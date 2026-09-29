رغم انتهاء المجموعة الأولى من منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات من كأس الخليج العربي 2026 "خليجي 27" إلا أننا لا نعرف أطراف نصف النهائي بعد، في انتظار القرعة التي سيجريها الاتحاد الخليجي بعد قليل.
منتخب عمان تسرع في الاحتفالات .. "قرعة" تبقي آمال العراق بشأن التأهل لنصف نهائي كأس الخليج 2026
ما القصة؟
خاضت منتخبات المجموعة الأولى؛ السعودية، عمان، العراق والكويت، اليوم الثلاثاء، منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بخليجي 27.
المنتخب السعودي حقق الفوز أمام العراق بثنائية نظيفة، أما المنتخب العماني فأسقط الكويت بثلاثية مقابل هدف وحيد.
بهذه النتائج، حسم الأخضر السعودي بطاقة التأهل لنصف النهائي كأول المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة (تسع نقاط)، فيما ودع الأزرق الكويتي المنافسات متذيلًا الترتيب دون أي نقطة.
أما عمان والعراق فقد تعادلا في النقاط بأربع لكل منهما.
المفاجأة أن لاعبي عمان ملأوا ملعب الأمير عبدالله الفيصل بالاحتفالات فور علمهم بهزيمة العراق، لكن يبدو أنهم تسرعوا كثيرًا، فالسؤال الذي يطرح نفسه حاليًا: من المتأهل بعد تعادل عمان والعراق في النقاط؟
تعادل عمان والعراق في كل شيء
بتعادل عمان والعراق في النقاط بأربع لكل منهما، وبحسب لوائح الاتحاد الخليجي يتم اللجوء للمواجهات المباشرة، لحسم مركز كل منهما في المجموعة..
المثير أن الأحمر العماني وأسود الرافدين تعادلا في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بخليجي 27، بهدف لكل منهما، ليتنحى شرط المواجهات المباشرة جانبًا في حسم المتأهل منهما إلى نصف النهائي كوصيف المجموعة الأولى.
الشرط الثالث بحسب لوائح الاتحاد الخليجي للفصل بين المتعادلين في النقاط والمواجهات المباشرة؛ هو اللجوء للعب النظيف، حيث عدد الإنذارات والكروت الحمراء..
المفاجأة أن عمان والعراق تعادلا في هذا الشرط أيضًا برصيد ثمانية إنذارات لكل منهما!
"القرعة" هي الحل!
الآن بحسب لوائح الاتحاد الخليجي يتم اللجوء لـ"قرعة"..
اللوائح تنص على أنه في حال تعادل فريقين في النقاط، والمواجهات المباشرة واللعب النظيف، يتم اللجوء لخيار القرعة.
ومن المنتظر أن تُجرى قرعة بعد قليل في أحد فنادق جدة، بحضور ممثلين عن كل من عمان والعراق، لحسم المتأهل منهما لدور نصف النهائي كوصيف المجموعة الأولى رفقة المتصدر المنتخب السعودي.
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