أي منتخب كان يشجّع؟.. زلة لسان إنفانتينو تشعل الجدل عقب موقعة الأرجنتين والرأس الأخضر!

أصبح إنفانتينو حديث منصات التواصل الاجتماعي بعد تداركه السريع لتصريح أدلى به خلال مقابلة صحفية مساء أمس الجمعة، عقب الانتصار الشاق الذي حققه المنتخب الأرجنتيني على نظيره منتخب الرأس الأخضر في الوقت الإضافي ضمن منافسات بطولة كأس العالم.

أجرى المسؤول الأول عن اللعبة مقابلة مع شبكة (DSports)، وخلال الحديث العفوي، أوحى السويسري بأنه عانى من التوتر الشديد خلال مجريات اللقاء المثير، وكاد أن يعترف بتشجيعه الصريح لأبطال أمريكا الجنوبية، لكنه سارع إلى إعادة صياغة جملته في منتصف الإجابة ليحافظ على الحياد الكروي أمام الكاميرات.