مرحبًا بكم في عصر إيطاليا الجديد: روبرتو مانشيني يفضح فشل زين الدين زيدان مع منتخب فرنسا.. وعليك أن تخجل من نفسك يا كيليان مبابي!

90 دقيقة فقط في عالم كرة القدم، يُمكن أن تغير لك الكثير من الأمور؛ سواء لانطلاقة مشروع رياضي حقيقي، أو إدخال الشك في نفوس لاعبيك وجماهيرك.

هذا ما حدث في قمة إيطاليا ضد فرنسا، مساء يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

منتخب إيطاليا حقق فوزًا كبيرًا ومهمًا (3-1) ضد ضيفه الفرنسي؛ ليكون البداية الحقيقية لمشروع المدير الفني روبرتو مانشيني مع "الأتزوري"، إلى جانب نشر الشك في كتيبة الأسطورة زين الدين زيدان.

وتقدم المنتخب الفرنسي بقيادة مدربه زيدان، بهدف أول عن طريق مايكل أوليسي في الدقيقة 10؛ قبل أن يرد الطليان بثلاثية متتالية، بواسطة كل من "بيو إسبوزيتو (هدفين) ودافيد فراتيسي" في الدقائق 26 و63 و75.

وبهذه النتيجة.. انتزع المنتخب الإيطالي "صدارة" المجموعة الأولى، برصيد 10 نقاط من 5 مباريات؛ وبفارق الأهداف فقط عن فرنسا، صاحبة "المركز الثاني".

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يمكن الوقوف أمامها، بعد فوز إيطاليا الكبير على فرنسا..