أحمد فرهود

سويسرا | من ضريبة الكلب إلى شهادات ميلاد الأبقار.. "لعنة ربع النهائي" تطارد أحلام بطل معركة لوزان!

كل ما تريد معرفته عن سويسرا..

في بلدٍ ارتبطت صورته بالدقة الصارمة وساعات اليد الفاخرة، لا تتوقف عقارب البيروقراطية السويسرية عند حدود المعاملات البشرية؛ بل تمتد لتشمل أدق تفاصيل حياة الكائنات، التي تقاسمهم هذه الطبيعة الساحرة.

نعم.. تخيل عزيزي القارئ أنك تذهب إلى مصلحة حكومية، لاستخراج "شهادة ميلاد" أو "جواز سفر"؛ لكن ليس لنفسك أو أحد أفراد عائلتك، وإنما لحيوانٍ ما تملكه في بيتك أو مزرعتك.

هذا ما يحدث في سويسرا؛ حيث تبدأ هذه الرحلة التنظيمية الفريدة من المزارع الخضراء، بمجردة ولادة الأبقار.

الأبقار السويسرية الشهيرة بمجرد ولادتها، تجد في استقبالها نظامًا رقميًا وورقيًا معقدًا؛ حيث تتحوّل إلى "شخصية قانونية" داخل قاعدة بيانات، ويُصدر لها ما يشبه "شهادة الميلاد" و"جواز السفر".

هذه الهوية الرسمية، المُتطابقة مع أقراط إلكترونية تُثبت في أذني البقرة، لا توثق تاريخ ميلادها وسلالتها فحسب؛ بل تُسجل بدقة أي انتقال لها بين المزارع والمراعي الجبلية، حفاظًا على سلامة الغذاء والأمن الصحي للبلاد.

وعلى الجانب الآخر من المشهد، لا يقل "صديق الإنسان" حظًا من هذه الرقابة المنضبطة؛ فاقتناء كلب في سويسرا، ليس مجرد خيار ترفيهي.

اقتناء كلب في سويسرا، يُصاحبه التزام مالي وقانوني، يبدأ عبر نظام وطني صارم؛ حيث يجبر المالك على وضع شريحة إلكترونية لكلبه، تتبعها فاتورة ضريبية تتراوح بين 50 و200 فرنك سنويًا.

وتخصص هذه "الجزية الكلابية" في النهاية، لخدمة المجتمع والحيوان معًا؛ من خلال استغلال البلديات لعوائدها، من أجل تطوير الحدائق العامة وتنظيف الشوارع.

"ومن شهادة ميلاد الأبقار وضريبة الكلب، ننتقل الآن - عزيزي القارئ - إلى معشوقتنا الأولى كرة القدم؛ حيث سنتعرف معًا على منتخب سويسرا، فهيا بنا"..

  

    البلد.. من تحالف جبلي إلى "قلعة الحياد العالمي"

    سويسرا التي تُعد اليوم، واحدة من أكثر دول العالم سلامًا وثراءً؛ وُلِدت في قلب العصور الوسطى، من رحم تحالف عسكري سري بين ثلاثة أقاليم جبلية معزولة.

    وشهد مطلع أغسطس 1291، اجتماع للفلاحين والفرسان في أقاليم "أوري، شويتز وأونتيرفالدن"، ليقسموا على "الميثاق الفيدرالي الدائم"؛ الذي أعلن ولادة نواة سويسرا لمواجهة أطماع إمبراطورية "هابسبورج" النمساوية، وحماية طرق التجارة الحيوية عبر القمم الثلجية.

    هذا التحالف الذي بدأ دفاعيًا، سرعان ما أصبح قوة عسكرية بفضل مقاتلي الجبال الأشداء؛ لكن نقطة التحوّل الدرامية التي صاغت هوية سويسرا الحديثة وقعت عام 1515، إثر هزيمة نكراء في "معركة مارينيانو" ضد فرنسا.

    هُنا.. قرر السويسريون اعتزال الحروب الخارجية، وتدشين أولى ملامح "الحياد السياسي" في تاريخهم؛ وهو الذي نال اعترافًا دوليًا رسميًا في "صلح وستفاليا" 1649، و"مؤتمر فيينا" 1815.

    ولم يكن الطريق نحو الدولة الحديثة، مفروشًا بالورود كذلك، بل مر باختبار قاسٍ عقب الغزو الفرنسي بقيادة نابليون بونابرت، تلاه حرب أهلية خاطفة عام 1847؛ الأمر الذي دفع السويسريين لصياغة "دستور 1848"، لتنتقل البلاد من مجرد تكتُل هش إلى "دولة فيدرالية" حاضنة لأعرق ديمقراطية مباشرة في العالم.

  

    المنتخب.. "اسم عريق" بدون أي بطولة رسمية!

    تتمتع سويسرا بتاريخ كروي عريق؛ رغم عدم تتويج منتخبها الأول، بأي بطولة رسمية كبيرة حتى الآن.

    وتُعد سويسرا من بين الدول السبع، المؤسسة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عام 1904؛ بل أنها تحتضن مقره الرئيسي أساسًا، وتحديدًا في مدينة زيورخ.

    وتأهل منتخب سويسرا إلى بطولة كأس العالم "13 مرة"؛ حيث مر بثلاث مراحل مختلفة، وذلك على النحو التالي:

    * المرحلة الأولى: وصل إلى ربع نهائي كأس العالم "3 مرات"، في نسخ 1934 و1938 و1954.

    * المرحلة الثانية: دخل في سبات عميق؛ حيث غاب عن المشاركة في كأس العالم لمدة 28 سنة، بعد نسخة 1966.

    * المرحلة الثالثة: عاد إلى الواجهة مجددًا مع المدير الفني الإنجليزي روي هودسون عام 1994؛ قبل أن يصبح ضيفًا دائمًا في بطولة كأس العالم من "2006 إلى 2026".

    وارتبط تاريخ سويسرا المونديالي، ببعض الوقائع المثيرة، ومنها المباراة التي عُرِفت باسم "معركة لوزان المُلتهبة"، في نسخة 1954 التي احتضنتها على أراضيها؛ حيث خسر المنتخب الوطني وقتها (5-7) ضد النمسا في ربع النهائي، كأكثر لقاء شهد أهدافًا ببطولات كأس العالم.

    أيضًا.. يُعتبر المنتخب السويسري الوحيد الذي ودع بطولة كأس العالم تاريخيًا، دون أن يستقبل أي هدف؛ حيث كان ذلك في نسخة ألمانيا 2006، عندما خسر ضد أوكرانيا بـ"ركلات الترجيح" في دور ثمن النهائي.

    ولا يمتلك هذا المنتخب، الذي أصبح يُسمى بـ"الحصان الأسود" مؤخرًا - نظرًا لمنظومته التكتيكية التي تتعب جميع الفرق الكبيرة والمكوّنة من مواهب مهاجرة عديدة -، أي تاريخ في بطولة كأس أمم أوروبا؛ باستثناء الوصول إلى دور ربع النهائي "مرتين"، في نسختي 2020 و2024.

  

    من اللاعب الذي يجب أن أتابعه في منتخب سويسرا؟

    إذا نظرنا إلى "تشكيل" منتخب سويسرا الأول لكرة القدم، الذي يقوده المدير الفني مراد ياكين؛ سنجد أنه يضم الكثير من النجوم الكبار، أبرزهم:

    * مانويل أكانجي: قلب دفاع نادي إنتر الإيطالي.

    * ريكاردو رودريجيز: ظهير أيسر نادي ريال بيتيس الإسباني.

    * دينيس زكريا: متوسط ميدان نادي موناكو الفرنسي.

    * بريل إمبولو: مهاجم نادي ستاد رين الفرنسي.

    إلا أنه يظل جرانيت تشاكا، متوسط ميدان نادي سندرلاند الإنجليزي؛ هو أهم اسم في صفوف منتخب سويسرا المُلقب بـ"الناتي"، والذي يستحق المُتابعة كالعادة.

    تشاكا يمتلك خبرة كبيرة للغاية، بحكم لعبه مع العملاق الإنجليزي آرسنال لسنواتٍ عديدة؛ قبل الانتقال إلى باير ليفركوزن الألماني، ثم سندرلاند.

    ويُعد متوسط الميدان البالغ من العمر 33 سنة، الأكثر مشاركة مع "الناتي"؛ حيث خاض 144 مباراة دولية - حتى الآن -، على النحو التالي:

    * دقائق: 12.152.

    * مساهمات تهديفية: 29.

    * أهداف: 16.

    * تمريرات حاسمة: 13.

    ويعتمد ياكين على تشاكا كثيرًا، في منظومة اللعب التكتيكية؛ بالإضافة إلى شخصيته القيادية، داخل أرضية المستطيل الأخضر.

  

    موهبة تستحق المتابعة في منتخب سويسرا؟

    لا صوت يعلو فوق اسم يوهان مانزامبي، كونه أبرز "موهبة" في منتخب سويسرا الأول لكرة القدم، تستحق المُتابعة خلال بطولة كأس العالم 2026؛ التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

    مانزامبي وُلِد في 14 أكتوبر 2005، بجنيف السويسرية؛ ولكن أصوله تعود إلى أنجولا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

    وأثبت هذا اللاعب الشاب، الذي ينشط في صفوف نادي فرايبورج الألماني، مرونة تكتيكية كبيرة للغاية؛ وذلك بإجادته في وسط الميدان المُتأخر وصناعة اللعب، وأحيانًا خلف المهاجم.

    وبدأ مانزامبي مسيرته الكروية في النادي المحلي سيرفيت؛ قبل الانتقال إلى الفئات السنية لفريبورج يناير 2023، ومنه للفريق الأول صيف 2024.

    وبعد تألُقه مع فرايبورج، قام المدير الفني مراد ياكين باستدعاء يوهان مانزامبي إلى منتخب سويسرا الأول لكرة القدم يونيو 2025؛ حيث شارك في 10 مباريات دولية حتى الآن، على النحو التالي:

    * دقائق: 384.

    * مساهمات تهديفية: 4.

    * أهداف: 3.

    * تمريرات حاسمة: 1.

    ومع تردد أنباء عن اهتمام عديد الأندية العالمية بمانزامبي، خلال الفترة القليلة الماضية؛ فإن هذا الأمر من المتوقع أن يزداد، إذا واصل "موهبة" سويسرا الكبيرة التألُق في كأس العالم 2026.

  

    حظوظ منتخب سويسرا

    كما ذكرنا.. منتخب سويسرا الأول لكرة القدم أصبح يُسمى "الحصان الأسود" مؤخرًا؛ بسبب منظومته التكتيكية القوية، التي تغلبت على الكثير من الفرق الكبيرة.

    لذلك وعلى الورق، من المفترض أن لا يجد السويسريين صعوبات كبيرة في تخطي مجموعتهم، ببطولة كأس العالم 2026؛ خاصة مع النظام الجديد الذي يسمح بصعود "المتصدر والوصيف"، بالإضافة إلى أفضل 8 منتخبات أصحاب "المركز الثالث".

    ويتواجد "الناتي" في المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم؛ إلى جانب كل من كندا - صاحبة الأرض والجمهور -، البوسنة والهرسك وقطر.

    ورغم ذلك.. يجب على سويسرا أن لا تستهين كثيرًا بمنافسيها؛ وتحديدًا عندما تواجه منتخب البوسنة والهرسك في الجولة الثانية، حيث تغلب هذا الأخير على إيطاليا في نهائي "ملحق التصفيات".

    وبالتالي ستكون المباراة الأولى ضد منتخب قطر، هي مفتاح تجاوز سويسرا لدور المجموعات؛ على أمل كسر لعنة ربع النهائي، لأول مرة في تاريخها.

