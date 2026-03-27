Goal.com
مباشر
Marcelo Bielsa Uruguay chaos GFXGOAL

ترجمه

منتخب أوروغواي بقيادة مارسيلو بييلسا في حالة من الفوضى - «إل لوكو» يواجه أزمة مع فريق كرة القدم الأكثر استبعاداً من الفوز قبل المواجهة الحاسمة مع إنجلترا

التحليل الفني
مارسيلو بييلسا
أوروجواي
إنجلترا
إنجلترا ضد أوروجواي
المباريات الودية
فقرات ومقالات
كأس العالم

أينما ذهب مارسيلو بييلسا خلال مسيرته التدريبية، ترك وراءه أثرًا من الدهشة. وقد لا تكون هذه الدهشة دائمًا بالمعنى الإيجابي، لكنها تظل غريبة ومحيرة على أي حال. من إحداث ثورة في فريق «نيويلز أولد بويز» وصولاً إلى المنتخب الأرجنتيني، ومن «أثليتيك كلوب» وإقليم الباسك إلى «ليدز يونايتد» في غرب يوركشاير، ستجد أشخاصًا تأثروا تأثرًا عميقًا بتأثير «إل لوكو» بدرجات متفاوتة ومتطرفة.

يبلغ بيلسا الآن 70 عامًا، ولا تظهر عليه أي علامات على التباطؤ، وهو ما يبدو متناسبًا مع شخص لديه فلسفته الكروية الخاصة. المشكلة الحقيقية هي أن مهمته الحالية تهدد بالانحراف عن مسارها.

بييلسا، الذي يشغل حالياً منصب مدرب المنتخب الأوروغوايي، يستعد لخوض مباريات فترة التوقف الدولية في مارس، ساعياً إلى رفع معنويات فريق يبدو أنه وصل بالفعل إلى نقطة الانهيار بسبب أساليب تدريبه المكثفة. يوم الجمعة، سيواجه الفريق منتخب إنجلترا على ملعب ويمبلي لمواصلة استعداداته لكأس العالم التي قد تنتهي قبل الأوان إذا لم يتمكن من إيقاف هذا التراجع.

  • Uruguay Present New Coach Marcelo BielsaGetty Images Sport

    رجل غريب

    واجه بييلسا معركة شاقة لكسب قلوب شعب أوروغواي، البلد الذي يبلغ عدد سكانه 3.5 مليون نسمة فقط، منذ تعيينه في مايو 2023، ليصبح ثاني مدرب أجنبي يتولى هذا المنصب. ولا يعود السبب في ذلك إلى أن الأوروغواييين معادون للأجانب، بل لأنهم معادون للأرجنتين، ألد أعدائهم.

    وأشار المدافعون عن بيلسا إلى عمله مع المنتخب التشيلي من 2007 إلى 2011 كمثال على أن الأرجنتيني وضع ولاءاته العرقية جانباً في محاولة لغزو أمريكا الجنوبية عبر الحدود. لقد أحدث ثورة في كرة القدم في تشيلي، وجعلها واحدة من أكثر الفرق التي تستحق المشاهدة في كأس العالم 2010، ووضع الأساس لفوزها بكأس أمريكا الجنوبية مرتين في عامي 2015 و2016.

    لم يقبل جميع الأوروغواييين المحليين ذلك، حتى لو كان بيلسا قد انغمس في الثقافة قبل توليه المنصب بوقت طويل، حيث يمتلك منزلاً في مونتيفيديو ويقضي الكثير من الوقت في الريف خارج العاصمة أيضاً.

    قال بيلسا في مؤتمره الصحفي الأول: "إنها منتخب وطني يمثل ثقافة العمل الجاد في البلاد ويتماهى معها"، ولا شك أنه كان يتحدث بصدق، لكنه كان يحاول على الأرجح لعب لعبة العلاقات العامة أيضًا.

    • إعلان
  • FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-ARG-URUAFP

    الفوز على الأرجنتين بقيادة ميسي

    كان من الواضح أنه إذا أراد بييلسا كسب تأييد الأوروغواييين كأمة، فعليه أن يحقق نتائج على أرض الملعب. فلم يكن هناك ما غير ذلك قادر على تغيير رأيهم.

    تحدث بيلسا بإعجاب شديد عن التشكيلة المتاحة له بعد توقيعه على عقده لمدة ثلاث سنوات. تم استقدامه لإعطاء دفعة جديدة لفريق خرج من دور المجموعات في كأس العالم 2022 واعتُبر أنه قدم أداءً سيئاً للغاية. أفادت التقارير في وقت تعيين بيلسا أنه كان متحمساً حقاً لتولي منصب يتعامل فيه مع هذا القدر الكبير من المواهب، بعد أن ارتبط اسمه بعدد من الوظائف الشاغرة في الدوري الإنجليزي الممتاز في الأشهر السابقة.

    وبحلول نهاية عام 2023، لا بد أن بيلسا شعر بأن كل ما قاله كان في محله تماماً. فازت أوروغواي على البرازيل 2-0 على أرضها في المباراة الرابعة التي قادها "إل لوكو"، بينما كانت المباراة الخامسة أكثر إثارة للذكريات. قاد بيلسا منتخب أوروغواي إلى ملعب "لا بومبونيرا" التابع لنادي بوكا جونيورز لمواجهة حامل لقب كأس العالم، الأرجنتين، التي كانت في ذلك الوقت لم تخسر في 14 مباراة متتالية منذ هزيمتها الشهيرة أمام السعودية في قطر. وعلى عكس التوقعات، فاز الزوار بنتيجة 2-0، محققين أول فوز لهم خارج أرضهم على "لا ألبيسيليستي" منذ عام 1937.

    كان أداء فريق بيلسا مثالياً بقدر ما يمكن أن تتخيل. بذل كل لاعب أقصى جهده واتباع كل لاعب أوامره بحذافيرها، بينما أظهروا جودتهم في التعامل مع الكرة لمعاقبة مضيفهم العدواني.

    أشاد ليونيل ميسي بأوروغواي بعد المباراة، قائلاً لوسائل الإعلام: "لم نشعر بالراحة أبدًا. لم نتمكن من الاحتفاظ بالكرة لفترات طويلة، ولم نخلق فرصًا، ولعبنا المباراة التي أرادوها، وفقًا لإيقاعهم".

    كان داروين نونيز، الذي كان لا يزال لاعباً في ليفربول في ذلك الوقت، ورونالد أراوخو لاعب برشلونة هما الهدافان في تلك الليلة، ولكن كان هناك أيضاً أداءً متميزاً من فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد، ومانويل أوغارتي لاعب وسط مانشستر يونايتد المستقبلي، ورودريغو بنتانكور لاعب توتنهام هوتسبير، واللاعب المخضرم الماكر مارتن كاسيريس. كان هذا هو النوع من الجودة الذي أشار إليه بيلسا منذ بداية توليه المسؤولية، وقد ثبتت صحة تقييمه لقدراتهم.

  • Uruguay v Colombia - CONMEBOL Copa America USA 2024Getty Images Sport

    نهاية مروعة لشهر العسل

    كانت سلسلة انتصارات أوروغواي الثلاثة المتتالية التي اختتمت بها عام 2023 - حيث فازت على بوليفيا 3-0 بعد أيام قليلة من الانتصار على الأرجنتين - ذروة مسيرة بييلسا حتى الآن، ومن الصعب توقع مستقبل يشهد إنجازات أعلى من ذلك.

    في أول فترة دولية لعام 2024، تعادلت أوروغواي 1-1 مع إقليم الباسك في مباراة استعراضية غير رسمية قبل أن تخسر 2-1 أمام كوت ديفوار في مباراة ودية في فرنسا. قبل كأس أمريكا الجنوبية في ذلك الصيف، سحقت أوروغواي المكسيك 4-0 لترفع المعنويات في المعسكر مرة أخرى. وتغلبت بشكل ملحوظ على البرازيل في ربع النهائي بركلات الترجيح وكانت المرشحة للقاء الأرجنتين في النهائي، لكنها خسرت أمام كولومبيا في مباراة شابتها أعمال عنف داخل الملعب، مما أفسد أجواء ما كان من المفترض أن يكون بطولة تُذكر للأسباب الصحيحة.

    صعد العديد من نجوم أوروغواي إلى المدرجات لحماية أحبائهم، ودافع بيلسا عن لاعبيه لاتخاذهم إجراءات عندما تعرضوا لمضايقات من وسائل الإعلام لمغادرتهم الملعب. وقال بحماس وغضب: "على المرء أن يتحدث وهو يفكر في كل التهديدات التي سيتلقاها إذا تحدث. لذا، الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أن اللاعبين ردوا بنفس الطريقة التي كان أي إنسان سيتصرف بها".

    "إذا رأيت ما حدث، وما زال يحدث، ولم يكن هناك [أي وسيلة أخرى للهروب]، وكانوا يهاجمون صديقاتهم، وأمهاتهم، وطفل رضيع، وزوجاتهم، وأمهاتهم - ماذا كنت ستفعل؟"

    سواء كان هذا عائقًا نفسيًا لا يمكن تجاوزه أو أن تأثير بيلسا لم يعد فعالاً في غرفة الملابس، فإن أوروغواي لم تعد كما كانت منذ خسارة نصف النهائي هذه. قبل تلك المباراة، كان سجل بيلسا كمدرب يبلغ 10 انتصارات من 15 مباراة، بالإضافة إلى الفوز على البرازيل بركلات الترجيح. بعد ذلك، لم تخرج "لا سيليستي" منتصرة سوى في خمس مباريات من أصل 17.

  • FBL-COPA AMERICA-2024-URU-COLAFP

    استياء سواريز

    كان المهاجم الأسطوري لويس سواريز أول من أشار إلى الشقوق التي بدأت تظهر في أسس بييلسا في أكتوبر 2024، حيث وجه انتقادات لاذعة للمدرب الذي يحظى بشعبية كبيرة في مقابلة مثيرة مع قناة "دي سبورتس أوروغواي".

    وقال سواريز: "كانت هناك مواقف حدثت في كوبا أمريكا كان من المؤلم رؤيتها، ولم أتحدث عنها من أجل مصلحة الفريق. وسيستمر هذا في الحدوث. سيصل اللاعبون إلى حد معين ثم ينفجرون. في كوبا أمريكا، كان هناك لاعبون قالوا لي: 'لويس، سألعب في كوبا أمريكا ثم لن ألعب مرة أخرى'". "هذا يدل على أننا نقترب من موقف صعب. ثم تتجاوز الأمر وتعود لأنك تحب بلدك. نحن جميعًا نحب تمثيل بلدنا.

    "خلال آخر استدعاء لي، كان بعضنا يلعب الورق وكان طاقم (بييلسا) يتجول وينظر في اتجاهنا وكأنه يبحث عن أي شخص يلعب الورق... كان هناك الكثير من الأمور التي لفتت انتباهي.

    "كان هناك الكثير من اللاعبين الذين عقدوا اجتماعًا (مع بيلسا) ليطلبوا من المدرب أن يحيينا على الأقل بعبارة "صباح الخير". لم يكن حتى يقول "مرحبًا". عقدت اجتماعًا مدته خمس دقائق معه بصفتي قائد الفريق، وفي النهاية، لم يرد عليّ سوى بعبارة "شكرًا جزيلاً"

    ثم روى سواريز قصة عن كيفية استخدام بيلسا لأغوستين كانوبيو، لاعب دولي متمرس في منتصف العشرينات من عمره، كجامع كرات و"لاعب تدريب" للفريق الأول في إشارة إلى عدم الاحترام. 

    "جعل (كانوبيو) يقوم بتمريرات كانت طوال نصف فترة كأس أمريكا الجنوبية تمريرات لا يقوم بها سوى اللاعبون الاحتياطيون. ثم جعل اللاعبين الاحتياطيين يتدربون كلاعبين أساسيين. لا يمكنك أن تدع لاعباً ضمن تشكيلة الـ26 لاعباً لكأس أمريكا الجنوبية يعتقد أنه موجود هناك للقيام بما يقوم به اللاعب الاحتياطي. هذا افتقار تام للاحترام. هذا يغضبني"، تابع.

    خسرت أوروغواي مباراتها التالية 1-0 أمام بيرو، وادعى بيلسا أن تعليقات سواريز قد غيرت الطريقة التي يُنظر إليه بها كمدرب وشخصية ذات سلطة. وقال بيلسا: "بالنسبة لكيفية تأثير الموقف عليّ، فأنا لا أتجاهل ما حدث، وأعلم أن سلطتي تأثرت بطريقة ما".

  • FBL-INTERNATIONAL-FRIENDLY-USA-URUAFP

    تعرضت لضربات قاسية من الولايات المتحدة

    بلغت فترة حكم بييلسا أدنى مستوياتها بعد مرور عام على رحيل سواريز. وكانت النتائج خلال تلك الفترة التي استمرت 12 شهراً متباينة في أحسن الأحوال، وبدت هناك مؤشرات على أن المدرب كان يتعثر في مرحلة ما قبل النهاية. 

    على سبيل المثال، اختار تشكيلة مكونة من 17 لاعباً فقط من المقيمين في أوروغواي للمباريات الودية التي أقيمت في أكتوبر ضد جمهورية الدومينيكان وأوزبكستان في ماليزيا، بينما ادعى المحللون في الوطن أن حتى أكبر نجوم الفريق تأثروا سلباً بما قاله سواريز.

    في نوفمبر، حان وقت حصاد بييلسا. سافرت أوروغواي شمالاً لخوض مباريات ضد المكسيك والولايات المتحدة، البلدين المضيفين لكأس العالم. شكل التعادل 0-0 مع "إل تري" في أول مباراة ودية خلفية لقاء بييلسا مع تلميذه موريسيو بوكيتينو، الذي أصبح الآن مدرب المنتخب الأمريكي.

    أصبح التلميذ هو المعلم. انتزع بوكيتينو تاج "ملك الضغط" من رأس بيلسا وقيد "إل لوكو". ولدهشة الجميع، فاز المنتخب الأمريكي بنتيجة 5-1، حيث ضغط على أوروغواي في جميع أنحاء الملعب وسخر من تعليقات بيلسا قبل المباراة بأن كثافة الدوري الأمريكي لكرة القدم جعلت اللاعبين "كسالى".

    "لا توجد طريقة لتبرير هذه النتيجة. أشعر أن أكثر ما تأثر بعد هذا الأداء هو نهجي في المباراة، وكيف أعددت اللاعبين. ما حدث الليلة هو نتيجة لدوري كمدرب وكيف نظمت الفريق، وأسلوب اللعب الذي اقترحته"، كان هذا تقييمه الفوري.

    "لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يخسر أفضل لاعبي أوروغواي مباراة أمام تشكيلة احتياطية للولايات المتحدة".

  • Marcelo Bielsa Press ConferenceGetty Images Sport

    انهيار استمر ساعتين

    يشتهر بييلسا بعدم التزامه بقواعد كرة القدم. فما يعتبره أمراً عادياً لا يعتبره بقية العالم كذلك، والعكس صحيح. لذا لم يكن الأمر مفاجئاً للغاية عندما عقد، بعد يومين من الهزيمة المذلة أمام الولايات المتحدة، مؤتمراً صحفياً في مونتيفيديو استمر لمدة ساعتين.

    "أنا مولد للتوتر. عندما أصل، تصبح الأجواء متوترة. لهذا السبب لا أظهر كثيراً. أنا سام. الارتباط بي يجعلك في وضع أسوأ. هل تفهمني؟" قال بيلسا بانفعال.

    "هناك أنواع سامة لا ترى سوى الأخطاء التي تصححها، وهي متطلبة، ولا ترضى أبدًا بأي شيء. لا يتحدث إلا عن العمل الذي يقوم به. عندما يخرج لتناول الطعام، يقرأ الصحيفة لأنه لا يريد الاندماج مع من حوله، حتى لا يضطر إلى التحدث عن أشياء تصرف انتباهه عن كل ذلك. 

    "لا تظن أنني أستمتع بذلك. بالنسبة لي، هذا هو القدر. أنا خجول، ومهووس. أنا شخص آلي. لا أحب الفوضى. هذه هي عيوبي. أجد صعوبة في التصرف بحرية وودية."

  • Uruguay v Peru - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    رقصة بييلسا الأخيرة

    عندما أُعلن عن المؤتمر الصحفي المفاجئ الذي عقده بييلسا، اعتقدت وسائل الإعلام المحلية أن الهدف منه هو الإعلان عن رحيله. وفي أعقاب الهزيمة أمام الولايات المتحدة مباشرة، انتشرت الأخبار بسرعة بأن المدرب فقد السيطرة على غرفة الملابس التي كانت بالفعل على شفا الانقسام. ومع ذلك، أكد رئيس الاتحاد الأوروغوايي لكرة القدم، إجناسيو ألونسو، أن «إل لوكو» سيُمنح الفرصة لقيادة المنتخب في كأس العالم.

    وقال ألونسو للصحافة: "سيستمر المدرب معنا. كان الاجتماع إيجابياً للغاية، وناقشنا الأمور التي يجب تحسينها؛ الأمور التي تجعل الجميع يشعرون بالراحة استعداداً لكأس العالم. الأمر المهم بشأن الأزمة التي أثارتها المباراة ضد الولايات المتحدة هو أنها جعلتنا نعمل بجد داخلياً لمعرفة ما يجب القيام به".

    أعلن بيلسا عن تشكيلة من 28 لاعباً للمباريات الودية في مارس ضد إنجلترا والجزائر، ولم تكن هناك مفاجآت تذكر. وقد يكون هذا في حد ذاته الجانب الأكثر إثارة للدهشة في المعسكر، حيث يجتمع الفريق للمرة الأخيرة قبل نهاية الموسم، على الرغم من أنك دائماً على بعد خطوة واحدة من انفجار بيلسا التالي.

    سيتابع الأوروغوايانيون في وطنهم المباريات بأمل ودعاء أن يكون منتخبهم قد تخلص من تصرفاته الغريبة التي شهدها شهر نوفمبر. لا يمكن أن يكونوا أسوأ مما كانوا عليه عندما سحقهم الأمريكيون. سيواجهون فريق "الأسود الثلاثة" ليلة الجمعة وهو في أفضل حالاته من حيث اللياقة البدنية والطاقة، نظراً لأن توماس توخيل منح جزءاً كبيراً من تشكيلته المكونة من 35 لاعباً بضعة أيام إجازة إضافية.

    لا يزال الخطة هي أن يكون بيلسا مدربًا لمنتخب أوروغواي عندما يبدأ مشواره في كأس العالم يوم 15 يونيو ضد السعودية في ميامي. لكن أي تصرفات أخرى من "إل لوكو" تثير جنون البلاد وتتعطل شبكات الإنترنت قد تعرض مستقبله القريب للخطر مرة أخرى.

المباريات الودية
إنجلترا crest
إنجلترا
إنجلترا
أوروجواي crest
أوروجواي
أوروجواي