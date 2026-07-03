بعد الخروج الكارثي من كأس العالم .. تورط 8 لاعبين من تونس في اختبار "المنشطات"!

وكانت حصيلة المنتخب التونسي من مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026، هي "هدفان" فقط في مرمى السويد وهولندا، الأول سجله عمر رقيق، والثاني عن طريق حازم مستوري.

فيما عدا ذلك، فإن المباريات الثلاث، شهدت سقوط تونس بنتائج كبرى، بين الخسارة أمام السويد بنتيجة (1-5)، في لقاء ترك فيه صاحب الأصول التونسية، ياسين العياري، بصمته بهدفين في شباك بلد الأب.

وواصل نسور قرطاج، تعثرهم، بهزيمة ثقيلة أمام اليابان، بنتيجة (0-4)، ليتأكد خروجهم رسميًا من المونديال، منذ الجولة الثانية، قبل أن يختتموا مشوارهم، بالخسارة أمام هولندا، بنتيجة (1-3).

وكان الاتحاد التونسي لكرة القدم، قد قرر إقالة المدير الفني للمنتخب، صبري لموشي، بعد الخسارة أمام السويد، ليقرر إسناد المهمة إلى هيرفي رينارد، الذي تولى قيادة النسور بشكل طارئ في مباراتي اليابان وهولندا.