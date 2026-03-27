منتخب أوروغواي بقيادة مارسيلو بييلسا في حالة من الفوضى - «إل لوكو» يواجه أزمة مع فريق كرة القدم الأكثر استبعاداً من الفوز قبل المواجهة الحاسمة مع إنجلترا

كان المهاجم الأسطوري لويس سواريز أول من أشار إلى الشقوق التي بدأت تظهر في أسس بييلسا في أكتوبر 2024، حيث وجه انتقادات لاذعة للمدرب الذي يحظى بشعبية كبيرة في مقابلة مثيرة مع قناة "دي سبورتس أوروغواي".
وقال سواريز: "كانت هناك مواقف حدثت في كوبا أمريكا كان من المؤلم رؤيتها، ولم أتحدث عنها من أجل مصلحة الفريق. وسيستمر هذا في الحدوث. سيصل اللاعبون إلى حد معين ثم ينفجرون. في كوبا أمريكا، كان هناك لاعبون قالوا لي: 'لويس، سألعب في كوبا أمريكا ثم لن ألعب مرة أخرى'". "هذا يدل على أننا نقترب من موقف صعب. ثم تتجاوز الأمر وتعود لأنك تحب بلدك. نحن جميعًا نحب تمثيل بلدنا.
"خلال آخر استدعاء لي، كان بعضنا يلعب الورق وكان طاقم (بييلسا) يتجول وينظر في اتجاهنا وكأنه يبحث عن أي شخص يلعب الورق... كان هناك الكثير من الأمور التي لفتت انتباهي.
"كان هناك الكثير من اللاعبين الذين عقدوا اجتماعًا (مع بيلسا) ليطلبوا من المدرب أن يحيينا على الأقل بعبارة "صباح الخير". لم يكن حتى يقول "مرحبًا". عقدت اجتماعًا مدته خمس دقائق معه بصفتي قائد الفريق، وفي النهاية، لم يرد عليّ سوى بعبارة "شكرًا جزيلاً"
ثم روى سواريز قصة عن كيفية استخدام بيلسا لأغوستين كانوبيو، لاعب دولي متمرس في منتصف العشرينات من عمره، كجامع كرات و"لاعب تدريب" للفريق الأول في إشارة إلى عدم الاحترام.
"جعل (كانوبيو) يقوم بتمريرات كانت طوال نصف فترة كأس أمريكا الجنوبية تمريرات لا يقوم بها سوى اللاعبون الاحتياطيون. ثم جعل اللاعبين الاحتياطيين يتدربون كلاعبين أساسيين. لا يمكنك أن تدع لاعباً ضمن تشكيلة الـ26 لاعباً لكأس أمريكا الجنوبية يعتقد أنه موجود هناك للقيام بما يقوم به اللاعب الاحتياطي. هذا افتقار تام للاحترام. هذا يغضبني"، تابع.
خسرت أوروغواي مباراتها التالية 1-0 أمام بيرو، وادعى بيلسا أن تعليقات سواريز قد غيرت الطريقة التي يُنظر إليه بها كمدرب وشخصية ذات سلطة. وقال بيلسا: "بالنسبة لكيفية تأثير الموقف عليّ، فأنا لا أتجاهل ما حدث، وأعلم أن سلطتي تأثرت بطريقة ما".