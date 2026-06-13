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Austria v Ghana - International FriendlyGetty Images Sport
علي رفعت

وزارة الخارجية الغانية ترد بقسوة على رفض تأشيرة كندا: بارتي يسير بحرية في البلد التي وُجهت له الاتهامات فيها!

غانا
كأس العالم
توماس بارتي
فياريال
بنما

الحكومة الغانية تنتفض ضد كندا وتطالب بمراجعة فورية لقرار حرمان نجم خط وسطها من دخول أراضيها بسبب قضايا لم يفصل فيها القضاء البريطاني بعد.

تفجرت أزمة دبلوماسية ورياضية حادة بين غانا وكندا على خلفية قرار السلطات الكندية رفض منح تأشيرة دخول للاعب وسط منتخب غانا وفريق فياريال الإسباني توماس بارتي، وهو ما يحرم النجم الغاني من المشاركة في المباراة الافتتاحية لبلاده ضد منتخب بنما المقررة يوم الأربعاء المقبل في تورونتو ضمن منافسات المجموعة الثانية عشرة لبطولة كأس العالم 2026.

ويرجع القرار الكندي إلى ملاحقة اللاعب قضائيًا في إنجلترا إثر اتهامات بارتكاب اعتداءات جنسية، وهو ما اعتبرته غانا إجراء تعسفيًا غير مقبول يهدر مبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

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    أعربت وزارة الخارجية الغانية في بيان رسمي عن تحفظاتها الشديدة تجاه الخطوة الكندية، واصفة القرار بأنه جائر ومتغطرس للغاية. 

    وأوضح البيان الدبلوماسي الغاني أن الاعتماد على اتهامات مرسلة لم يصدر بشأنها أي حكم قضائي نهائي يثير تساؤلات عميقة وجوهرية حول قيم العدالة والانصاف مؤكدًا أن الدولة الغانية تقود حاليًا اتصالات دبلوماسية رفيعة المستوى مع الجهات الكندية المعنية من أجل التراجع عن هذا الموقف وحفظ الحقوق الرياضية للمنتخب في هذا الحدث العالمي.


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  • وزير الرياضة يصف المبررات بالواهية


    انتقد وزير الرياضة الغاني كوفي أدامز الموقف الكندي بعبارات حادة، مشيرًا إلى أن القوانين الدولية والأعراف المعمول بها ترفض معاملة أي مواطن كمدان دون حكم قضائي. 

    وأوضح أدامز أن بارتي يتواجد حاليًا بشكل طبيعي في إنجلترا ويمارس مهنته كلاعب كرة قدم محترف ويتحرك كأي مواطن حر دون قيود، معربًا عن دهشته من قيام دولة تبعد آلاف الأميال مثل كندا بتطبيق لوائحها بأسلوب يفسر توجيه الاتهام على أنه إدانة فعلية، وطالب السلطات هناك بفتح الباب فورًا لمراجعة القرار.


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    في المقابل، أكدت إدارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية أن فحص طلبات الدخول يجري بشكل فردي ومستقل بناء على اللوائح المحلية والحقائق المتاحة، مشددة على أن استضافة الأحداث الرياضية الكبرى لا تعني تغيير قوانين الهجرة أو التنازل عن معايير الأمن القومي. 

    ومن جانبه، التزم الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بموقف محايد، حيث أصدر بيانًا أكد فيه عدم تدخله في الشؤون السيادية للدول المضيفة أو إجراءات إصدار التأشيرات، معترفًا بالحق الكامل للحكومة الكندية في تحديد هوية الأشخاص المسموح لهم بعبور حدودها.


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    تضع هذه الأزمة مدرب منتخب غانَا في مأزق فني حرج، حيث يقبع بارتي حاليًّا في معسكر الفريق بمدينة بوسطن الأمريكية ولن يرافق البعثة إلى كندا. 

    ورغم أن اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا سيكون متاحًا للمشاركة في المباراتين التاليتين في دور المجموعات أمام إنجلترا في بوسطن وكرواتيا في فيلادلفيا لكونهما تقامان على أراض أمريكية، إلا أن المخاوف تظل قائمة، إذ إن إنهاء غانا لمشوار المجموعات في المركز الثاني سيعني عودتها إلى الأراضي الكندية لو تجاوزت دور الـ 32 وتحديدًا مدينة تورونتو لخوض مباراة دور الستة عشر في الثاني من يوليو المقبل، مما يهدد بحرمان الفريق من ركيزته الأساسية لفترات أطول.