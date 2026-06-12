وبحسب المؤشرات، فإن موقع الحكومة الكندية، يشير إلى أنه في حالة ارتكاب جريمة أو إدانة فرد بها، لا يسمح له بدخول كندا.

وكان توماس بارتي يواجه خمس تهم اغتصاب، وتهمة واحدة بالتحرش الجنسي، في حوادث منفصلة يزعم بأنها وقعت خلال عامي 2021 و2022، وهو الأمر الذي عرّض صفقة انتقاله إلى فياريال، بعد مغادرة آرسنال، للكثير من الانتقادات، على الرغم من إنكار اللاعب لجميع التهم الموجهة إليه.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن لاعب وسط آرسنال السابق، مُثل أمام محكمة ساوثوورك، في لندن، خلال شهر إبريل الماضي، لتسجيل إقراره رسميًا، بشأن مزاعم جديدة بالاعتداء الجنسي، بعد اتهامه باغتصاب امرأة مرتين في لندن، خلال ديسمبر 2020.

وتم الإعلان عن هاتين التهمتين الجديدتين في فبراير الماضي، فيما لم يتحدث اللاعب إلا لتأكيد هويته وتقديم دفوعه، مع الإفراج عنه بكفالة في ظل استمرار الإجراءات القانونية، وفرض شروط صارمة تشمل حظر الاتصال بأي من الضحايا المزعومات.

بارتي في كأس العالم

وعلى الرغم من الاتهامات الموجهة إلى توماس بارتي، صاحب الـ32 عامًا، إلا أنها لم تمنعه من المشاركة في فياريال، في 32 مباراة، خلال منافسات موسم 2025-2026، سواءً في الدوري الإسباني، أو كأس الملك، أو دوري أبطال أوروبا.

وقرر كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب غانا، منح الثقة إلى توماس بارتي، للتواجد في القائمة النهائية لـ"بلاك ستارز" في المونديال، وسط تشكيلة تعطي مزيجًا من الخبرة والمحترفين في الدوريات الأوروبية.