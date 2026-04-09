Goal.com
مباشر
SOCCER JPL D12 KV MECHELEN VS OHLAFP
علي سمير

رفض أياكس وتجاهلته بلجيكا .. إنتر يوجه أنظاره نحو جناح المغرب الذي يشجع ميلان!

إنتر
ميلان
انتقالات
كي في ميكيلين
M. Zekri
الدوري الإيطالي

إنتر ليس الطرف الوحيد المهتم بضم النجم المغربي الشاب

اسم جديد للجانب الأيسر. وفقاً لما كتبه الصحفي ساشا تافولييري، فإن إنتر مستعد لتقديم عرض رسمي لضم منصف زكري، الجناح المولود عام 2008 والمملوك لنادي ميتشلين.

بالنسبة للاعب المنتخب المغربي تحت 17 عامًا، بطل إفريقيا مع "أسود الأطلس" (بعد الفوز في النهائي بركلات الترجيح ضد مالي)، فإن النيرازوري مستعدون لتقديم 4.2 مليون يورو، تدفع على أقساط، بالإضافة إلى بند بنسبة 10٪ على إعادة البيع المستقبلية. كما يبدي نادي برينتفورد اهتماماً كبيراً بزكري، حيث يريده لتعويض ريكو هنري الذي قد يرحل في يونيو.

  • SOCCER JPL D8 KV MECHELEN VS CERCLE BRUGGEAFP

    لماذا اختار المغرب؟

    ولد زكري في بروكسل في سبتمبر 2009، واختار المغرب بعد أن تجاهلته بلجيكا تماماً: «أشعر أنني بلجيكي ومغربي، لكنني حاولت اللعب مع بلجيكا ولم يتم استدعائي أبداً» - كما قال في مقابلة مع صحيفة «لا ديرنيير هور» في أكتوبر الماضي - «لقد استثمرت المغرب أكثر بكثير وآمنت بي. لم أشعر أبدًا بنفس الشعور مع بلجيكا. في نظرهم، لم أكن جيدًا بما يكفي. لقد تحسّن المغرب كثيرًا في السنوات الأخيرة. إن الانضمام إلى المنتخب الوطني هو فخر حقيقي".

  • الراغبون في ضمه: ليس إنتر فقط

    في شهر يناير، سعى العديد من الأندية إلى التعاقد معه: «كان بإمكاني مغادرة ميتشلين، لكنني مددت عقدي حتى عام 2028. شعرت أن هذا هو القرار الصحيح. النادي يثق بي. أياكس وباير ليفركوزن كانا يرغبان في ضمي. حتى أنني زرت مركز تدريب أياكس، لكنهم كانوا يتوقعون أن أمر أولاً عبر فرق الناشئين. وهناك كنت سأخاطر بأن أصبح مجرد رقم. لو انضممت لهم لما صعدت بسرعة كما هو الحال هنا. انظروا إلى نصير مزراوي على سبيل المثال. في النهاية لعب لأياكس وبايرن ميونيخ وهو الآن في مانشستر يونايتد، لكن الأمر استغرق بعض الوقت".

  • FBL-BEL-PROLEAGUE-MECHELEN-DENDERAFP

    مشجع ميلان

    وقال اللاعب في تصريحات سابقة له:"أنا أكتسب خبرة أكبر بكثير من خلال اللعب مع الفريق الأول. هل أثر فيّ أن يتم ربط اسمي بأندية كبرى؟ ليس تمامًا. البقاء هنا هو قرار اتخذته بنفسي، ولا أشعر بأي ندم. حتى لو كان ميلان، النادي الذي أشجعه، قد أبدى اهتمامًا بي، لما كنت وقعت معهم. لدي هدف واحد فقط: الوصول إلى دوري أبطال أوروبا. لكن قبل كل شيء، عليّ أن أصنع اسمًا لنفسي هنا".