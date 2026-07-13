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FBL-WC-2022-MATCH62-FRA-MARAFP
محمود خالد

بعد ثنائية فرنسا: شقيق أمرابط يشن هجومًا ضد وهبي .. ورد على شائعة "خيانة" المغاربة!

المغرب
كأس العالم
سفيان أمرابط
محمد وهبي

بعد الخروج من كأس العالم 2026..

انضم سفيان أمرابط، متوسط ميدان المنتخب المغربي، إلى سلسلة "انتقاد المدربين" بعد الخروج من نهائيات كأس العالم 2026، وذلك بعد توقف مسيرة أسود الأطلس عند الدور ربع النهائي.

وكان منتخب المغرب يسير في طريقه نحو معادلة إنجازه التاريخي في مونديال قطر 2022، بعد بلوغ ربع نهائي كأس العالم 2026، قبل أن يودع البطولة، بخسارته أمام فرنسا بنتيجة (0-2).

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    شقيق أمرابط يهاجم وهبي

    وأثار محمد أمرابط، شقيق سفيان أمرابط، وسط ميدان فنربخشة، حالة من الجدل، بسبب حديثه الهجومي ضد محمد وهبي، عند وصف الحالة النفسية التي يمر بها شقيقه، بعد الخروج من كأس العالم.

    وقال أمرابط، عبر إذاعة "FunX FM" الهولندية، إن سفيان يشعر بخيبة أمل كبيرة، وقد سئم من المدرب محمد وهبي، بسبب قلة دقائق مشاركته، إلا أن المغرب في النهاية، حقق فوزًا على هولندا، خلال المونديال.

    وأضاف شقيق نجم المغرب إنه يتعامل بحساسية شديدة مع الهزيمة، ويكون غاضبًا، ومن الأفضل تركه وشأنه، مشيرًا إلى أن أمرابط يشعر بالإحباط بسبب عدم مشاركته سوى لبضع دقائق في مونديال أمريكا الشمالية، رغم مسيرته الطويلة مع أسود الأطلس.

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  • مسيرة أمرابط في المونديال

    وكان سفيان أمرابط عنصرًا أساسيًا في كتيبة وليد الركراكي، حيث اعتمد عليه في رحلة المغرب في كأس العالم 2022، والتي شهدت إنجازًا تاريخيًا لأسود الأطلس، باحتلال المركز الرابع.

    ومع تولي محمد وهبي، تدريب المنتخب المغربي، قبل مونديال 2026، فإن أمرابط لم يشارك في جميع المباريات، في ظل الاعتماد على الثنائي نائل العيناوي وأيوب بوعدي.

    ولعب أمرابط مباراة وحيدة كأساسي في كأس العالم 2026، في مواجهة هايتي، بالجولة الثالثة، فيما شارك من مقاعد البدلاء، في مباراتي كندا وفرنسا، في دور الـ16 وربع النهائي.

    وبلغ إجمالي مشاركة أمرابط في مونديال أمريكا، 145 دقيقة، بينما غاب عن مواجهة هولندا، في دور الـ32، وكذلك مباراتي البرازيل وإسكتلندا في دور المجموعات.

  • France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    صحيفة مغربية تزعم وجود مؤامرة

    وفي أعقاب مغادرة كأس العالم، سادت حالة واسعة من الجدل في الأوساط الرياضية المغربية، بداعي ما ذكرته جريدة "الصباح" بشأن وجود "مؤامرة" وخيانة من قِبل بعض لاعبي المنتخب، وراء الخسارة أمام فرنسا، في ربع النهائي، فضلًا عن غياب الروح الوطنية عن لاعبي الأسود، بخلاف الحارس ياسين بونو.

    وخرجت أصوات معارضة لما ذكرته الجريدة بشأن مزاعم المؤامرة، فيما قال موقع "كود" المغربي، إن الاتهامات الموجهة لم تتضمن أي دليل يؤكد واقعيتها.

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  • mazaGetty Images

    تمرد نجوم المونديال عرض مستمر

    وكتب أمرابط حلقة جديدة من مسلسل الهجوم ضد المدربين، بعد تكرار السيناريو في منتخبي الجزائر والسنغال، بعد الخروج من كأس العالم.

    وذكر الصحفي ديان أمي، بأن إبراهيم مازا، نجم المنتخب الجزائري، استشاط غضبًا وأخبر زملاءه في غرفة خلع الملابس، بعد الخسارة أمام سويسرا، بأنه لن يلعب مع "محاربي الصحراء"، مجددًا إذا ما بقي المدير الفني فلاديمير بيتكوفيتش، على رأس الجهاز الفني.

    وتمثل اعتراض إبراهيم مازا، على اعتماد بيتكوفيتش عليه في مركز المهاجم، في مباراة سويسرا، ما أدى إلى عدم تقديم مستواه المأمول، بسبب الدفع به في غير مركزه.

    الأزمة لم تتوقف عند واقعة إبراهيم مازا، بل إن الصحفي ديان أمي، ذكر بأن خلافًا حادًا نشب بين رياض محرز وفلاديمير بيتكوفيتش، بعد صافرة النهاية في غرفة الملابس، حيث تواجه المدرب لمصافحة ومعانقة بعض لاعبي المنتخب السويسري.

    هذا الأمر أثار غضب رياض محرز، ليبلغ الفريق بأن هذه مباراته الأخيرة مع الجزائر، فيما يتوقع أن تكون مواجهة سويسرا هي الأخيرة لبيتكوفيتش مع "محاربي الصحراء"، على أن يتم مناقشة التعويضات مع التوجه لإقالته.

    وتعد واقعة إبراهيم مازا، بمثابة "تكرار" لما شهدناه من قِبل بابي جوي، نجم المنتخب السنغالي، والذي أعلن في قصة عبر منصة (إنستجرام)، بأنه سيبتعد عن المنتخب طالما بقي هذا الجهاز الفني، في منصبه.

    وجاء إعلان لاعب فياريال، عقب قرار المدير الفني بابي ثياو، بتبديل اللاعب بابي جويي، في الدقيقة 64، الذي كان بمثابة "لحظة فارقة" في المباراة، ليشرك لامين كامارا بديلًا له، فضلًا عن تغييرات رودي جارسيا، التي ساهمت في صنع واحدة من أفضل التحولات بالنتائج في كأس العالم، بعد التأخر بثنائية، ليحقق منتخب بلجيكا فوزًا بنتيجة (3-2)، ويقصي السنغال من البطولة.