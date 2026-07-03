بسبب كيليان مبابي .. فيديو منتخب مصر يصنع جدلًا عالميًا في ليلة التاريخ أمام أستراليا!

أثارت لقطة منتخب مصر جدلًا عالميًا، في الوقت الذي كان "الفراعنة"، يستعدون فيه لكتابة التاريخ في نهائيات كأس العالم 2026، أمام أستراليا، والسبب كان "احتفال كيليان مبابي".

مصر تواصل كتابة التاريخ، وأبناؤها يصنعون المجد في نهائيات كأس العالم 2026، بالتأهل إلى دور الـ16، بعد تخطي عقبة أستراليا بركلات الترجيح، في مباراة دور الـ32، التي أقيمت على ملعب AT&T.

وتقدم إمام عاشور بهدف الفراعنة في الدقيقة 13، فيما تسبب محمد هاني في هدف التعادل لأستراليا، بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 55.

وبـ"بانينكا" محمد صلاح، ونجاح محمود صابر ورامي ربيعة وحسام عبد المجيد، وإرسال كرتي هاري سوتار ولوكاس هارينجتون في الهواء، بلغ منتخب مصر ثمن نهائي كأس العالم، لأول مرة في تاريخه، ليضرب موعدًا مع المتأهل من الأرجنتين وكاب فيردي.