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Muhammad Zaki و محمود خالد

"لن ألعب مجددًا طالما المدرب موجود" .. نجم السنغال الغاضب يعلن التمرد بعد الخروج الدراماتيكي من كأس العالم!

السنغال
كأس العالم
بابي جاي
بلجيكا

السنغال تودع كأس العالم أمام بلجيكا..

3 دقائق فقط كانت كفيلة بأن تقلب الأمور رأسًا على عقب، هكذا كان الحال في ليلة وداع منتخب السنغال، لنهائيات كأس العالم 2026، بعدما كان قريبًا من التأهل، بتقدمه بهدفين نظيفين، قبل أن تقلب بلجيكا الطاولة بالتعادل قبل نهاية الوقت الأصلي، ومن ثم انتزاع بطاقة الصعود لدور الـ16، بركلة جزاء، في آخر دقائق الوقت الإضافي.

وانتهت مشاركة المنتخب السنغالي في كأس العالم، بشكل فوضوي، بعدما وجه لاعب وسط فياريال، بابي جويي، بشكل مفاجئ، تهديدًا بالاعتزال الدولي، في رسالة غاضبة على إثر الهزيمة المؤلمة أمام بلجيكا في دور الـ32 من المونديال.

  • تهديد بالاعتزال يهز السنغال

    في خطوة أحدثت جدلًا واسعًا في أوساط كرة القدم الإفريقية، أعلن جويي أنه لن يمثل منتخب السنغال بعد الآن، طالما بقي الجهاز الفني الحالي في منصبه. وجاء ذلك عبر منشور للاعب على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ساعات قليلة من وداع مونديال أمريكا الشمالية.

    ولم يتردد جويي، الذي كان أحد أبرز لاعبي منتخب بلاده خلال البطولة، في توجيه انتقادات لاذعة للإدارة الفنية. وكتب لاعب خط الوسط في قصته على إنستغرام: "سأعود لأتحدث إليكم قليلاً بشأن الخروج من البطولة. لكنني أعلن اليوم أنني سأبتعد عن المنتخب طالما بقي هذا الجهاز الفني في منصبه".

    Pape Gueye Senegal v BelgiumInstagram/p.gueye24



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  • Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ماذا حدث في المباراة؟

    انهيار كارثي في الشوط الثاني، فبثنائية حبيب ديارا وإسماعيلا سار في الدقيقتين 24 و51، كان المنتخب السنغالي يشق طريقه نحو مواجهة الولايات المتحدة، في دور الـ16، إلا أن هدفين سريعين من روميلو لوكاكو ويوري تيليمانس في الدقيقتين 86 و89، أعادا المباراة إلى نقطة الصفر.

    اللحظة الفارقة في المباراة، كانت في قرار المدير الفني بابي ثياو، بتبديل اللاعب بابي جويي، في الدقيقة 64، ليشرك لامين كامارا بديلًا له، فضلًا عن تغييرات رودي جارسيا، التي ساهمت في صنع واحدة من أفضل التحولات بالنتائج في كأس العالم، حيث لجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي، فيما ساهمت تقنية الفيديو في حصول بلجيكا على ركلة جزاء، سجل منها تيليمانس هدف الانتصار في الدقيقة 120+5.

  • ثياو يدافع عن تغييراته المثيرة للجدل

    وواجه بابي ثياو، وابلًا من الأسئلة بشأن إدارته للمباراة، خاصة قراره باستبدال جويي ونجوم رئيسيين آخرين في الوقت الذي كان فريقه متقدمًا في النتيجة. وأصر ثياو على أن التغييرات لم تكن أخطاء تكتيكية، بل كانت اضطرارية بسبب الحالة البدنية لفريقه.

    وأوضح مدرب السنغال: «كانوا متعبين ولم يتمكنوا من الاستمرار. لو تركناهم على أرض الملعب، لكان ذلك تصرفًا غير احترافي من جانبنا. كان علينا استبدالهم بلاعبين من نفس المستوى». ثم أضاف: "بالطبع، عندما تخسر مباراة بعد أن كنت متقدماً 2-0، لا مفر من أن يتحدث الناس عن البدلاء. لكن لا يمكن اختزال الأمر كله في ذلك. فقد كانت هذه التغييرات مدفوعة في المقام الأول بالإرهاق، أكثر مما كانت مدفوعة باعتبارات تكتيكية".

  • Senegal v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    الأوجاع تتزايد على السنغال

    هذا الوداع المحزن لكأس العالم، وإعلان تمرد جويي على المدرب ثياو، زاد من أوجاع المنتخب السنغالي، بعد ضربة كأس أمم إفريقيا 2025، مطلع العام الجاري، حينما توج أسود التيرانجا باللقب على أرض الملعب، قبل أن تقرر لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، سحب اللقب من السنغال ومنحه للمغرب.

    هذا القرار جاء بناءً على خطوة ثياو التي عرضته لانتقادات شديدة، حينما طالب لاعبي السنغال بالانسحاب من الملعب، في المباراة النهائية أمام المغرب، قبل العودة لاستكمال اللقاء، وهو التصرف الذي دفع لجنة الانضباط لسحب اللقب بداعي مخالفة اللائحة.

    وبالعودة إلى المونديال، فقد علق ثياو على الخسارة أمام بلجيكا، بحزن: "لقد خسرنا للتو مباراة كانت مهمة جدًا بالنسبة لنا. كنا نريد التأهل من أجل الشعب السنغالي، واعتقدنا أننا نستحق ذلك، لكن للأسف، تم إقصاؤنا. أنا حزين، واللاعبون حزينون أيضًا، لأنهم أرادوا هذا التأهل بشدة".

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