تدارك جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) زلة لسان أثناء حديثه بعد فوز الأرجنتين الصعب على الرأس الأخضر، مما أثار تكهنات الجماهير حول دعمه السري لأبطال العالم.
أي منتخب كان يشجّع؟.. زلة لسان إنفانتينو تشعل الجدل عقب موقعة الأرجنتين والرأس الأخضر!
زلة لسان رئيس الفيفا تثير الجدل
أصبح إنفانتينو حديث منصات التواصل الاجتماعي بعد تداركه السريع لتصريح أدلى به خلال مقابلة صحفية مساء أمس الجمعة، عقب الانتصار الشاق الذي حققه المنتخب الأرجنتيني على نظيره منتخب الرأس الأخضر في الوقت الإضافي ضمن منافسات بطولة كأس العالم.
أجرى المسؤول الأول عن اللعبة مقابلة مع شبكة (DSports)، وخلال الحديث العفوي، أوحى السويسري بأنه عانى من التوتر الشديد خلال مجريات اللقاء المثير، وكاد أن يعترف بتشجيعه الصريح لأبطال أمريكا الجنوبية، لكنه سارع إلى إعادة صياغة جملته في منتصف الإجابة ليحافظ على الحياد الكروي أمام الكاميرات.
ماذا قال إنفانتينو؟
لم تمر محاولة إنفانتينو لتصحيح كلماته مرور الكرام على مشجعي كرة القدم الذين سارعوا إلى تداول المقطع بكثافة. وجاء الاقتباس الكامل لتصريحاته الذي أدلى به أثناء مغادرته الملعب في مدينة ميامي كالتالي: "عناق للأرجنتين بأكملها وتهانينا، لأن القلب، في هذه الليلة... حتى نحن المحايدين، الذين كنا مع كلا الجانبين، حسنًا... كان أمرًا مذهلاً".
وقد فسر العديد من المتابعين هذا التصريح بأنه كان على وشك الاعتراف صراحة بأنه كان يعاني من أجل الأرجنتين قبل أن يدرك موقفه ويتراجع. ونتيجة لذلك، اجتاحت الصور الساخرة شبكة الإنترنت، بما في ذلك تصاميم تظهره مرتدياً قميص المنتخب الأرجنتيني ويعانق النجم ليونيل ميسي.
إثارة كروية في أرض الملعب
وبعيداً عن التصريحات، كان المشهد داخل المستطيل الأخضر مبرراً كافياً لحالة التوتر التي أصابت الجميع. فقد نجحت الأرجنتين في حسم المباراة لصالحها بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في مواجهة حبست الأنفاس.
انتهى الوقت الأصلي من عمر اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، مما أجبر الطرفين على الاحتكام إلى الأشواط الإضافية. وشهد الوقت الإضافي إثارة بالغة بتسجيل ثلاثة أهداف، ليأتي هدف الفوز الأرجنتيني الحاسم في الدقيقة الخامسة من الشوط الإضافي الثاني.
في المقابل، ودع منتخب الرأس الأخضر البطولة برأس مرفوعة بعد مشاركته التاريخية الأولى، حيث أحرج منتخبات كبرى مثل إسبانيا وأوروجواي بتعادله معهما قبل أن يخرج بصعوبة.
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التحدي القادم لأبطال العالم
بعد هذا التأهل الدرامي والمثير، تتجه أنظار المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب نحو التحدي القادم في مشوار الحفاظ على لقبه العالمي. ومن المقرر أن يواجه راقصو التانجو نظيرهم المنتخب المصري في دور الـ16 يوم الثلاثاء المقبل، بعدما تمكن النجم محمد صلاح ورفاقه من تجاوز عقبة أستراليا بركلات الترجيح.
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