أحمد فرهود

نيوزيلندا | من "حمالات الصدر الإنسانية لأطول اسم في العالم"!.. حفيد المحارب الأمريكي يقود أحلام أرض السحاب الأبيض

كل ما تريد معرفته عن نيوزيلندا..

فلتغمض عينيك عزيزي القارئ، وتتخيل معي أنك سافرت في رحلة سياحية إلى نيوزيلندا، لأول مرة في حياتك، وطلبت من الأهالي هُناك ترشيح بلدة ما لزيارتها، فوجدت شخصًا ما يقول لك اسمًا من 85 حرفًا بـ"اللغة الإنجليزية"؛ فكيف سيكون ردة فعلك؟!.

نعم.. خلف جغرافيا نيوزيلندا الساحرة، تختبئ تفاصيل تقترب من حدود الخيال؛ حيث هُناك في منطقة "خليج هاوك"، يوجد أطول اسم بلدة في العالم.

هذا الاسم هو "Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu"؛ حيث يتكون من 85 حرفًا، ما أدخله موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

ومن أجل أن يُسهل السكان هُناك على أنفسهم، نطق اسم هذه البلدة؛ فقد اختصروها إلى "Taumata Hill"، أو تل تاماتا.

لكن يجب أن تعلم عزيزي القارئ أيضًا، أن اختيار هذا الاسم المُعقد لغويًا، لم يكن عشوائيًا أبدًا، حيث هي جملة كاملة بلغة الماوري الأصلية، تختزل سيرة القائد الأسطورة "تاماتا"، الذي كان يصعد هذه القمة باكيًا؛ ليعزف بالمزمار لحنًا جنائزيًا، رثاءً لأخيه الذي سقط في إحدى المعارك.

وعلى الجانب الآخر في الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا، انطلقت قصة ريفية بدأت بدعابة عابرة في ليلة رأس السنة عام 1998؛ لتتحوّل إلى ظاهرة إنسانية رائعة، فيما بعد.

هذه الدعابة خرجت للنور عندما استيقط سكان وادي "كاردونا"، ليجدوا أربع "حمالات صدر" مُعلقة على سياج سلكي محاذٍ للطريق؛ حيث أصبحت وسيلة للدعاية السياحية، قبل أن تتدخل السلطات وتزيله عام 2006.

إلا أن الأهالي أعادوا إحياء السياج من جديد عام 2015، بعد إطلاق اسم "برادرونا" على المنطقة؛ ليستغلوا فكرة "حمالات الصدر"، لجمع تبرعات لدعم أبحاث سرطان الثدي.

"ومن أطول اسم في العالم وبلدة حمالات الصدر، ننتقل الآن - عزيزي القارئ - إلى معشوقتنا الأولى كرة القدم؛ حيث سنتعرف معًا على منتخب نيوزيلندا، فهيا بنا"..

    البلد.. أرض السحاب الأبيض التي أصبحت دولة كبرى

    بدأت قصة نيوزيلندا قبل نحو 700 عام، عندما شقّ المغامرون البولينيزيون المحيط، واكتشفوا هذه الجزر البكر، مُطلقين عليها اسم "أوتياروا" أو أرض السحاب الأبيض؛ حيث استقروا فيها وأصحبوا "الماوري"، السكان الأصليين الذين بنوا ثقافة قوية ترتبط بالطبيعة.

    وتغيّر مجرى التاريخ في القرن الثامن عشر، مع وصول القبطان البريطاني جيمس كوك، مما فتح الباب لتدفق التجار والمستعمرين الأوروبيين؛ حيث أدى هذا التداخل المفاجئ بين الثقافتين إلى نزاعات وفوضى، الأمر الذي دفع الطرفين للبحث عن حل لتنظيم العيش المشترك.

    وفي 6 فبراير 1840، وُلِدت نيوزيلندا الحديثة بتوقيع معاهدة "وايتانغي"، بين التاج البريطاني وزعماء الماوري؛ فعلى الرغم من الخلافات اللاحقة حول تفسير بند السيادة، إلا أن هذه المعاهدة ظلت حجر الأساس الذي جمع الحضارتين.

    وبعد استقرار الأمور، سلكت نيوزيلندا طريقًا هادئًا نحو الاستقلال والتقدم؛ ففاجأت العالم عام 1893، باعتبارها أول دولة تمنح المرأة حق التصويت.

    وتدرجت نيوزيلندا بعد ذلك في الحكم الذاتي، حتى نالت استقلالها القانوني الكامل عن بريطانيا عام 1947؛ لتتحوّل إلى دولة ديمقراطية رائدة، وكنموذج عالمي للتصالح مع الماضي.

    المنتخب.. زعيم أوقيانوسيا الذي صمد في مونديال 2010

    يمتلك منتخب نيوزيلندا المُلقب بـ"البيض"، تاريخًا حافلًا بالتحوّلات؛ حيث تأسس الاتحاد الوطني لكرة القدم عام 1891، إلا أن أول مباراة دولية كانت بتاريخ 1922.

    وكانت أستراليا هي الخصم الشرس لنيوزيلندا عبر التاريخ؛ وذلك بسبب تنافسهما على "زعامة" قارة أوقيانوسيا، لسنواتٍ عديدة.

    لكن.. المنتخب النيوزيلندي تحرر كثيرًا؛ بعد انضمام أستراليا إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عام 2006.

    وتوّجت نيوزيلندا بلقب كأس أمم أوقيانوسيا "6 مرات"؛ بينما تأهلت إلى المونديال في "مناسبتين"، قبل نسخة 2026 التي ستُشارك فيها أيضًا.

    * وفيما يلي.. نتائج منتخب نيوزيلندا في بطولة كأس العالم:

    - نسخة إسبانيا 1982: خرج من دور المجوعات؛ بعد تلقي 3 هزائم أمام "البرازيل، الاتحاد السوفيتي واسكتلندا".

    - نسخة جنوب إفريقيا 2010: خرج من دور المجموعات؛ بعد التعادل 3 مرات أمام "إيطاليا، باراجواي وسلوفاكيا".

    ويُعد منتخب نيوزيلندا الفريق الوحيد؛ الذي لم يتلق أي هزيمة، في مونديال 2010.

    وها هو المنتخب النيوزيلندي يعود إلى كأس العالم، بعد غياب 16 سنة كامل؛ على أمل تجاوز دور المجموعات، لأول مرة في تاريخه.

    من اللاعب الذي يجب أن أتابعه في منتخب نيوزيلندا؟

    عندما يتم ذكر اسم منتخب نيوزيلندا؛ فأول لاعب يأتي في ذاكرتنا هو المهاجم المخضرم كريس وود، البالغ من العمر 34 سنة.

    وود يمتلك مسيرة كروية كبيرة للغاية؛ حيث ينشط في الملاعب الإنجليزية منذ عام 2008 وحتى يومنا هذا، مرتديًا قمصان العديد من الأندية الشهيرة.

    أبرز الأندية الإنجليزية التي مثّلها هذا المهاجم المخضرم؛ هي: "وست بروميتش ألبيون، بيرمينجهام سيتي، ليستر سيتي، ليدز يونايتد، بيرنلي ونيوكاسل يونايتد".

    ومنذ يناير 2023؛ وكريس وود يلعب في صفوف نادي نوتنجهام فورست الإنجليزي، مسجلًا 41 هدفًا في 102 مباراة.

    أما على المستوى الدولي مع المنتخب النيوزيليندي الأول لكرة القدم؛ فوود يعتبر الهداف التاريخي، وذلك على النحو التالي:

    * مباريات: 88.

    * دقائق: 5.571.

    * مساهمات تهديفية: 52.

    * أهداف: 45.

    * تمريرات حاسمة: 7.

    موهبة تستحق المتابعة في منتخب نيوزيلندا؟

    تجمع قائمة منتخب نيوزيلندا، التي ستُشارك في بطولة كأس العالم 2026، بين الشباب والنجوم أصحاب الخبرة؛ حيث يوجد أكثر من اسم موهوب يستحق المُتابعة، أبرزهم المدافع تايلر بيندون البالغ من العمر 21 سنة.

    بيندون وُلِد في أوكلاند بنيوزيلندا؛ ولكنه انتقل إلى كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو في سن الثانية عشر.

    السبب في ذلك كان تعيين والدته الأمريكية، كمدربة لفريق كرة القدم النسائي بجامعة كاليفورنيا؛ حيث قضى هو - أي بيندون -، 5 سنوات كاملة في أكاديمية نادي لوس أنجلوس.

    وتلقى بيندون في مارس من عام 2023، دعوة لتمثّيل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية تحت 19 سنة؛ حيث وافق المدافع الشاب على ذلك، تكريمًا لجده الذي يُعد أحد قدامى المحاربين في حرب فيتنام.

    ورغم ذلك، ظل ولاء هذا اللاعب لبلده الأصلي نيوزيلندا؛ حيث لم يتأخر في الانضمام إلى المنتخب الأول، عندما تم استدعاؤه في أكتوبر 2023.

    وجاء استدعاء تايلر بيندون للمنتخب النيوزيلندي الأول؛ بعد شهرين فقط من مغادرته الولايات المتحدة، والانضمام إلى نادي ريدينج الإنجليزي.

    وحاليًا.. يلعب بيندون في صفوف نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي، "معارًا" من مواطنه نوتنجهام فورست؛ حيث من المقرر أن يعود إليه مجددًا، في 1 يوليو 2026.

    - أرقام تايلر بيندون مع منتخب نيوزيلندا:

    * مباريات: 23.

    * دقائق: 1.567.

    * مساهمات تهديفية: 2.

    * أهداف: 2.

    * تمريرات حاسمة: 0.

    حظوظ منتخب نيوزيلندا

    أسفرت قرعة بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، عن وقوع منتخب نيوزيلندا في "المجموعة السابعة"؛ إلى جانب كل من بلجيكا، مصر وإيران.

    ولم تعرف نيوزيلندا الفوز على منتخبات مجموعتها، طوال تاريخها مع عالم الساحرة المستديرة؛ وهو ما قد يقلل من حظوظها، في التأهُل إلى الدور الثاني.

    لكن.. هُناك بعض المباريات التاريخية، التي قد تتسلح بها نيوزيلندا، خاصة عند مواجهة الفراعنة؛ مثل مواجهتهما في دورة الألعاب الأولمبية، عام 2012.

    وقتها.. خطف منتخب نيوزيلندا التعادل (1-1) أمام نظيره المصري؛ حيث سجل هدفه الوحيد بواسطة كريس وود، الذي يتواجد في قائمة كأس العالم 2026.

    كما من الممكن أن يستغل المنتخب النيوزيلندي، "الضغط" الذي سيعيشه نظيره الإيراني، بخوض مبارياته على الأراضي الأمريكية - حيث الصراع العسكري بين الدولتين -؛ وذلك من أجل محاولة تحقيق نتيجة إيجابية، تقربه من التأهُل.

    وعلى الرغم من أن التاريخ يقف ضد نيوزيلندا؛ إلا أنه يأمل أن يُغيّر هذا الواقع المر، في مونديال القارة الأمريكية.