منصة لمساعدة الجماهير.. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يُبسط استخدام تقنية الفيديو ويوحد المعايير!

وقد تم تطوير هذه المنصة تحت إشراف رئيس لجنة التحكيم الأوروبية روبرتو روسيتي، وتركز بشكل كبير على ضمان الاتساق والوضوح. وتضم البوابة أقسامًا مخصصة توضح عملية المراجعة الموحدة لنظام الفيديو المساعد للحكم (VAR) التي تتبعها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، إلى جانب تفسيرات رسمية متعمقة لقرارات VAR التي تم اتخاذها خلال مباريات دوري أبطال أوروبا.

ويُعد هذا المورد الرقمي نقطة التقاء رسمية بعد المباريات لمشجعي كرة القدم عقب المباريات الأوروبية الكبرى. ويمكن للمشجعين الوصول إلى المنصة عند انتهاء مباريات دوري أبطال أوروبا لمقارنة قرارات التحكيم في الوقت الفعلي مع أمثلة الفيديو الموجودة والمخزنة في مكتبة المنصة الرسمية.



