ليس في كأس العالم .. "مرشح غير متوقع" لخلافة رونالد كومان في تدريب هولندا

وأسفرت قرعة نهائيات كأس العالم 2026، عن وقوع منتخب هولندا، في المجموعة السادسة، والتي تجمع بين اليابان والسويد وتونس.
ويستهل المنتخب الهولندي رحلته في المونديال، بمواجهة نارية أمام اليابان، على ملعب AT&T، في 14 يونيو، ثم يواجه السويد على ملعب NRG، في 20 يونيو، قبل أن ينهي مشواره في دور المجموعات، بمواجهة تونس، على ملعب أروهيد، في 25 يونيو.
ويحمل اسم هولندا، جزءًا كبيرًا من متعة كرة القدم، وهو منبع الأساطير التي قدمت لنا نموذج الكرة الشاملة، بين يوهان كرويف، ماركو فان باستن، ومرورًا بدينيس بيركامب، ثم آريين روبين وفيسلي شنايدر.
المنتخب الهولندي سبق وأن تأهل إلى نهائي كأس العالم "ثلاث" مرات، إلا أن لم يحظ بالتتويج باللقب، حيث خسر النهائي الأول أمام ألمانيا الغربية في 1974، والثاني ضد الأرجنتين في 1978، ثم الهزيمة أمام إسبانيا في 2010.
وتواجد منتخب هولندا في مونديال قطر 2022، حيث تأهلت كتيبة لويس فان خال إلى ربع النهائي، قبل خوض مواجهة ملحمية ضد الأرجنتين، والتي شهدت استفزاز ليونيل ميسي، للمدرب الهولندي، وامتداد اللقاء إلى ركلات الترجيح، بعد التعادل بهدفين لمثلهما.