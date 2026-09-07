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مندهش بسبب رونالدو ويريد تكرار إنجاز ميسي.. كين يريد الكرة الذهبية!
في السعي نحو الكرة الذهبية وصناعة التاريخ الإنجليزي
يُعدّ كين حاليًا المرشح الأوفر حظًا بحسب مكاتب المراهنات للفوز بجائزة الكرة الذهبية المرموقة في أكتوبر، وهو إنجاز من شأنه أن يجعله أول إنجليزي يتوّج بالجائزة منذ مايكل أوين عام 2001. وترتكز أحقيته في الترشح على حصيلة مذهلة بلغت 73 هدفًا مع النادي والمنتخب في الموسم الماضي، وهو رقم تجاوز أفضل رقم قياسي حققه كريستيانو رونالدو في موسم واحد على مدار مسيرته، والبالغ 69 هدفًا خلال موسم 2011-12.
ولا يتقدم على قائد منتخب إنجلترا في جداول التهديف على مدار المواسم في موسم واحد سوى الحصيلة التاريخية لليونيل ميسي التي بلغت 82 هدفًا في ذلك الموسم الأسطوري نفسه.
وتحدث كين عن إنجازاته التاريخية في مقابلة شاملة مع TNT Sports، حيث أعرب عن فخره الكبير بمردوده، رغم أنه لا يزال في انتظار نتائج التصويت. وقال كين: «أنا فخور للغاية بالموسم الذي قدّمته، بكل تأكيد. فمنذ وقت ليس ببعيد، كنت مجرد مشجع يحلم بأن يصبح لاعب كرة قدم محترفًا، وها أنا الآن هنا أحصد الجوائز، والكرة الذهبية ليست استثناءً. بالطبع، الأمر الآن خارج عن إرادتي، فهو بيد الناخبين والأشخاص الذين يقررون ذلك».
- Getty
متجاوزًا عظماء الجيل
اعترف كين بأن نشأته في حقبة هيمنة ميسي ورونالدو جعلت أرقامه التي حققها مؤخرًا تبدو أشبه بالخيال. وأشار هداف بايرن إلى أنه اعتاد النظر إلى الأرقام التي كان يسجلها الثنائي الأسطوري باعتبارها معايير يستحيل بلوغها.
وأوضح كين قائلًا: «لقد نشأت وأنا أشاهد ميسي ورونالدو، حقبة سيطرتهما المستمرة والمتواصلة. من الواضح أن ميسي هو الوحيد الذي سجل أكثر برصيد 82 هدفًا، لكن حتى في بعض مواسمهما الأخرى، وأعتقد أن أعلى رقم لرونالدو كان 69 هدفًا. هذه أرقام كنت أظنها سخيفة، وهي كذلك بالفعل. إنهما الأعظم في جيلنا، وربما على مر التاريخ. لذا فإن 73 هدفًا، حتى بالنسبة لي، رقم يثير دهشتي إلى حد كبير».
طول العمر الكروي وإلهام ميسي ورونالدو
في سن الـ33، يدخل كين مرحلة من مسيرته يبدأ فيها الكثيرون بالتفكير في تراجع مستواهم، لكنه بدلاً من ذلك ينظر إلى أمثال لوكا مودريتش وميسي ورونالدو كنماذج يُحتذى بها لمسيرة طويلة. ويعتقد قائد إنجلترا أن أمامه سنوات عديدة على أعلى المستويات، وهو متحمس لاحتمالية الفوز بأكبر الألقاب مع بايرن ميونخ ومنتخب بلاده.
وأشار كين قائلاً: "كما نعلم، لن يدوم الأمر، لكن عندما أرى لاعبين مثل ميسي ورونالدو ولوكا مودريتش وهؤلاء اللاعبين يستمرون في اللعب حتى أواخر الثلاثينيات، أو رونالدو الذي بلغ الأربعينيات الآن، ولوكا في الأربعينيات، فإن ذلك يمنحني الدافع لأكون قادراً على فعل الشيء نفسه".
وأضاف: "مرة أخرى، جزء كبير من الأمر يتعلق بالعقلية أيضاً، أي ما حققته وما تسعى إليه. هل هناك ألقاب أخرى تريد أن تحاول الفوز بها؟ هل هناك أهداف أخرى تريد أن تحاول بلوغها؟".
- Getty Images Sport
التطلع إلى تحديات جديدة مع بايرن
ورغم أن الموسم الماضي كان نجاحًا شخصيًا، فإن كين يركز بالفعل على كيفية دفع نفسه إلى أبعد من ذلك. بدأ بايرن مشواره في الدوري الألماني بفوز 5-1 على شتوتجارت وتعادل سلبي بدون أهداف أمام شالكه، ورغم أن المهاجم لم يفتتح رصيده التهديفي بعد في الموسم الجديد، فإنه متعطش لمزيد من النجاح.
وأوضح كين عقليته فيما يتعلق بأهدافه المستقبلية ورغبته في التطور المستمر، قائلاً: «إنه أمر غريب لأنني أركز بالفعل على هذا الموسم الآن وعلى الموسم المقبل. هل يمكنني أن أكون أفضل؟ هل يمكنني أن أتطور؟ لكنني أريد أيضًا أن أقدّر ما حققته».
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