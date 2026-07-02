"لن ألعب مجددًا طالما المدرب موجود" .. نجم السنغال الغاضب يعلن التمرد بعد الخروج الدراماتيكي من كأس العالم!

3 دقائق فقط كانت كفيلة بأن تقلب الأمور رأسًا على عقب، هكذا كان الحال في ليلة وداع منتخب السنغال، لنهائيات كأس العالم 2026، بعدما كان قريبًا من التأهل، بتقدمه بهدفين نظيفين، قبل أن تقلب بلجيكا الطاولة بالتعادل قبل نهاية الوقت الأصلي، ومن ثم انتزاع بطاقة الصعود لدور الـ16، بركلة جزاء، في آخر دقائق الوقت الإضافي.

وانتهت مشاركة المنتخب السنغالي في كأس العالم، بشكل فوضوي، بعدما وجه لاعب وسط فياريال، بابي جويي، بشكل مفاجئ، تهديدًا بالاعتزال الدولي، في رسالة غاضبة على إثر الهزيمة المؤلمة أمام بلجيكا في دور الـ32 من المونديال.