أزمة جديدة تلوح في الأفق، ضحيتها منتخب تونس، الذي حقق مشاركة "كارثية" في نهائيات كأس العالم 2026، بعد أن أثبتت فحوصات المنشطات، تورط 8 لاعبين في تناول مواد "محظورة".
بعد الخروج الكارثي من كأس العالم .. تورط 8 لاعبين من تونس في اختبار "المنشطات"!
- Getty Images Sport
ماذا حقق منتخب تونس في مونديال 2026؟
وكانت حصيلة المنتخب التونسي من مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026، هي "هدفان" فقط في مرمى السويد وهولندا، الأول سجله عمر رقيق، والثاني عن طريق حازم مستوري.
فيما عدا ذلك، فإن المباريات الثلاث، شهدت سقوط تونس بنتائج كبرى، بين الخسارة أمام السويد بنتيجة (1-5)، في لقاء ترك فيه صاحب الأصول التونسية، ياسين العياري، بصمته بهدفين في شباك بلد الأب.
وواصل نسور قرطاج، تعثرهم، بهزيمة ثقيلة أمام اليابان، بنتيجة (0-4)، ليتأكد خروجهم رسميًا من المونديال، منذ الجولة الثانية، قبل أن يختتموا مشوارهم، بالخسارة أمام هولندا، بنتيجة (1-3).
وكان الاتحاد التونسي لكرة القدم، قد قرر إقالة المدير الفني للمنتخب، صبري لموشي، بعد الخسارة أمام السويد، ليقرر إسناد المهمة إلى هيرفي رينارد، الذي تولى قيادة النسور بشكل طارئ في مباراتي اليابان وهولندا.
أزمة المنشطات .. سبب مفاجئ
وذكرت "ديلي ميل سبورت"، بأن ما لا يقل عن ثمانية لاعبين من تونس، سجلوا نتائج غير عادية، بعد الخضوع لفحوصات المنشطات؛ بسبب وجود مادة "كلينبوتيرول"، التي تعمل على إرخاء المسالك الهوائية في الرئتين، وتُدرج ضمن قائمة المواد المحظورة لدى الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
وتوصل المسؤول لاحقًا إلى أن هذه المادة، يُرجح بأن تعود إلى "التلوث"؛ بسبب اللحوم التي تناولها اللاعبون في معسكر المنتخب بالمكسيك، ولا علاقة لها بتحسين الأداء.
وقد تم إبلاغ الأندية التي ينتمي إليها هؤلاء اللاعبون بهذا الوضع، ومن المستبعد أن تتعرض هذه الأندية لأية إجراءات إضافية.
مادة "كلينبوتيرول"
ومن المتعارف عليه في مادة الكلينبوتيرول، بأنها تستعمل في بعد البلدان، كموسع قصبي لعلاج الربو، ولكنها ليست "مكون غذائي" في أي دواء علاجي في الولايات المتحدة، حيث تم حظر إعطائه لأي حيوان يمكن استخدامه كغذاء للاستهلاك البشري، فيما تستخدم هذه المادة أيضًا من قِبل الرياضيين المهتمين بكمال الأجسام، من أجل زيادة حرق السعرات الحرارية، والمساعدة على إنقاص الوزن.
حالة لاعبي تونس، ليست بجديدة في المكسيك، بل سبق وأن ظهرت عينات إيجابية في اختبارات المنشطات لرياضيين، بسبب تناول لحوم ملوثة بدون علمهم، كما حدث في بطولة الكأس الذهبية لعام 2011، حيث تم استبعاد 5 لاعبين في منتخب المكسيك، لهذا السبب، وبعد إجراء تحقيق، أقر الاتحاد المحلي والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا"، بأن التلوث هو السبب، وتم تبرئة كل لاعب من أي مخالفة.
وفي بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا لعام 2011، التي أقيمت في المكسيك، تأكد وجود مادة الكلينبوتيرول فيما لا يقل عن 109 لاعب، أثناء الكشف، فيما قرر الفيفا ووكالة الوادا، عدم متابعة أي قضية، لأن الأدلة تشير إلى أزمة التلوث، علمًا بأن المنتخب المكسيكي الذي حصد البطولة، ثبت بأنه خال من المنشطات؛ لأنه اعتمد نظامًا غذائيًا، يقوم على الأسماك والخضروات، قبل بدء البطولة.
وفي عام 2022، ذكرت وكالة الوادا بأن اكتشاف مادة الكلينبوتيرول في البول بكمية أقل من 5 نانوجرام/ مل، يتم تصنيفه بأنه "نتيجة غير نمطية"، وليس "نتيجة تحليل سلبية"، ويتم إجراء تحقيق لتحديد ما إذا كان وجود المادة ناتجًا عن لحوم ملوثة، وإذا ثبت ذلك، لا يتم اتخاذ أي إجراء إضافي.
يذكر أن عدة بعثات من المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، قد حرصت على الذهاب للبطولة، برفقة طهاة مختصين بهم، على غرار إنجلترا والنرويج، حيث يتم فحص الأطعمة بعناية لضمان امتثالها للقواعد.
- Getty Images Sport
تونس بعد المونديال
وأبدت الجامعة التونسية لكرة القدم، رغبة في بقاء هيرفي رينارد في منصبه، على رأس الجهاز الفني للمنتخب الأول، خلال المرحلة المقبلة.
وذكرت صحيفة "الشروق" التونسية، بأن معز الناصري، رئيس الاتحاد التونسي، ونائبه حسين جنيح، عقدا جلسة مع رينارد، لبحث مسألة بقائه، ومناقشة ملامح المشروع الرياضي، الذي ينوي الاتحاد اعتماده، لإعادة المنتخب إلى الطريق الصحيح.
من جانبه، وجه رينارد شروطه إلى الاتحاد التونسي، من أجل البقاء في منصبه، في النقاط التالية..
* الحصول على راتب مرتفع يشمل طاقمه الفني.
* عقد يضمن له الاستقرار والوقت الكافي لتنفيذ مشروعه.
* أكد رينارد أن بناء منتخب قادر على المنافسة، يحتاج لفترة عمل لا تقل عن ستة أشهر لوضع خطة متكاملة وترسيخ أسس النجاح.
* منحه الصلاحيات الكاملة للعمل في أجواء هادئة، بعيدًا عن الضغوط المتواصلة، وألا يكون عرضة للانتقادات منذ بداية المهمة.
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