إلى 3 يوليو
دور الـ16
4 إلى 7 يوليو
دور الـ16
من 9 إلى 11 يوليو
ربع النهائي
14 إلى 15 يوليو
نصف النهائي
18 يوليو
مباراة تحديد المركز الثالث
19 يوليو
النهائي