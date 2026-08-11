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منصة لمساعدة الجماهير.. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يُبسط استخدام تقنية الفيديو ويوحد المعايير!
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) يكشف النقاب عن دليل ثوري للجمهور حول نظام VAR
أطلق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) مبادرة رقمية رائدة تهدف إلى تحقيق شفافية غير مسبوقة في نظام التحكيم بمساعدة الفيديو (VAR) في كرة القدم الأوروبية. وقد أنشأت الهيئة الإدارية منصة إلكترونية مفتوحة للجميع تُسمى «Clearline» لتوضيح كيفية وموعد استخدام تقنية VAR بدقة خلال المباريات.
وهذه الأداة الرائدة متاحة تمامًا لجميع الأطراف المعنية بكرة القدم، بما في ذلك المشجعون والأندية واللاعبون والصحفيون. وعند دخول المنصة، يحصل المستخدمون على إجابات واضحة حول متى يجب أن يتدخل نظام VAR، مع تفصيل سيناريوهات محددة مثل قرارات ركلات الجزاء، والبطاقات الحمراء المباشرة، وتكوين الهجمات، وحالات التسلل الفعلية التي يحددها نظام المراقبة بالفيديو (VOR)، وحالات الخطأ في تحديد هوية اللاعبين.
تحسين التناسق في جميع مباريات دوري أبطال أوروبا
وقد تم تطوير هذه المنصة تحت إشراف رئيس لجنة التحكيم الأوروبية روبرتو روسيتي، وتركز بشكل كبير على ضمان الاتساق والوضوح. وتضم البوابة أقسامًا مخصصة توضح عملية المراجعة الموحدة لنظام الفيديو المساعد للحكم (VAR) التي تتبعها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، إلى جانب تفسيرات رسمية متعمقة لقرارات VAR التي تم اتخاذها خلال مباريات دوري أبطال أوروبا.
ويُعد هذا المورد الرقمي نقطة التقاء رسمية بعد المباريات لمشجعي كرة القدم عقب المباريات الأوروبية الكبرى. ويمكن للمشجعين الوصول إلى المنصة عند انتهاء مباريات دوري أبطال أوروبا لمقارنة قرارات التحكيم في الوقت الفعلي مع أمثلة الفيديو الموجودة والمخزنة في مكتبة المنصة الرسمية.
معايير موحدة تم الاتفاق عليها مع الدوريات الكبرى
يأتي تطوير منصة «كليرلاين» كنتيجة مباشرة لاجتماع مهم عُقد بين مسؤولي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) ورؤساء أقسام التحكيم في الدوريات المحلية الخمسة الكبرى في أوروبا. واتفق رؤساء أقسام التحكيم معًا على لغة موحدة لنظام «VAR» بهدف تبسيط عملية اتخاذ القرارات في جميع المسابقات الأوروبية.
ووفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو»، تتوافق هذه المبادرة مع إجراءات الشفافية الحديثة المماثلة التي يجري إعدادها في كرة القدم المحلية، مثل قيام اللجنة الإسبانية للتحكيم (CTA) بوضع دليل حول معايير التحكيم. ويهدف الدليل الجديد للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) إلى القضاء على الالتباس وترسيخ فهم مشترك لبروتوكولات التحكيم لدى جميع الأطراف المشاركة في المباراة.
- Getty Images Sport
تعزيز الشفافية في الجولات الأوروبية المقبلة
من خلال توضيح بروتوكولات مراجعة الفيديو، تأمل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في تعزيز الثقة وتقليل الجدل الذي يدور بعد المباريات بشأن التدخلات التحكيمية المثيرة للجدل بشكل كبير. يمكن لمشاهدي دوري أبطال أوروبا الآن تقييم القرارات الرسمية في ضوء إرشادات واضحة وموحدة وضعتها أعلى سلطة تحكيمية في أوروبا.
وستواصل منصة «كليرلاين» تحديث مكتبتها الحالية مع ظهور مواقف تعليمية جديدة خلال مواسم دوري أبطال أوروبا المقبلة. ويضمن هذا المستودع المتطور أن يتمتع المشجعون واللاعبون والمدربون بإمكانية الوصول الدائم إلى المعايير الدقيقة التي توجه حكام المباريات الأوروبية على أرض الملعب.
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