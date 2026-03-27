منتخب أوروغواي بقيادة مارسيلو بييلسا في حالة من الفوضى - «إل لوكو» يواجه أزمة مع فريق كرة القدم الأكثر استبعاداً من الفوز قبل المواجهة الحاسمة مع إنجلترا

كان من الواضح أنه إذا أراد بييلسا كسب تأييد الأوروغواييين كأمة، فعليه أن يحقق نتائج على أرض الملعب. فلم يكن هناك ما غير ذلك قادر على تغيير رأيهم.

تحدث بيلسا بإعجاب شديد عن التشكيلة المتاحة له بعد توقيعه على عقده لمدة ثلاث سنوات. تم استقدامه لإعطاء دفعة جديدة لفريق خرج من دور المجموعات في كأس العالم 2022 واعتُبر أنه قدم أداءً سيئاً للغاية. أفادت التقارير في وقت تعيين بيلسا أنه كان متحمساً حقاً لتولي منصب يتعامل فيه مع هذا القدر الكبير من المواهب، بعد أن ارتبط اسمه بعدد من الوظائف الشاغرة في الدوري الإنجليزي الممتاز في الأشهر السابقة.

وبحلول نهاية عام 2023، لا بد أن بيلسا شعر بأن كل ما قاله كان في محله تماماً. فازت أوروغواي على البرازيل 2-0 على أرضها في المباراة الرابعة التي قادها "إل لوكو"، بينما كانت المباراة الخامسة أكثر إثارة للذكريات. قاد بيلسا منتخب أوروغواي إلى ملعب "لا بومبونيرا" التابع لنادي بوكا جونيورز لمواجهة حامل لقب كأس العالم، الأرجنتين، التي كانت في ذلك الوقت لم تخسر في 14 مباراة متتالية منذ هزيمتها الشهيرة أمام السعودية في قطر. وعلى عكس التوقعات، فاز الزوار بنتيجة 2-0، محققين أول فوز لهم خارج أرضهم على "لا ألبيسيليستي" منذ عام 1937.

كان أداء فريق بيلسا مثالياً بقدر ما يمكن أن تتخيل. بذل كل لاعب أقصى جهده واتباع كل لاعب أوامره بحذافيرها، بينما أظهروا جودتهم في التعامل مع الكرة لمعاقبة مضيفهم العدواني.

أشاد ليونيل ميسي بأوروغواي بعد المباراة، قائلاً لوسائل الإعلام: "لم نشعر بالراحة أبدًا. لم نتمكن من الاحتفاظ بالكرة لفترات طويلة، ولم نخلق فرصًا، ولعبنا المباراة التي أرادوها، وفقًا لإيقاعهم".

كان داروين نونيز، الذي كان لا يزال لاعباً في ليفربول في ذلك الوقت، ورونالد أراوخو لاعب برشلونة هما الهدافان في تلك الليلة، ولكن كان هناك أيضاً أداءً متميزاً من فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد، ومانويل أوغارتي لاعب وسط مانشستر يونايتد المستقبلي، ورودريغو بنتانكور لاعب توتنهام هوتسبير، واللاعب المخضرم الماكر مارتن كاسيريس. كان هذا هو النوع من الجودة الذي أشار إليه بيلسا منذ بداية توليه المسؤولية، وقد ثبتت صحة تقييمه لقدراتهم.