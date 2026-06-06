Getty Images
منتخب هولندا السبب؟ سلوت يرفض عرضًا من البريميرليج عقب مغادرة ليفربول
سلوت يرفض الانتقال إلى لندن
بحسب "توك سبورت"، تلقى أرني سلوت عرضًا لخلافة ماركو سيلفا الذي غادر نحو بنفيكا لخلافة جوزيه مورينيو، في تدريب فولهام بداية من الصيف الجاري، ولكن المدرب السابق لليفربول قام برفضه.
وخرجت شائعات في إيطاليا بالساعات الماضية بخصوص اهتمام ميلان بتعيين المدرب الهولندي لخلافة ماسيمليانو أليجري، وسط ترشيحات له وأوليفر جلاسنر لشغل المنصب.
- Getty Images
سلوت مرشح لتولي منصب دولي
على الرغم من إقالته مؤخرًا عقب موسم خالٍ من الألقاب، يُقال إن المدرب السابق لفريق فينورد لا يحمل أي ضغينة تجاه رحيله المفاجئ عن ميرسيسايد.
وفي تقييمه لحالة المدرب النفسية الحالية ومستقبله المحتمل على المدى الطويل في عالم التدريب، قال الصحفي الهولندي المتخصص في كرة القدم مارسيل فان دير كران لموقعtalkSPORT: "إذا استقال رونالد كومان بعد كأس العالم... فسيكون هناك منصب شاغر في المنتخب الهولندي. أعتقد أن آرني سلوت مستعد تمامًا لذلك؛ فهو على الأرجح المرشح المثالي. يمكنه تطبيق أسلوبه الهولندي في كرة القدم – أسلوب التمرير والهجوم، أو أيًا كان ما تسمونه. أعتقد أن الهولنديين سيكونون سعداء بوجوده."
رحيل عن أنفيلد
اختتم رحيل سلوت عن أنفيلد مسيرة متباينة للغاية قاد خلالها الفريق في 113 مباراة وفاز بـ66 منها. وجاء موسمه الثاني مخيباً للآمال بشكل لا يصدق؛ فعلى الرغم من قيادته لحملة انتقالات صيفية ضخمة أنفق فيها النادي ما يقارب 450 مليون جنيه إسترليني، احتل ليفربول المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز وفشل في حصد أي لقب. وفي حين لا يزال الانتقال إلى ميلان احتمالاً وارداً، يبدو أن تولي منصب دولي هو الخيار المفضل لهذا المدرب.
- Getty Images Sport
فولهام يبحث عن بديل سيلفا
وبعد خروج سلوت رسمياً من السباق، يتعين على فولهام التوجه نحو مرشحين بديلين لقيادة عملية إعادة البناء التي ستشهدها فترة التحضير للموسم المقبل. ويبدو أن كيران ماكينا، مدرب إيبسويتش تاون، لا يزال مهتمًا بالمنصب الشاغر، على الرغم من أن التعاقد معه يتطلب تفعيل بند في عقده بقيمة 8 ملايين جنيه إسترليني.
وفي الوقت نفسه، استبعد توماس فرانك، أحد المرشحين الآخرين، نفسه من المنافسة، مما يضع النادي اللندني تحت ضغط لإنهاء التعيين قبل أن تتسارع وتيرة سوق الانتقالات الصيفية.