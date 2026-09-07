مندهش بسبب رونالدو ويريد تكرار إنجاز ميسي.. كين يريد الكرة الذهبية!

يُعدّ كين حاليًا المرشح الأوفر حظًا بحسب مكاتب المراهنات للفوز بجائزة الكرة الذهبية المرموقة في أكتوبر، وهو إنجاز من شأنه أن يجعله أول إنجليزي يتوّج بالجائزة منذ مايكل أوين عام 2001. وترتكز أحقيته في الترشح على حصيلة مذهلة بلغت 73 هدفًا مع النادي والمنتخب في الموسم الماضي، وهو رقم تجاوز أفضل رقم قياسي حققه كريستيانو رونالدو في موسم واحد على مدار مسيرته، والبالغ 69 هدفًا خلال موسم 2011-12.

ولا يتقدم على قائد منتخب إنجلترا في جداول التهديف على مدار المواسم في موسم واحد سوى الحصيلة التاريخية لليونيل ميسي التي بلغت 82 هدفًا في ذلك الموسم الأسطوري نفسه.

وتحدث كين عن إنجازاته التاريخية في مقابلة شاملة مع TNT Sports، حيث أعرب عن فخره الكبير بمردوده، رغم أنه لا يزال في انتظار نتائج التصويت. وقال كين: «أنا فخور للغاية بالموسم الذي قدّمته، بكل تأكيد. فمنذ وقت ليس ببعيد، كنت مجرد مشجع يحلم بأن يصبح لاعب كرة قدم محترفًا، وها أنا الآن هنا أحصد الجوائز، والكرة الذهبية ليست استثناءً. بالطبع، الأمر الآن خارج عن إرادتي، فهو بيد الناخبين والأشخاص الذين يقررون ذلك».