منتخب إيطاليا تحت 19 سنة، فوز 3-0 على سلوفاكيا ونتيجة مثالية في أول مباراتين قبل بطولة أوروبا: ليبرالي وموسكوني في الصدارة

مرت الربع ساعة الأولى دون أحداث تذكر، لكن في الدقيقة 18 كاد إدريسو أن يسجل بضربة رأس من عرضية ناتالي، لكن الكرة ارتطمت بالقائم. وجاء هدف التقدم للمنتخب الأزرق في الدقيقة 37 ليفتح باب التسجيل: استقبل المهاجم الكرة بسرعة، ثم مررها إلى موسكوني الذي انطلق من الخلف، فتمكن من تسديدها في المرمى بعد أن سيطر عليها داخل منطقة الجزاء. وبعد خمس دقائق، تسبب إدريسو نفسه في طرد لاجياك بسبب حصوله على بطاقة صفراء ثانية، كما طرد الحكم مدرب سلوفاكيا أنسيتش. وفي الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول، سجل ليبيرالي، الذي انتقل في الصيف من ميلان إلى كاتانزارو، الهدف الثاني بقدمه اليسرى من كرة قادمة من اليسار باتجاه حدود منطقة الجزاء.

في الشوط الثاني، عاد التوازن العددي بعد طرد سالا، الذي كان قد حصل على بطاقة صفراء من قبل، ثم حصل على الثانية لارتكابه خطأ على بلاسكو، لكن المباراة لم تتغير في مسارها، وفي الدقيقة 72 سجل كوليتا الهدف الثالث، الذي دخل بديلاً لليبرالي، واستقبل تمريرة موسكوني من اليسار وسددها في الشباك من وسط منطقة الجزاء.