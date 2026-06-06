بحسب "توك سبورت"، تلقى أرني سلوت عرضًا لخلافة ماركو سيلفا الذي غادر نحو بنفيكا لخلافة جوزيه مورينيو، في تدريب فولهام بداية من الصيف الجاري، ولكن المدرب السابق لليفربول قام برفضه.

وخرجت شائعات في إيطاليا بالساعات الماضية بخصوص اهتمام ميلان بتعيين المدرب الهولندي لخلافة ماسيمليانو أليجري، وسط ترشيحات له وأوليفر جلاسنر لشغل المنصب.