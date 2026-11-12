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Roberto Mancini Zinedine Zidane Michael Olise GOAL ONLYGoal AR
أحمد فرهود

مرحبًا بكم في عصر إيطاليا الجديد: روبرتو مانشيني يفضح فشل زين الدين زيدان مع منتخب فرنسا.. وعليك أن تخجل من نفسك يا كيليان مبابي!

فقرات ومقالات
إيطاليا ضد فرنسا
إيطاليا
فرنسا
زين الدين زيدان
روبرتو مانشيني
كيليان مبابي
مايكل أوليسي
جيانلويجي دوناروما
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
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90 دقيقة فقط في عالم كرة القدم، يُمكن أن تغير لك الكثير من الأمور؛ سواء لانطلاقة مشروع رياضي حقيقي، أو إدخال الشك في نفوس لاعبيك وجماهيرك.

هذا ما حدث في قمة إيطاليا ضد فرنسا، مساء يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

منتخب إيطاليا حقق فوزًا كبيرًا ومهمًا (3-1) ضد ضيفه الفرنسي؛ ليكون البداية الحقيقية لمشروع المدير الفني روبرتو مانشيني مع "الأتزوري"، إلى جانب نشر الشك في كتيبة الأسطورة زين الدين زيدان.

وتقدم المنتخب الفرنسي بقيادة مدربه زيدان، بهدف أول عن طريق مايكل أوليسي في الدقيقة 10؛ قبل أن يرد الطليان بثلاثية متتالية، بواسطة كل من "بيو إسبوزيتو (هدفين) ودافيد فراتيسي" في الدقائق 26 و63 و75.

وبهذه النتيجة.. انتزع المنتخب الإيطالي "صدارة" المجموعة الأولى، برصيد 10 نقاط من 5 مباريات؛ وبفارق الأهداف فقط عن فرنسا، صاحبة "المركز الثاني".

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يمكن الوقوف أمامها، بعد فوز إيطاليا الكبير على فرنسا..

  • FBL-EUR-NATIONS-ITA-FRAAFP

    مانشيني يكتسح زيدان.. ومنتخب إيطاليا في الطريق الصحيح!

    "منتخب إيطاليا في الطريق الصحيح".. نعم؛ هكذا يمكن القول الآن بعد ما شاهدناه ضد فرنسا، مساء يوم الخميس.

    وقدم المنتخب الإيطالي واحدة من أفضل مبارياته، منذ فترة طويلة للغاية؛ وذلك عندما فاز (3-1) ضد ضيفه الفرنسي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

    روعة الطليان في هذه المباراة، تحت قيادة مديرهم الفني المخضرم روبرتو مانشيني؛ يُمكن تلخيصها في مجموعة من النقاط السريعة، على النحو التالي:

    * أولًا: الصمود الدفاعي في الشوط الأول؛ مع الفاعلية الهجومية الكبيرة، بتسجيل هدف من الفرصة الوحيدة تقريبًا وقتها.

    * ثانيًا: الضغط العالي في الشوط الثاني؛ مع التحولات السريعة للغاية، من الخلف إلى الأمام.

    * ثالثًا: تنويع الحلول الهجومية سواء من الجناحين أو العمق، لضرب دفاعات الفرنسيين.

    أي إن مانشيني تفوق تكتيكيًا وبشكل كامل، على الأسطورة زين الدين زيدان، المدير الفني الحالي لمنتخب فرنسا الأول لكرة القدم.

    وما يجمل من هذا الفوز الإيطالي، ضد واحد من أفضل وأقوى المنتخبات العالمية حاليًا؛ هو أنه جاء بمجموعة من اللاعبين الشباب، ما يعطي ثقة بأن المستقبل سيكون أجمل.

    وعانت الكرة الإيطالية كثيرًا في الفترة الماضية، قبل أن تبدأ مرحلة الإحلال والتجديد الآن؛ والتي أسفرت عن التعادل (1-1) في أرض المنتخب الفرنسي، ثم الفوز عليه (3-1) في ميلانو بالذات.

  • FBL-EUR-NATIONS-ITA-FRAAFP

    زين الدين زيدان.. عفوًا، منتخب فرنسا يعاني بشدة معك!

    منذ توليه قيادة منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، بعد بطولة كأس العالم 2026، والأسطورة زين الدين زيدان يواجه سوء حظ كبير للغاية؛ بسبب افتقاده الكثير من اللاعبين في كل مباراة، بسبب الإصابات.

    لكن رغم ذلك؛ نجح زيدان في تحقيق نتائج إيجابية، قبل الخسارة المدوية (1-3) ضد منتخب إيطاليا، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

    - أرقام فرنسا مع زيدان:

    * مباريات: 5.

    * فوز: 3.

    * تعادل: 1.

    * خسارة: 1.

    * أهداف مسجلة: 8.

    * أهداف مستقبلة: 5.

    ولم يستطع المنتخب الفرنسي تسجيل أكثر من هدف مع زيدان، سوى في لقاء وحيد فقط؛ كان الفوز (4-1) ضد منتخب بلجيكا، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بمسابقة دوري الأمم الأوروبية.

    وهذا يؤكد أن منظومة زيدان الهجومية، تحتاج إلى تنوع أكثر خلال الفترة القادمة؛ من أجل كسر دفاعات الخصوم، وتسجيل المزيد من الأهداف.

    لكن هناك نقطة سلبية أخرى خطيرة؛ وهي فشل خطي وسط ودفاع "الديوك الفرنسية"، في التعامل مع الضغط العالي والتحولات السريعة للمنافسين.

    نعم عزيزي القارئ.. انظر إلى مواجهة فرنسا ضد إيطاليا؛ لتتأكد من "سذاجة منظومة زيدان" في التعامل مع الضغط العالي، وكذلك التحولات السريعة الذكية.

    بمعنى؛ نحن نتحدث عن مشاكل تكتيكية عديدة في صفوف منتخب فرنسا الأول لكرة القدم تحت قيادة زيدان، الذي خلف المدير الفني ديدييه ديشان في المنصب.

  • Italy v France - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD5Getty Images Sport

    جيانلويجي دوناروما.. عندما أثبت صحة قرار لويس إنريكي!

    عندما تخلى العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان عن الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، في صيف عام 2025؛ هل تعرفون ماذا قال الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم؟.

    إنريكي قال إنه يحتاج إلى حارس بـ"مواصفات مختلفة"؛ بحيث يعرف كيف يبني اللعب، ويخرج الكرة من الخلف للأمام.

    وها هو دوناروما يثبت صحة وجهة نظر إنريكي؛ وذلك خلال مواجهة منتخب إيطاليا ضد نظيره الفرنسي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

    دوناروما مرر كرة خاطئة، أثناء محاولته بناء اللعب من الخلف؛ حيث أوصلها إلى قدم النجم الفرنسي المتألق مايكل أوليسي، الذي سجل هدفًا رائعًا في الدقيقة العاشرة.

    وأساسًا.. خطأ الحارس الإيطالي المخضرم ضد فرنسا؛ هو استكمال للمستوى الكارثي الذي يقدمه مع ناديه الإنجليزي الحالي مانشستر سيتي، في الموسم الرياضي الحالي.

    وأصبح دوناروما يستقبل أهدافًا، لا تدخل في مرمى "حارس هاوٍ"؛ ليصبح نقطة ضعف واضحة الآن، سواء مع منتخب إيطاليا أو مانشستر سيتي.

    - أرقام دوناروما مع إيطاليا وسيتي في 2026-2027:

    * مباريات: 20.

    * أهداف مستقبلة: 29.

    * شباك نظيفة: 4.

    ومن بين ذلك؛ 6 أهداف استقبلها جيانلويجي دوناروما خلال 5 مباريات مع منتخب إيطاليا، دون أن يحافظ على نظافة شباكه.

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  • FBL-WC-2026-MATCH97-FRA-MARAFP

    كيليان مبابي.. انظر إلى مايكل أوليسي واخجل من نفسك!

    بما أننا ذكرنا اسم النجم الفرنسي مايكل أوليسي، خلال السطور الماضية من تقريرنا؛ فيمكن أن نبدأ به حديثنا الآن، ونقول: "عليك أن تخجل من نفسك يا كيليان مبابي!".

    نعم.. لا يوجد عاشق للساحرة المستديرة، يُمكن أن يختلف على قيمة مبابي الفنية، وأهميته الكبيرة لناديه الإسباني ريال مدريد ومنتخب بلاده فرنسا؛ ولكننا رغم ذلك نندهش عندما نقرأ أخبار غضبه، لمجرد رغبة مدربه الأسطورة زين الدين زيدان في إشراكه بالجناح الأيسر.

    وحسب ما نشرته صحيفة "ليكيب"، كان زيدان يرغب في الاعتماد على مبابي بالجناح الأيسر في البداية؛ وهو ما أعاد النقاش المثير للجدل، حول المركز الأنسب لنجم ريال مدريد.

    لذا؛ قد يتساءل البعض قائلًا: "لماذا نقول (على مبابي أن يخجل من نفسه)؟.. وما علاقة أوليسي بذلك؟".

    الإجابة بسيطة عزيزي القارئ؛ وتتمثل في التألق الكبير الذي يظهر به أوليسي مع منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، سواء مع زيدان أو المدير الفني السابق ديدييه ديشان.

    أوليسي يتألق مع "الديوك الفرنسية"، إذا شارك كجناح أيمن صريح، أو حتى في العمق كصانع ألعاب؛ بل إننا شاهدناه في الشوط الأول ضد منتخب إيطاليا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، يقوم بالآتي:

    * أولًا: النزول إلى وسط الميدان؛ ليتولى مهمة بناء اللعب.

    * ثانيًا: اللعب بالقرب من الجناح الأيسر أحيانًا؛ لفتح المساحات إلى زملائه.

    * ثالثًا: الدخول كمهاجم وهمي في بعض اللقطات؛ لمباغتة دفاعات إيطاليا.

    أي إننا نتحدث عن لاعب، ينفذ ما يُطلب منه فوق أرضية المستطيل الأخضر، بل ويتألق في كثير من المباريات؛ وذلك دون أن يفتعل المشاكل، أو يبدي غضبه من مدربه.

    ونؤكد مجددًا.. نحن نتحدث عن نقطة محددة وهي غضب مبابي، وليس تأثيره الفني الذي لا خلاف عليه؛ فوجوده ضد إيطاليا كان بإمكانه أن ينقذ فرنسا من الهزيمة، كما أن أوليسي نفسه مستواه تراجع في الشوط الثاني ولكننا تطرقنا إلى تألقه بصفة عامة.

المباريات التالية
بلجيكا

بلجيكا

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول

15 نوفمبر 2026

إيطاليا

إيطاليا

فرنسا

فرنسا

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول

15 نوفمبر 2026

تركيا

تركيا