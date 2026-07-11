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محمود خالد

عودة كابوس إسكوبار .. لاعب كولومبيا يخشى العودة لبلاده بعد تلقيه رسائل بالقتل!

كولومبيا
سويسرا
كأس العالم
جامينتون كامباز

بعد الخروج من كأس العالم..

هناك من يريد أن يعود سيناريو أندريس إسكوبار "المرعب" في كولومبيا، ذلك اللاعب الذي قُتل عقب مشاركته في نهائيات كأس العالم 1994، وهذه المرة مع اللاعب جامينتون كامباز.

المنتخب الكولومبي كان قريبًا من معادلة إنجازه التاريخي في مونديال البرازيل، إلا أنه رحلته توقفت في كأس العالم 2026، في دور الـ16، بعد الخسارة أمام سويسرا بركلات الترجيح.

  • كامباز يواجه تهديدًا بالقتل

    وأصبح كامباز أحد أبرز المتهمين بالتسبب في خروج منتخب بلاده مبكرًا من كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعدما أهدر فرصة حاسمة، في الوقت الإضافي، بتسديدة ذهبت بعيدًا عن المرمى.

    ومن بين عبارات الهجوم التي تعرض لها لاعب روزاريو سنترال، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جاءت رسائل تهديد بالقتل، دفعته لعدم العودة مع بعثة المنتخب إلى البلاد، بعد نهاية مشوار البطولة، كإجراء احترازي، فضلًا عن إغلاق خاصية التعليقات عبر حساباته.

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  • بيان الاتحاد الكولومبي ورد فعل كامباز

    ونشر الاتحاد الكولومبي لكرة القدم، بيان إدانة بشأن رسائل التهديد بالقتل التي تعرّض لها كامباز وعائلته، قائلًا "لا ينبغي أن يخضع أي رياضي، ولا أي فرد في دائرته المقرّبة، للترهيب بسبب تمثيله لبلاده في الملاعب الرياضية"، كما وجّه نداءً إلى مكتب المدعي العام في البلاد، بسرعة الكشف عن هوية المسؤولين عن التهديدات.

    وأضاف الاتحاد "يجب أن تكون كرة القدم ساحة للوحدة والاحترام والأمل، وليس للكراهية والترهيب والعنف".

    من جانبه، نشر جامينتون كامباز صورته لنفسه، عبر منصة (إنستجرام)، وهو يغطي وجهه، تعبيرًا عن الإحباط، موجهًا رسالة بقوله "كرة القدم مليئة باللحظات الصعبة، أرجو ألا نغفل عن الاحترام، قد نختلف في الرأي أو نشعر بالإحباط أو الحزن، ولكن الشغف لا يبرر الكراهية أو العيش في خوف".

  • andres escobar eigentor 1994getty

    مقتل إسكوبار

    هذه الواقعة أعادت إلى الأذهان، ما حدث قبل 32 عامًا، وتحديدًا عقب مونديال الولايات المتحدة، حينما فجع العالم بمقتل اللاعب الكولومبي أندريس إسكوبار.

    وعثر على إسكوبار مقتولًا بالرصاص أمام ملهى ليلي في كولومبيا، بعد خروج منتخب بلاده من نهائيات كأس العالم 1994، حيث تسبب إسكوبار في هز شباك مرماه عن طريق الخطأ، ما أدى إلى وداع حلم المونديال.

    الهدف الخاطئ قاد المنتخب الأمريكي للفوز على كولومبيا بنتيجة (2-1)، حيث كان إسكوبار يحاول تشتيت تمريرة عرضية قبل أن تذهب إلى مرمى فريقه، ليودع دور المجموعات.

    وبعد حوالي عشرة أيام من وداع كأس العالم، كان إسكوبار في مواجهة مجموعة من جماهير كرة القدم أمام إحدى حانات مدينة مادلين، ثاني أكبر مدينة في كولومبيا، والمعروفة بسيطرة عصابات المخدرات، فيما تطور الأمر إلى تلقيه 6 رصاصات أردته قتيلًا، ومع كل طلقة، كان القاتل يردد "هدف"، بحسب رواية شبكة سي إن إن.

    وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على المشتبه به في قتل إسكوبار، وكان يُدعى هومبرتو كاسترو مونيوز، وكان يعمل حارسًا شخصيًا وسائقًا لدى أخوية "جالونز"، وحُكم عليه بالسجن لمدة 43 سنة، إلا أنه قضى 11 عامًا فقط ثم تم إطلاق سراحه بسبب حسن سلوكه.

    ورجحت النيابة العامة بأن مقتل إسكوبار تعلق بمراهنات كرة القدم في كولومبيا، حيث قيل إن أخوية "جالونز" خططوا لقتله، لأنهم راهنوا بمبالغ كبيرة على مباريات الفريق في كأس العالم.

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  • Switzerland v Colombia: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    بداية رائعة ووداع أليم

    واستهل منتخب كولومبيا مشواره في نهائيات كأس العالم 2026، على أفضل نحو، بعد اكتساح أوزبكستان بنتيجة (3-1)، ومن ثمّ ضمان التأهل مبكرًا، بالفوز على الكونغو الديمقراطية، فيما تعادلوا سلبيًا مع البرتغال، وكانوا الأقرب للفوز، بهدف تم إلغاؤه في الدقائق الأخيرة بداعي التسلل.

    وتأهل رفاق خاميس رودريجيز ولويس دياز، إلى دور الـ32، متصدرين المجموعة الحادية عشرة بسبع نقاط، فيما تمكنوا من تخطي عقبة غانا، بهدف جون أرياس، فيما توقفت رحلتهم أمام سويسرا في ثمن النهائي بركلات الترجيح، بعد التعادل السلبي.

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