تصريحات جيسوس صدمته.. أرتيتا يرد على نجم برشلونة الجديد!

وفي تصريحاته للصحفيين يوم الجمعة، رفض أرتيتا بشدة الرواية المحيطة بحالات الرحيل البارزة. وأبدى الإسباني استغرابه من الشكوى المحددة التي أثارها جيسوس، موضحًا أن محادثات مناسبة قد جرت بالفعل.

وكشف أرتيتا قائلًا: "بصراحة، فوجئت كثيرًا، خاصة أنني أجريت حديثًا فرديًا مع جابي [جيسوس] في غرفة الملابس. لا أعرف ما هي الكلمات التي قيلت، لا بأس بذلك".

وأكد مدرب آرسنال أن تفاعلاتهما الأخيرة كانت إيجابية، مضيفًا: "الكلمات التي تبادلناها كانت كلها تدور حول الامتنان. لا أعرف، الأمر على ما يرام. أحيانًا أتفهّم أنه عندما يتعين عليك نقل أخبار سيئة أو أخبار لا يتوقعها الناس، فإن تلك الأمور قد تثير ردود أفعال".



