من الأرجنتين، ديبالا يقترب من الانضمام إلى بوكا جونيورز: كل المؤشرات تشير إلى عودة «الجويا» إلى وطنه. وزوجته لها دور في ذلك

يبدو أن الأسباب العائلية هي الدافع الرئيسي وراء انتقال ديبالا إلى بوكا جونيورز. فالعودة إلى الوطن ستسمح للاعب بالتقرب من والديه، كما سترضي زوجته أوريانا ساباتيني، التي لم تخفِ أبداً رغبتها في العودة إلى الأرجنتين. وقد يكون ولادة ابنتهما الكبرى جيا عاملاً حاسماً في هذا الصدد. كما أن الإعلان الذي نشرته زوجته المغنية على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يفيد بأنها ستشارك في المستقبل القريب في برنامج تلفزيوني على قناة أرجنتينية، يغذي هذه الشائعات.



