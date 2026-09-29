منتخب عمان تسرع في الاحتفالات .. "قرعة" تبقي آمال العراق بشأن التأهل لنصف نهائي كأس الخليج 2026

خاضت منتخبات المجموعة الأولى؛ السعودية، عمان، العراق والكويت، اليوم الثلاثاء، منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بخليجي 27.

المنتخب السعودي حقق الفوز أمام العراق بثنائية نظيفة، أما المنتخب العماني فأسقط الكويت بثلاثية مقابل هدف وحيد.

بهذه النتائج، حسم الأخضر السعودي بطاقة التأهل لنصف النهائي كأول المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة (تسع نقاط)، فيما ودع الأزرق الكويتي المنافسات متذيلًا الترتيب دون أي نقطة.

أما عمان والعراق فقد تعادلا في النقاط بأربع لكل منهما.

المفاجأة أن لاعبي عمان ملأوا ملعب الأمير عبدالله الفيصل بالاحتفالات فور علمهم بهزيمة العراق، لكن يبدو أنهم تسرعوا كثيرًا، فالسؤال الذي يطرح نفسه حاليًا: من المتأهل بعد تعادل عمان والعراق في النقاط؟







